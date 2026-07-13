निसान टेक्टॉन vs हुंडई क्रेटा: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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Published On जुलाई 13, 2026 14:43 ist

Jul 13, 2026 14:43 IST

last updated on Jul 13, 2026 14:43 IST

Jul 13, 2026 14:43 IST

published on Jul 13, 2026 14:43 IST

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भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई गाड़ियां मौजूद हैं और अब इनमें नई निसान टेक्टॉन भी शामिल हो गई है। बोल्ड डिजाइन, मॉडर्न केबिन और कई टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ, निसान भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है।

इसका मुकाबल हुंडई क्रेटा से है, जो अपने बैलेंस्ड पैकेज, आरामदायक ड्राइविंग अनुभव, और बेहतरीन फीचर लिस्ट की वजह से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार में से एक है।

अगर आप इस प्राइस रेंज में एक एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो यहां निसान टेक्टॉन और हुंडई क्रेटा का प्राइस, साइज, इंजन ऑप्शन और फीचर के आधार पर कंपेरिजन किया गया है।

कीमत

मॉडल निसान टेक्टॉन हुंडई क्रेटा कीमत (एक्स-शोरूम) 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये 10.79 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपय

दोनों एसयूवी कार की कीमत में सिर्फ 30,000 रुपये का अतर है, जिससे एंट्री लेवल पर ये दोनों एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं।

जैसे-जैसे आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, कीमत में अंतर साफ दिखने लगता है, क्योंकि क्रेटा की कीमत ज्यादा ऊपर तक जाती है। तो ज्यादा पैसों में आपको क्या मिलता है, और क्या टेक्टॉन में इतनी खूबियां हैं कि इसे बेहतर विकल्प माना जाए? आइए जानते हैं

साइज

मॉडल निसान टेक्टॉन हुंडई क्रेटा अंतर लंबाई 4348 मिलीमीटर 4330 मिलीमीटर +18 मिलीमीटर चौड़ाई 1815 मिलीमीटर 1790 मिलीमीटर +25 मिलीमीटर ऊंचाई 1674 मिलीमीटर 1635 मिलीमीटर +39 मिलीमीटर व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर 2610 मिलीमीटर +47 मिलीमीटर

हालांकि साइज में अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्टॉन हर मामले में क्रेटा से थोड़ी बड़ी है।

लंबे व्हीलबेस और चौड़ी बॉडी के साथ केबिन में थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल सकता है, जबकि ज्यादा ऊंचाई से इसे ज्यादा अपराइट एसयूवी स्टांस मिलता है।

हालांकि यह अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में दोनों एसयूवी कार एक जैसी लग सकती हैं।

कलर ऑप्शन

निसान टेक्टॉन हुंडई क्रेटा पर्ल व्हाइट* रोबस्ट एमराल्ड पर्ल फ्लेयर गार्नेट रेड* स्टारी नाइट ओनिक्स ब्लैक टाइटन ग्रे इंडिगो ब्लू* टाइटन ग्रे मैट मूनबो ग्रे* एटलस व्हाइट* ब्लेड सिल्वर* टाइटेनियम ब्लैक - टाइटेनियम ब्लैक मैट

*चुनिंदा वेरिएंट ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध हैं

इंजन

मॉडल निसान टेक्टॉन हुंडई क्रेटा इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 100 पीएस 163 पीएस 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी

एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

सीवीटी - कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

इंजन ऑप्शन की बात करें तो दोनों एसयूवी कार में ग्राहकों को एक से ज्यादा विकल्प दिए गए हैं।

टेक्टॉन में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक नया 1.3-लीटर इंजन है जो 163 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। खास बात ये है कि टेक्टॉन का नया टर्बो-पेट्रोल इंजन सबसे पावरफुल ऑप्शन है। इंजन के आधार पर ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

वहीं, क्रेटा में थोड़ी अलग अप्रोच अपनाई गई है। इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। टेक्टॉन के उलट, इसमें डीजल इंजन का विकल्प भी है, यह उन लोगों को पसंद आएगा जो अक्सर लंबी यात्रा करते हैं। क्रेटा कार में चुने गए इंजन के हिसाब से मैनुअल, ऑटोमैटिक, सीवीटी और ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

फीचर

फीचर निसान टेक्टॉन हुंडई क्रेटा ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 18-इंच अलॉय व्हील 18-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅(अडॉप्टर के जरिए) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्कमी ट्यून्ड 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल आगे पावर्ड सीटें ✅ ✅ पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ✅ (केवल ऑटोमैटिक) मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ इन-बिल्ट गूगल ✅ ❌ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ❌ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ ✅

दोनों एसयूवी कार में एलईडी लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वाली पक्ति में वेंटिलेटेड सीटें, आगे पावर्ड सीटें, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

हालांकि टेक्टॉन में एक पावर्ड टेलगेट और इन-बिल्ट गूगल इंटीग्रेशन जैसे अतिरिक्त फीचर हैं, जिससे नेविगेशन और अन्य कनेक्टेड फंक्शन का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं क्रेटा में 8-स्पीड बोस साउंड सिस्टम दिया गया है, जिससे केबिन में बेहतर ऑडियो अनुभव मिलता है।

सेफ्टी फीचर भी काफी अच्छे हैं, दोनों एसयूवी कार में 6 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रेन-सेंसिंग वाइपर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और एक 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

कुल मिलाकर, किसी भी एसयूवी कार में फीचर की कोई कमी नहीं है, और दोनों में से किसी एक गाड़ी को चुनने का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौनसे फीचर ज्यादा पसंद आते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

टेक्टॉन सेगमेंट में मौजूद कारों का एक नया और बढ़िया विकल्प बनकर आई है। इसे अग्रेसिव कीमत, थोड़े बड़े साइज, दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, साथ ही वे सभी फीचर हैं जिनकी उम्मीद ग्राहक इस सेगमेंट की एसयूवी कार से करते हैं। ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड इंजन से इसकी अपील बढ़ गई है।

वहीं दूसरी ओर, क्रेटा उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है जो सालों से कामयाब रहा है। इसमें कई इंजन ऑप्शन, आरामदायक ड्राइविंग अनुभव, और मॉडर्न व फीचर से भरपूर केबिन मिलता है। इसे सेगमेंट की भरोसेमंद और जानी-पहचानी गाड़ियों में से एक होने का फायदा भी मिलता है।

अगर आप आम विकल्पों से हटकर कुछ नया लेना चाहते हैं तो टेक्टॉन एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि, अगर आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसने इस सेगमेंट में पहले से अपनी जगह बना रखी है तो क्रेटा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अगर निसान टेक्टॉन और हुंडई क्रेटा आपकी शॉर्टलिस्ट में हैं, तो यहां कुछ और कॉम्पैक्ट एसयूवी कार हैं जिन पर विचार किया जा सकता है: