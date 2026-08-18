2026 Mahindra BE 6 SPORTEQ: जानें किस वेरिएंट में कौनसा बैटरी पैक मिलेगा

Published On अगस्त 18, 2026 17:21 ist

Aug 18, 2026 17:21 IST

last updated on Aug 18, 2026 17:21 IST

Aug 18, 2026 17:21 IST

published on Aug 18, 2026 17:21 IST

Mahindra ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी पॉपुलर BE 6 को पहला बड़ा अपडेट दिया और इसे 'BE 6 SPORTEQ' नाम से पेश किया है। इस अपडेट में नए इंटीरियर फीचर्स, मल्टीपल स्क्रीन और सबसे खास एक नया बैटरी पैक शामिल किया गया है। नई BE 6 SPORTEQ अब कुल तीन बैटरी पैक ऑप्शंस और सात वेरिएंट्स: One, Two, Three, Three Plus, Four, FE, और FE Four में उपलब्ध होगी। अगर आप इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का मन बना रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके बजट और जरूरत के हिसाब से कौनसा वेरिएंट और बैटरी पैक सबसे बेहतर रहेगा, तो यह आर्टिकल आपके सभी सवालों का जवाब देगा।

BE 6 SPORTEQ: बैटरी ऑप्शन

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) पावर 232 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 573 किलोमीटर 651 किलोमीटर 708 किलोमीटर

Mahindra BE 6 SPORTEQ को तीन अलग-अलग बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है, जिसमें एक एंट्री-लेवल 59 kWh पैक, एक नया मिड-रेंज 70 kWh पैक, और एक टॉप-स्पेक 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक शामिल है।

वेरिएंट अनुसार बैटरी पैक

नीचे दी गई टेबल से आप समझ सकते हैं कि किस वेरिएंट में कौन-सा बैटरी पैक मिलेगा:

महिंद्रा बीई 6 वेरिएंट 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच वन ✅ ❌ ❌ टू ✅ ❌ ❌ थ्री ✅ ✅ ❌ थ्री प्लस ❌ ✅ ✅ फोर ❌ ❌ ✅ लॉन्च एडिशन ❌ ❌ ✅ एफई ❌ ❌ ✅ एफई फोर ❌ ❌ ✅

शुरुआती दो वेरिएंट्स 'One' और 'Two' में केवल बेस 59 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। 'One' वेरिएंट को BaaS (Battery-as-a-Service) सब्सक्रिप्शन के साथ भी खरीदा जा सकता है, जिससे कार की शुरूआती कीमत कम हो जाएगी। 'Three' वेरिएंट में 59 kWh और नए 70 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिलता है। वहीं, 'Three Plus' वेरिएंट में 70 kWh और बड़े 79 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। टॉप वेरिएंट्स 'Four', 'Launch Edition', 'FE' और 'FE Four' में केवल 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है।

BE 6 SPORTEQ के बारे में

डिजाइन के मामले में Mahindra BE 6 SPORTEQ एक बेहद फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक SUV है। इसके शार्प कट्स, अग्रेसिव फ्रंट डिजाइन और दमदार स्टांस इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। यह निश्चित रूप से उन गाड़ियों में से है जो लोगों का ध्यान खींचती है। इसके नए Formula E Freedom Edition में कुछ खास डिटेल्स भी जोड़ी गई हैं, जैसे फ्रंट और रियर बंपर पर तिरंगे का फ्लैग और एक्सक्लूसिव बैजिंग। इसमें टेल लैंप्स भी है, जो अब कस्टम मैसेज डिस्प्ले कर सकती हैं! इंटीरियर की बात करें तो यह फीचर्स से भरपूर है। इसमें 12.3-इंच का ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें बिल्ट-इन Google Gemini के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अन्य फीचर्स में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, Dolby Atmos के साथ 16-स्पीकर Harman Kardon साउंड सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, हेड-अप डिस्प्ले, दो वायरलेस फोन चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं।

सेफ्टी के मामले में भी यह SUV पीछे नहीं है। इसमें 7 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर हैं। इसमें एक नया 'Revive SOS' मोड भी दिया गया है, जो बैटरी 0% होने पर भी SUV को 13 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज देता है। इस फीचर का इस्तेमाल गाड़ी की लाइफ में अधिकतम 5 बार किया जा सकता है।

कीमत और मुकाबला

Mahindra BE 6 SPORTEQ की कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप FE Four वेरिएंट के लिए 26.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला Tata Sierra EV, VinFast VF7, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, Tata Curvv EV, और Toyota Ebella जैसी गाड़ियों से है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra BE 6 SPORTEQ दमदार परफॉर्मेंस और कई बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है, जो इसे अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। यह साफ़ है कि महिंद्रा ने हर किसी की जरूरत का ख्याल रखा है। जिन ग्राहकों का ज्यादातर सफ़र शहर के अंदर होता है और जो वीकेंड पर कभी-कभार लंबी यात्रा करते हैं, उनके लिए 59 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी और प्रैक्टिकल ऑप्शन साबित होगा। वहीं, जो लोग अक्सर लंबी इंटरसिटी यात्राएं करते हैं और जिन्हें बिना किसी रेंज की चिंता के लंबा सफ़र करना पसंद है, उनके लिए 70 kWh और 79 kWh के बड़े बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स आदर्श रहेंगे। अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, फीचर से भरे इंटीरियर और मजबूत सेफ्टी पैकेज के साथ, BE 6 SPORTEQ भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में एक मजबूत दावेदार है।