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    Diwali 2026 से पहले भारत में लॉन्च होंगी ये 7 नई एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट

    प्लग-इन-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेकर लॉन्ग-व्हीलबेस लग्जरी एसयूवी तक दस्तक देने वाली हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 18, 2026 14:39 ist
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    published onAug 18, 2026 14:39 IST
    last updated onAug 18, 2026 14:39 IST
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    Top SUVs Coming Before Diwali

    आने वाले कुछ महीने भारतीय कार बाजार के लिए काफी खास रहने वाले हैं, क्योंकि Diwali 2026 से पहले कम से कम सात नई SUV के लॉन्च की पुष्टि हो चुकी है। कंपनियां भारत में एक डाइवर्स SUV लाइनअप तैयार कर रही हैं, जिसमें पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV), और फुली-इलेक्ट्रिक तक कई सेगमेंट और पावरट्रेन ऑप्शंस शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अलग-अलग बॉडी स्टाइल वाली गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, जिनमें प्रीमियम फैमिली SUV से लेकर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर और हाई-एंड लग्जरी EV तक शामिल हैं।

    आइए एक नजर डालते हैं कि इस फेस्टिव सीजन से पहले शोरूम में कौन-कौनसी नई गाड़ियां दस्तक देने वाली हैं।

    MG Hector Hawk

    MG Hector Hawk

    JSW MG Motor India ने कन्फर्म किया है कि Hector Hawk को 26 अगस्त को पेश किया जाएगा। यह काफी हद तक Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होगी, जो पहले से ही कई ग्लोबल मार्केट्स में बिक रही है। इसे फुली-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) दोनों पावरट्रेन के साथ ऑफर किया जाएगा। इसका EV वर्जन तो भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा चुका है।

    MG Hector Hawk

    बाजार में इसका मुकाबला Mahindra XUV 7XO और Tata Safari जैसी बड़ी SUV से होगा। इसके PHEV वेरिएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक छोटी बैटरी पैक मिलने की संभावना है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें Starlight 560 जैसा ही टैन-थीम वाला केबिन और मिनिमलिस्ट डिजाइन देखने को मिल सकता है, जिसके सेंटर में 12.8-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा।

    Audi Q3

    Audi Q3

    Audi India अपने मौजूदा लाइनअप को अपडेटेड जनरेशन मॉडल्स के साथ रिफ्रेश कर रही है, और इसकी शुरुआत Q3 SUV से हो रही है। नई जनरेशन Q3 में Audi की नई ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जिसमें स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन भी शामिल है। इसका इंटीरियर पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और स्क्रीन-फोकस्ड होगा, जिसमें नया ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया जाएगा।

    Audi Q3

    इंजन की बात करें तो इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और Audi की मशहूर quattro ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा। लॉन्च होने के बाद यह Mercedes-Benz GLA और BMW X1 को टक्कर देगी। Q3 के बाद 2027 में A5 और Q9 जैसे मॉडल्स भी लॉन्च किए जाएंगे।

    BMW X1 LWB

    BMW X1 LWB

    जो ग्राहक पिछली सीट के कम्फर्ट को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए BMW India 21 अगस्त 2026 को X1 का लॉन्ग-व्हीलबेस (LWB) वर्जन लॉन्च कर रही है। इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य आकर्षण इसका बढ़ा हुआ व्हीलबेस है, जो पीछे बैठे पैसेंजर के लिए ज्यादा लेगरूम और स्पेस सुनिश्चित करेगा।

    उम्मीद है कि इसका डैशबोर्ड, ड्यूल-स्क्रीन सेटअप और फीचर्स मौजूदा X1 जैसे ही होंगे। पावरट्रेन के मामले में भी कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें वही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (7-स्पीड DCT के साथ) और 2-लीटर डीजल इंजन (7-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ) मिलने की संभावना है।

    Kia Sorento

    Kia Sorento

    Kia अब Sorento के साथ प्रीमियम फुल-साइज SUV सेगमेंट में कदम रखने जा रही है, जो 4 सितंबर 2026 को भारत में डेब्यू करेगी। इस SUV के लिए प्री-बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। Sorento को Kia के फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर पोजिशन किया जाएगा, जो Seltos से ऊपर लेकिन Carnival से नीचे होगी।

    Kia Sorento

    यह भारत में ब्रांड की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन वाली पेशकश होगी, जिसमें AWD ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी मिलेगा। इसका इंटीरियर फ्यूचरिस्टिक होने के बजाय प्रैक्टिकल और फंक्शनल होगा। इसमें ड्यूल 12.3-इंच डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) जैसे फीचर्स मिलेंगे। यह 7-सीटर SUV बाजार में Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron और Toyota Fortuner जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसे भारत में असेंबल करके बेचा जाएगा, जिससे इसकी कीमत काफी कॉम्पिटिटिव रहने की उम्मीद है।

    Volvo EX90

    Volvo EX90

    EX90 असल में XC90 का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो एक फुल-साइज 7-सीटर SUV का एक्सपीरियंस देती है, वो भी Volvo की खास फ्लैगशिप लग्जरी के साथ। इसका एक्सटीरियर Volvo की मिनिमलिस्ट डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करता है, जिसमें यूनीक "Thor Hammer" हेडलैंप्स दिए गए हैं। इन हेडलैंप्स की खासियत यह है कि इनके LED एलिमेंट्स तब तक छिपे रहते हैं जब तक वे ऑन न हों।

    Volvo की रेंज-टॉपिंग EV होने के नाते, EX90 भारत में ब्रांड के लेटेस्ट ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम को भी पेश करेगी। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है, और यह लग्जरी EV स्पेस में BMW iX और Mercedes-Benz EQS SUV को टक्कर देगी।

    Hyundai Bayon बेस्ड SUV

    Hyundai Bayon

    Hyundai एक नई कॉम्पैक्ट SUV लाने की योजना बना रही है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Bayon पर बेस्ड होगी। इसके टेस्ट मॉडल्स को पहले ही भारत की सड़कों पर देखा जा चुका है, और उम्मीद है कि यह नया मॉडल नवंबर 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है। इसे कंपनी के पोर्टफोलियो में Venue और Creta के बीच में रखा जाएगा।

    Bayon लगभग 4.2 मीटर लंबी क्रॉसओवर है, और इसके इंडिया-स्पेक वर्जन का डिजाइन भारतीय ग्राहकों की पसंद और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसमें Creta वाले ही पावरट्रेन ऑप्शंस मिलने की संभावना है, जिनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में CVT, DCT और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स शामिल होगा। फीचर्स की लिस्ट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई मॉडर्न फीचर्स शामिल होंगे।

    JSW Jetour T2

    MG Jetour T2

    JSW MG India की योजना दूसरे एशियाई देशों में बिकने वाले मौजूदा मॉडल्स को MG ब्रांड के तहत भारत लाने की है। इसी कड़ी में, जो लोग 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के प्राइस ब्रैकेट में एक लाइफस्टाइल व्हीकल की तलाश में हैं, उनके लिए Jetour T2 एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। यह एक रग्ड और बॉक्सी डिजाइन वाली SUV है।

    इसकी पूरी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे टर्बो-पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन सिस्टम के साथ फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) में पेश किया जाएगा। चूंकि यह मूल रूप से एक चाइनीज SUV है, तो यह टेक्नोलॉजी से भरपूर होगी। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड फ्रंट सीट्स और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    इस साल की शुरुआत Kia, Tata और Renault जैसे ब्रांड्स द्वारा लॉन्च की गई कुछ महत्वपूर्ण SUV के साथ हुई थी। अब, आठ महीने बाद, हमारे पास और भी नए मॉडल्स आ रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादातर प्रीमियम सेगमेंट में हैं। Diwali से पहले का समय काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम SUV की एक नई लहर आ रही है, जिनके ऑप्शंस की बाजार में लंबे समय से कमी महसूस की जा रही थी। इसके साथ ही, नए पावरट्रेन ऑप्शंस (स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड, PHEV, EV) के आने से ग्राहकों के लिए विकल्प और भी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाएंगे।

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