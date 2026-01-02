सभी
    2026 किआ सेल्टोस 10.99 लाख रुपये में लॉन्च: एसयूवी कार की पूरी प्राइस लिस्ट, बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स, वेरिएंट और अन्य जानकारी यहां देखें

    संशोधित: जनवरी 02, 2026 02:06 pm | सोनू

    256 Views
    • Write a कमेंट

    किआ मोटर्स ने नई सेल्टोस की प्राइस बहुत अच्छी रखी है!

    New Kia Seltos

    आज की बड़ी खबर! नई किआ सेल्टोस 2026 भारत में लॉन्च हो गई है जिसकी कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। एक ऐसे सेगमेंट में जहां हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस आगे चल रही है, टाटा सिएरा अपनी चमक बिखेर रही है और कई अन्य गाड़ियां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस अब आकर्षक कीमत के साथ आ गई है!

    इसे अपनी एक नई पहचान मिली है - यह नई दिखती है, इसमें ज्यादा फीचर हैं, और भरोसेमद इंजन मिलता है।

    अगर आप नई सेल्टोस कार के बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं तो आप सही जगह पर हैं। हमें लगता है कि इस रिपोर्ट में आप शायद ही कुछ मिस करेंगे।

    2026 किआ सेल्टोस: प्राइस लिस्ट

    वेरिएंट

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    एचटीई एमटी

    10.99 लाख रुपये

    एचटीई (ओ) एमटी

    12.09 लाख रुपये

    एचटीई एमटी

    12.59 लाख रुपये

    एचटीई (ओ) आईएमटी

    12.89 लाख रुपये

    एचटीके एमटी

    13.09 लाख रुपये

    एचटीई (ओ) सीवीटी

    13.39 लाख रुपये

    एचटीई (ओ) एमटी

    13.69 लाख रुपये

    एचटीके आईएमटी

    13.89 लाख रुपये

    एचटीके (ओ) एमटी

    14.19 लाख रुपये

    एचटीके सीवीटी

    14.39 लाख रुपये

    एचटीके एमटी

    14.69 लाख रुपये

    एचटीई (ओ) एटी

    14.99 लाख रुपये

    एचटीके (ओ) आईएमटी

    14.99 लाख रुपये

    एचटीके (ओ) सीवीटी

    15.49 लाख रुपये

    एचटीएक्स एमटी

    15.59 लाख रुपये

    एचटीके (ओ) एमटी

    15.79 लाख रुपये

    एचटीके एटी

    15.99 लाख रुपये

    एचटीके (ओ) डीसीटी

    16.29 लाख रुपये

    एचटीएक्स (ए) एमटी

    16.69 लाख रुपये

    एचटीएक्स सीवीटी

    16.89 लाख रुपये

    एचटीके (ओ) एटी

    17.09 लाख रुपये

    एचटीएक्स एमटी

    17.19 लाख रुपये

    एचटीएक्स डीसीटी

    17.69 लाख रुपये

    एचटीएक्स (ए) सीवीटी

    17.99 लाख रुपये

    एचटीएक्स (ए) एमटी

    18.29 लाख रुपये

    जीटीएक्स / एक्स-लाइन सीवीटी

    18.39 लाख रुपये

    एचटीएक्स एटी

    18.49 लाख रुपये

    एचटीएक्स (ए) डीसीटी

    18.79 लाख रुपये

    जीटीएक्स / एक्स-लाइन डीसीटी

    19.19 लाख रुपये

    जीटीएक्स (ए) / एक्स-लाइन (ए) सीवीटी

    19.49 लाख रुपये

    एचटीएक्स (ए) एटी

    19.59 लाख रुपये

    जीटीएक्स / एक्स-लाइन एटी

    19.79 लाख रुपये

    जीटीएक्स (ए) / एक्स-लाइन (ए) डीसीटी

    19.99 लाख रुपये

    जीटीएक्स (ए) / एक्स-लाइन (ए) एटी

    19.99 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

    • किआ सेल्टोस के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये के बीच है।

    • अगर आप टर्बो-पेट्रोल इंजन लेते हैं तो इसकी प्राइस 12.89 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच होगी।

    • सेल्टोस डीजल टॉप मॉडल की प्राइस भी टर्बो-पेट्रोल मॉडल के बराबर है, हालांकि शुरुआती प्राइस 12.59 लाख रुपये के साथ ज्यादा किफायती है।

    • सेल्टोस मैनुअल की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.29 लाख रुपये तक जाती है, जबकि ऑटोमैटिक मॉडल की प्राइस 13.39 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है।

    ध्यान देने वाली बात:

    • किआ अब टॉप मॉडल के साथ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे रही है जो पहले नहीं मिलता था।

    • आप टॉप मॉडल केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीद सकते हैं! मैनुअल का विकल्प एचटीएक्स (ए) तक ही मिलता है।

    • पुरानी सेल्टोस की प्राइस 10.79 लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच थी।

    किआ सेल्टोस 2026: बुकिंग और डिलीवरी

    अगर आप नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें कि इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, और आप इसे किसी भी किआ डीलरशिप या कंपनी की वेबसाइट से 25,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी जनवरी के मध्य से शुरू होगी। यहां इसकी पूरी बुकिंग प्रोसेस देखें

    नोट: किआ इंडिया के देशभर में 369 शहरों में 821 टचपॉइंट हैं।

    नई किआ सेल्टोस: वेरिएंट

    किआ सेल्टोस 2026 मॉडल 8 वेरिएंट्स में उपलब्ध है जिनमें चार स्टैंडर्ड और चार ऑप्शनल या एडीएएस वेरिएंट्स शामिल हैं:

    • एचटीई और एचटीई (ओ)

    • एचटीके और एचटीके (ओ)

    • एचटीएक्स और एचटीएक्स (ए)

    • जीटीएक्स और जीटीएक्स (ए)

    जीटीएक्स और जीटीएक्स (ए) वेरिएंट एक्स-लाइन स्टाइल पैक के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें एक एक्सक्लूसिव ग्रेफाइट कलर, गनमेटल इनसर्ट के साथ कुछ ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट और ब्लैक 18-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं।

    हमारी सलाह:

    • अगर आपका बजट कम है तो बेस मॉडल एचटीई एक बढ़िया विकल्प है!

    • एचटीके (ओ) - अपनी सेल्टोस में सभी जरूरी चीजें और अच्छे फीचर पाएं।

    • ज्यादा प्रीमियम अनुभव के लिए जीटीएक्स (ए) वेरिएंट लें।

    क्या आप अभी भी कंफ्यूज हैं? हमारी वेरिएंट अनुसार फीचर स्टोरी देखें।

    2026 किआ सेल्टोस: डिजाइन

    एक्सटीरियर

    आप इसे पसंद करें या न करें, लेकिन जब नई किआ सेल्टोस सड़क पर होगी तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सेल्टोस की फोटो गैलरी में डिजाइन के बारे में पहले ही बता चुके हैं।

    • नई सेल्टोस गाड़ी में बोल्ड ब्लैक मैश जैसे पेटर्न के साथ एक बड़ी रेक्टांगुलर ग्रिल दी गई है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट ग्रिल के अंदरूनी किनारों पर लगी है। लाइट में वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन है।

    New Kia Seltos

    • आगे का बंपर काफी मोटा और दमदार है, यह ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है और फॉग लैंप हाउसिंग के चारों ओर सिल्वर आउटलाइन है जो अतिरिक्त कॉन्ट्रास्ट देती है।

    • सेल्टोस टॉप मॉडल में 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि नीचे वाले वेरिएंट्स में 16-इंच व्हील हैं। जीटीएक्स वेरिएंट में आप नियॉन ब्रेक कैलिपर्स भी देख सकते हैं।

    • अब सेल्टोस 12 कलर विकल्प में आती है, जिनमें से चार कलर नए हैं।

    New Kia Seltos

    जरूरी नंबर:

    • अब सेल्टोस पहले से बड़ी है। इसकी लंबाई 4460 मिलीमीटर, चौड़ाई 1830 मिलीमीटर, ऊंचाई 1635 मिलीमीटर और व्हीलबेस 2690 मिलीमीटर है।

    • बूट स्पेस उसी तरह से नहीं बढ़ा है। दूसरी पंक्ति की सीटें सीधी रहने पर 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

    केबिन

    अब केबिन में ज्यादा फैमिली फ्रेंडली वाइब है। इसमें आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के अनुसार कई केबिन थीम के साथ नया डिजाइन मिलता है।

    • स्टैंडर्ड वेरिएंट में ग्रीन इनसर्ट के साथ ब्राउन या ग्रे केबिन और मैट ब्लू इनसर्ट के साथ ब्लैक या ग्रे केबिन थीम मिलती है।

    • टॉप मॉडल जीटी लाइन में व्हाइट इनसर्ट के साथ ब्लैक/व्हाइट केबिन थीम और एक्स-लाइन वेरिएंट्स में साटिन मेटल एक्सेंट के साथ ब्लैक और ग्रीन थीम दी गई है।

    New Kia Seltos

    • डैशबोर्ड डिजाइन नया है और इस पर फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल और तीन स्क्रीन सेटअप दिए गए हैं।

    New Kia Seltos
    New Kia Seltos

    • आगे की सीटों पर अच्छी कुशनिंग और सपोर्ट मिलता है, जिससे ये लंबी ड्राइव के लिए आरामदायक होती हैं। पीछे की सीटों पर काफी जगह है और पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है।

    • पीछे एसी वेंट्स, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स और सनशेड जैसे प्रैक्टिकल फीचर पैसेंजर कंफर्ट को बढ़ाते हैं।

    • पीछ वेंटिलेटेड सीटें नहीं होना एक चूके हुए अवसर जैसा लगता है।

    2026 किआ सेल्टोस: फीचर और सेफ्टी

    कंफर्ट और सुविधा

    नई किआ सेल्टोस कार में काफी फीचर दिए गए हैं जिनमें दो 2.3-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले) के अलावा क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक अलग से 5-इंच टचस्क्रीन दी गई है।

    New Kia Seltos

    अन्य फीचर में ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, एक पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

    सेफ्टी

    किआ ने इसमें आगे और पीछे डैशकैम जोड़ा है, जो इस सेगमेंट की कार के हिसाब से रोजाना इस्तेमाल होने वाला फीचर है। सुरक्षा के लिए सेल्टोस गाड़ी में छह एयरबैग, आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दिए गए हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।

    New Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस: इंजन और गियरबॉक्स

    नई सेल्टोस के इंजन में बदलाव नहीं हुआ है। इसमें पहले वाले नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मौजूद है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    New Kia Seltos

    नई सेल्टोस को नए के3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें वही फ्रंट-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन है।

    ध्यान देने वाली बात:

    कारदेखो की राय

    नई सिएरा के क्रेज, क्रेटा के लंबे समय से दबदबे और विक्टोरिस की अच्छी बिक्री को देखते हुए, सेल्टोस बिलकुल सही समय पर आई है। इसका लुक ग्राहकों को लुभा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि किआ ने शानदार कीमत के साथ कमाल कर दिया है! अगर आप इस नई किआ सेल्टोस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें:

    कंपेरिजन

    किआ सेल्टोस अपने ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स जैसे होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक के बीच भारतीय ग्राहकों के लिए एक जाना-पहचाना नाम है।

    हालांकि, ज्यादातर मामलों में सेल्टोस खुद को सेगमेंट के बड़े खिलाड़ियों के साथ कड़ी टक्कर दे पाती है:

    • हुंडई क्रेटा - सेल्टोस वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है जो इस सेगमेंट में सबसे आगे है।

    • मारुति विक्टोरिस - विक्टोरिस इस सेगमेंट में नई चुनौती है, जिसे अब आईसीओटीवाई 2026 अवॉर्ड मिल चुका है।

    • टाटा सिएरा - रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुकिंग आंकड़ों के साथ सिएरा एक नई प्रतिद्वंदी है जिसका सेल्टोस को सामना करना होगा।

    • मारुति ग्रैंड विटारा / टोयोटा हाइराइडर - आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, किआ इन क्रॉस बैजिंग वाली कार को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि इन दोनों की खूबी हाइब्रिड पावरट्रेन है।

    अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो क्या आप मुकाबले में मौजूद कारों के बजाय नई किआ सेल्टोस को लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    यह भी देखें: किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस

