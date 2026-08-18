2026 Skoda Slavia Facelift के किस वेरिएंट में मिलेंगे कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

Published On अगस्त 18, 2026 21:44 ist

Aug 18, 2026 21:44 IST

last updated on Aug 18, 2026 21:44 IST

Aug 18, 2026 21:44 IST

published on Aug 18, 2026 21:44 IST

Skoda India ने 2026 Slavia facelift से भारत में पर्दा उठा दिया है। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग, नए फीचर और 1-लीटर TSI इंजन के लिए नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह सेडान कार 6 वेरिएंट : Classic, Classic Plus, Signature, Sportline, Prestige, और Monte Carlo में आएगी। हालांकि, इस गाड़ी के सभी वेरिएंट में सारे इंजन ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

इंजन ऑप्शन

फेसलिफ्ट Slavia में Skoda Kushaq SUV वाले 1-लीटर और 1.5-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाली 6-स्पीड यूनिट की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल TSI 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल TSI पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी

अब इसके वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन कॉम्बिनेशन की आगे बात करते हैं :-

वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

Skoda ने अलग-अलग बजट और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Slavia के सभी छह वेरिएंट में इन इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन को शामिल किया है। जैसे-जैसे आप टॉप वेरिएंट की ओर बढ़ते हैं, पावरट्रेन के विकल्प भी बदलते जाते हैं।

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल TSI 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल TSI एमटी एटी डीसीटी Classic ✅ ❌ ❌ Classic Plus ✅ ✅ ❌ Signature ✅ ✅ ❌ Sportline ✅ ✅ ❌ Prestige ✅ ✅ ✅ Monte Carlo ❌ ✅ ✅

फेसलिफ्ट स्लाविया के बेस Classic variant में केवल स्मॉल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। जबकि, ज्यादा पावरफुल इंजन के लिए आपको इसके टॉप वेरिएंट Prestige और Monte Carlo को चुनना होगा। वहीं, ज्यादा स्पोर्टी Monte Carlo variant के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है और मैनुअल गियरबॉक्स पसंद करने वालों को इसकी बजाए Prestige वेरिएंट से ही काम चलाना होगा।

फीचर्स और सेफ्टी

Slavia फेसलिफ्ट मॉडल में अपडेटेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रियर मसाजिंग सीट जैसे अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 6 airbags, electronic stability control (ESC), all-wheel disc brakes, tyre pressure monitoring system (TPMS), hill hold assist (HHA) और rear parking sensors जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। Slavia को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

कीमत और मुकाबला

Skoda Slavia facelift को भारत में सितंबर 2026 के शुरुआत में पेश किया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 11 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है। यहां देखें नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी।

सेगमेंट में इसका मुकाबला Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City जैसी गाड़ियों से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना...

स्कोडा ने 2026 स्लाविया फेसलिफ्ट में वे सभी खूबियां बरकरार रखी हैं जो इसमें पहले पसंद की जाती थीं, जैसे कि मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन TSI इंजन और शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स। सबसे बढ़िया बदलाव? 1-लीटर TSI इंजन के साथ नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का मिलना है। यह शहर के ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, और इसकी स्मूद और भरोसेमंद ऑटोमैटिक गियर-शिफ्टिंग उन खरीदारों को भी आकर्षित करेगी जो DSG या AMT ऑप्शन को लेकर हिचकिचाते थे।

फोक्सवैगन ने अलग-अलग वेरिएंट में पावरट्रेन को समझदारी से बांटा है। इसमें 1.0 TSI ऑटोमैटिक का ऑप्शन Classic+ वेरिएंट से ही मिलता है। 1.5-लीटर TSI को केवल Prestige और Monte Carlo तक ही सीमित रखने से इसकी खास अपील बनी रहती है। शहर में गाड़ी चलाने वालों को 1-लीटर TSI AT का ऑप्शन मिलता है, वहीं ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए 1.5-लीटर TSI DCT का ऑप्शन है, जो इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन सेटअप्स में से एक है।

Prestige 1.5 TSI DSG वेरिएंट लाइनअप का एक बेहतरीन विकल्प लगता है। इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन और क्विक शिफ्टिंग DSG गियरबॉक्स मिलता है, साथ ही इसमें कई शानदार कंफर्ट और टेक्नोलॉजी फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें Monte Carlo जैसा स्पोर्टी लुक नहीं है, बल्कि यह बढ़िया परफ़ॉर्मेंस और प्रीमियम कंफर्ट देता है। जो खरीदार स्पोर्टी लुक की बजाए रोज़ाना काम आने वाले टॉप-क्लास फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत अच्छा विकल्प है।