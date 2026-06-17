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    2026 किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) vs एचटीएक्स: क्या एसयूवी कार का मिड वेरिएंट खरीदना फायदे का सौदा है?

    क्या सेल्टोस का पॉपुलर एचटीएक्स वेरिएंट वास्तव में अच्छा और पैसा वसूल है? या फिर एचटीके (ओ) अपनी पोजिशन बनाए रख सकता है?

    प्रकाशित: जून 17, 2026 04:43 pm । सोनू

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    Kia Seltos HTK(O) Vs HTX

    किआ सेल्टोस 2019 में लॉन्च से ही भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक रही है। बेहतरीन पैकेज और मिड वेरिएंट में ढेर सारे फीचर की वजह से यह परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। इस साल की शुरुआत में किआ ने न्यू जनरेशन सेल्टोस को लॉन्च किया, इसे नए प्लेटफॉर्म, नए एक्सटीरियर डिजाइन, नए और ज्यादा स्पेशियस केबिन, और अपग्रेड फीचर लिस्ट के साथ पेश किया गया है, जबकि इंजन ऑप्शन पहले वाले ही दिए गए हैं। 2026 किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट्स: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स एक्स-लाइन, जीटीएक्स ए, और एक्स-लाइन ए में उपलब्ध है।

    एचटीएक्स एक अच्छा मिड वेरिएंट है, जिसमें ढेर सारे फीचर और आकर्षक एक्सटीरियर लुक मिलता है। भारत में सेल्टोस के लॉन्च के बाद से ही, एचटीएक्स सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट रहा है, क्योंकि इसमें फीचर और कीमत का अच्छा तालमेल है। वहीं दूसरी ओर, एचटीके (ओ) को इसके ठीक नीचे पोजिशन किया गया है और इसमें भी रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी चीजों के साथ-साथ कुछ मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। तो क्या आपको फीचर लोडेड एचटीके (ओ) वेरिएंट लेना चाहिए, या फिर थोड़े ज्यादा फीचर वाले एचटीएक्स वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं:

    2026 किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) vs एचटीएक्स: कीमत

    वेरिएंट

    नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    टर्बो पेट्रोल

    डीजल

    एमटी

    सीवीटी

    आईएमटी

    डीसीटी

    एमटी

    एटी

    किआ सेल्टोस एचटीके (ओ)

    14.21 लाख रुपये

    15.51 लाख रुपये

    14.99 लाख रुपये

    16.31 लाख रुपये

    15.81 लाख रुपये

    17.11 लाख रुपये

    किआ सेल्टोस एचटीएक्स

    15.61 लाख रुपये

    16.91 लाख रुपये

    -

    17.71 लाख रुपये

    17.21 लाख रुपये

    18.51 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन इंडिया के अनुसार है

    किआ सेल्टोस की कीमत 10.99 से शुरू होती है, जबकि एचटीके (ओ) और एचटीएक्स को वेरिएंट लाइनअप में बीच में पोजिशन किया गया है। एचटीके (ओ) की प्राइस 14.21 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें सभी इंजन व गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, वहीं एचटीएक्स की कीमत 1.4 लाख रुपये ज्यादा है, इसमें टर्बो-पेट्रोल आईएमटी को छोड़कर सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

    1.4 लाख रुपये से ज्यादा के अंतर को देखते हुए, यह सोचना लाजमी है कि क्या मिड वेरिएंट पर अपग्रेड करना सही है, खासकर तब जब एचटीके (ओ) वेरिएंट में जरूरी चीजों के अलावा कुछ अतिरिक्त मॉडर्न फीचर भी दिए गए हैं। आइए जानते हैं एचटीएक्स वेरिएंट में अतिरिक्त पैसों में क्या-क्या मिलता है:

    यहां किआ सेल्टोस की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें

    2026 किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) vs एचटीएक्स: एक्सटीरियर

    आगे की तरफ, एचटीके (ओ) वेरिएंट में एक बड़ी ग्रिल के साथ ब्लैक फिनिश और एलईडी डीआरएल के साथ ऑल-एलईडी हेडलाइटें दी गई हैं। आगे वाले बंपर पर एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट और एक एयर इनलेट दिया गया है। एचटीएक्स में भी वैसी ही ग्रिल है, लेकिन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है, स्किड प्लेट पर भी साटिन सिल्वर फिनिश है। इसकी एक और खासियत एलईडी फॉगलाइट है।

    Kia Seltos Front
    Kia Seltos

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां एचटीके (ओ) और एचटीएक्स दोनों वेरिएंट में एक जैसा डिजाइन है, जिसमें मोटी बॉडी क्लेडिंग, ग्लॉस ब्लैक फिनिश रूफ रेल्स, ऑटोमैटिक फ्लश-टाइप डोर हैंडल और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स शामिल हैं। दोनों वेरिएंट के अलॉय व्हील का साइज भी 17-इंच है। एचटीएक्स वेरिएंट में बॉडी क्लेडिंग पर सिल्वर मैटेलिक साइड डोर गार्निश और ओआरवीएम पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश जैसी अतिरिक्त चीजें दी गई हैं।

    Kia Seltos Side
    Kia Seltos

    अब बात करते हैं पीछे वाले डिजाइन की, दोनों वेरिएंट्स में कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें दी गई हैं जो फ्लेट टेलगेट पर लगी हैं, जिससे पीछे से यह साफ-सुथरी और स्पोर्टी लगती है। एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना इसके पीछे के लुक को बेहतर बनाते हैं। एचटीके (ओ) वेरिएंट में बंपर के नीचे वाले हिस्से में एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है और एचटीएक्स वेरिएंट में स्किड प्लेट पर साटिन सिल्वर फिनिश है।

    Kia Seltos Rear
    Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस 12 कलर कलर में उपलब्ध है। यहां इसके सभी कलर ऑप्शन की जानकारी देखें

    2026 किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) vs एचटीएक्स: केबिन

    केबिन की बात करें तो सेल्टोस के एचटीके (ओ) और एचटीएक्स दोनों वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट काफी हद तक एक जैसा है, और देखने में साफ-सुथरा और आकर्षक लगता है। हालांकि, इनकी अपहोल्स्ट्री और फीचर लिस्ट में अंतर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

    Kia Seltos Interior
    Kia Seltos

    सेल्टोस के एचटीके (ओ) वेरिएंट में एक ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे केबिन थीम के साथ कुछ मैट ब्लू इनसर्ट दिए गए हैं। सीट पर स्मोकी ब्लैक और ग्रे लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। केबिन में डोर पेडल, स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड सिल्वर एलिमेंट्स भी दिखते हैं। लोअर वेरिएंट होने के कारण इसमें सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स नहीं दिए गए हैं।

    Kia Seltos Interior Rear Seats
    Kia Seltos

    वहीं दूसरी ओर, एचटीएक्स वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम ड्यूल-टोन ब्राउन और ग्रे केबिन थीम के साथ नियॉन ग्रीन एक्सेंट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड पर बीच में सॉफ्ट-टच लेदरेट गार्निश और डोर पेड्स पर लेदरेट फिनिश दी गई है। दोनों वेरिएंट में केबिन थीम के साथ ड्यूल-टोन लेदरेट चढ़ा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

    इसके अलावा, दोनों वेरिएंट में एक पैनोरमिक सनरूफ, सभी पांचों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट, एक पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे विंडो सनशेड, पीछे रिक्लाइन फंक्शन के साथ 60:40 रेश्यो में बंटी फोल्डिंग सीट और एक पीछे पार्सल शेल्फ जैसे फीचर दिए गए हैं।

    2026 किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) vs एचटीएक्स: फीचर

    सेल्टोस के एचटीके (ओ) वेरिएंट में कई शानदार फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 12-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ 3.2-इंच कलर टीएफटी एमआईडी, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन के साथ स्मार्ट की, पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, पीछे वेंट्स के साथ एक मैनुअल एसी, पीछे विंडो सनशेड, पीछे एक पार्सल शेल्फ, एलईडी पर्सनल लैंप्स, एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और स्पोर्टी अलॉय पेडल शामिल हैं। ऑटोमैटिक वर्जन में आगे वेंटिलेटेड सीटें और रिलेक्शन पोजिशन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट भी दी गई है।

    एचटीएक्स वेरिएंट ये सभी फीचर तो मिलते ही हैं, साथ ही एक बड़े 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट, 8-स्पीकर प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 5-इंच टचस्क्रीन कंट्रोल पैनल के साथ ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, रिलेक्स पोजिशन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट (केवल ऑटोमैटिक), और किआ कनेक्ट 2.0 कनेक्टेड कार फीचर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

    यहां आप किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं

    2026 किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) बनाम एचटीएक्स: सेफ्टी

    एचटीके (ओ) और एचटीएक्स दोनों वेरिएंट में एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (र्एसपी), ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, पीछे कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटोमैटिक हेडलाइटें, पीछे वाइपर और डिफॉगर, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर साइड विंडो वन-टच अप/डाउन, स्पीड सेंसिंग और इंपेक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉकिंग/अनलॉकिंग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं। 

    एचटीएक्स वेरिएंट में आगे एलईडी फॉगलाइट और एक ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। अगर आप दोनों वेरिएंट में से किसी का भी ऑटोमैटिक वर्जन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पेडल शिफ्टर्स, और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड जैसे फीचर भी मिलेंगे।

    2026 किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) बनाम एचटीएक्सः इंजन

    भारत में किआ सेल्टोस में तीन इंजन ऑप्शनः एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बो पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिया गया है। सभी इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यहां हमने जिन दो वेरिएंट का कंपेरिजन किया है, उनमें ये इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, एचटीएक्स में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है और इस वेरिएंट में 6-स्पीड आईएमटी गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशनः

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    सिलेंडर की संख्या

    4

    4

    4

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी [केवल एचटीके (ओ)] / 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लचर ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    इस रिपोर्ट में किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी देखें।

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 किआ सेल्टोस का एचटीके (ओ) वेरिएंट अपनी लंबी फीचर और सेफ्टी लिस्ट के साथ सबसे ज्यादा पैसा वसूल वेरिएंट में से एक है। रोजाना इस्तेमाल से लेकर ट्रिप्स पर जाने तक, एचटीके (ओ) में ऐसे फीचर हैं जो दोनों जरूरतों को पूरा करते हैं और कीमत को भी कंट्रोल में रखते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें सेल्टोस का फीचर से भरपूर वेरिएंट चाहिए और उसमें ज्यादा कुछ छूट न जाए। लेकिन सच तो यह है कि एचटीएक्स में ज्यादा प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

    1.4 लाख रुपये ज्यादा खर्च करके आप एचटीएक्स वेरिएंट ले सकते हैं। अगर आप अपनी कार में बहुत ज्यादा फीचर चाहते हैं तो यह सबसे पैसा वसूल वेरिएंट में से एक है। इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर दिए गए हैं जिन्हें आज के समय में युवा काफी पसंद करते हैं। ये फीचर न केवल कार को ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट लुक देते हैं, बल्कि ये बहुत सुविधाजनक भी हैं।

    किआ सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, और टाटा सिएरा जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है। इसकी टक्कर इसी प्राइस रेंज वाली सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी कूपे कार से भी है।

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