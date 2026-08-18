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    2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट से उठा पर्दा

    स्लाविया अब ज्यादा मॉडर्न और क्लासी है, और इसमें एक नया गियरबॉक्स भी दिया गया है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 18, 2026 20:08 ist
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    published onAug 18, 2026 20:08 IST
    last updated onAug 18, 2026 20:08 IST
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    Skoda Slavia

    स्कोडा इंडिया ने नई स्लाविया फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है। नए फीचर, एक नए ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और नए डिजाइन के साथ यह सेडान कार हाल ही में अपडेट हुई अपनी प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। यहां नई स्कोडा स्लाविया कार से जुड़ी हर वो जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं:

    एक्सटीरियर

    • स्लाविया के बाहरी डिजाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं और यह देखने में करीब-करीब वैसी ही है।

    • आगे की तरफ आपको एलईडी डीआरएल में थोड़े बहुत बदलाव दिखते हैं, जिनमें अब कई सेक्शन है और ग्रिल के निचले हिस्से पर फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है।

    Skoda Slavia

    • बंपर को भी टेक्सचर्ड एयर डैम और एलईडी फॉग लैंप्स के साथ शार्प लुक दिया गया है।

    • साइड से नई स्लाविया करीब-करीब पुराने मॉडल जैसी ही है, जिसमें साफ बेल्ट लाइन, क्लासिक सेडान शेप और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश है।

    Skoda Slavia

    • हालांकि, 16-इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील को नया डिजाइन दिया गया है, जिससे यह ज्यादा फ्रैश लगती है।

    Skoda Slavia

    • पीछे की तरफ भी कम बदलाव किए गए हैं। फेसलिफ्ट स्लाविया में अपडेटेड एलईडी टेललैंप्स डिटेलिंग के साथ बीच में फॉक्स कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है।

    Skoda Slavia

    • इसे और आकर्षक बनाने के लिए पीछे टेललैंप्स में अब सिक्वेंशियल इंडिकेटर दिए गए हैं।

    • स्पोर्टी मोंटे कार्लो वेरिएंट में ब्लैक अलॉय व्हील और एक्सटीरियर ट्रिम्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स और आगे वाली ग्रिल पर रेड एक्सेंट दिए गए हैं जो इसके लुक को स्पोर्टी बनाते हैं।

    Skoda Slavia

    कलर ऑप्शन

    स्कोडा ने स्लाविया में दो नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं और अब यह कुल 10 रंगों में उपलब्ध है:

    • आर्कटिक सिल्वर (नया)

    • कैपुचीनो बैज (नया)

    • शिमला ग्रीन

    • स्टील ग्रे

    • ब्रिलियंट सिल्वर

    • कैंडी व्हाइट

    • कार्बन स्टील

    • चेरी रेड

    • डीप ब्लैक

    • लावा ब्लू

    हमारी पसंद:

    हमारी राय में, स्लाविया ‘आर्कटिक व्हाइट’ कलर में सबसे अच्छी लगती है, जिसमें एक यूनिक लेकिन हल्की फिनिश है।

    केबिन

    • अंदर भी बदलाव सीमित हैं, और डैशबोर्ड डिजाइन पुरानी स्लाविया जैसा ही रखा गया है।

    Skoda Slavia

    • इसमें बैज और ब्लैक केबिन थीम को बरकरार रखा गया है, जिससे केबिन खुला-खुला और हवादार महसूस होता है।

    Skoda Slavia

    • डैशबोर्ड के बीच में आपको वही ‘फ्लोटिंग’ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन यूजर इंटरफेस अपडेट है।

    • इसमें पहले की तरह टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेकिन अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा और ज्यादा एडवांस्ड है।

    फीचर

    • स्लाविया की फीचर लिस्ट में कुछ खास अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें अपडेट 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एआई असिस्टेंट और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है।

    Skoda Slavia

    • अन्य प्रमुख अपडेट में पीछे मसाजिंग सीटें हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार दी गई हैं।

    Skoda Slavia

    • अन्य फीचर में एक सिंगल-पैन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।

    सेफ्टी

    • नई स्लाविया में आगे पार्किंग सेंसर और एक 360-डिग्री कैमरा जोड़कर सेफ्टी में कुछ सुधार किए गए हैं।

    Skoda Slavia

    • इसमें पहले की तरह 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), पीछे पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल) जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी हैं।

    क्रैश टेस्ट रेटिंग:

    स्लाविया को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं

    इंजन

    स्कोडा स्लाविया न्यू मॉडल में पुराने वर्जन वाले ही 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प दिए गए हैं। हालांकि अब इसमें छोटे इंजन के साथ पुराने 6-स्पीड गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीएसजी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीएसजी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Skoda Slavia

    लॉन्च की तारीख, संभावित कीमत और वेरिएंट्स

    स्कोडा ने स्लाविया की लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में इसकी कीमत का पता चल जाएगा। इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है। इसे छह वेरिएंट्स: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में पेश किया जाएगा। इस सेडान की बुकिंग स्कोडा डीलरशिप और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही शुरू हो चुकी है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन के साथ एक 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है और केबिन में 360 डिग्री कैमरा, एक बड़ा डिजिटल कॉकपिट, और पीछे सीट मसाजर जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसकी मजबूत बनावट, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और ड्राइविंग अनुभव पहले जैसा ही है। मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि, स्कोडा ने प्रीमियम सेगमेंट की दूसरी कारों के मुकाबले फीचर का अंतर खत्म कर दिया है और इसमें अब वैसी ही सुविधाएं हैं जो दूसरी कारों में मिल रही थी।

    अगर आप स्कोडा स्लाविया खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां कुछ और विकल्प हैं जिन पर भी आप विचार कर सकते हैं:

    • फोक्सवैगन वर्टस: स्लाविया और वर्टस एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और वही टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। डिजाइन और फीचर में छोटे-मोटे अंतर दोनों को अलग बनाते हैं।

    • हुंडई वरना: टर्बो-पेट्रोल इंजन के रूप में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी। इसका 1.5-लीटर इंजन 160 पीएस की पावर देता है, जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें लेवल 2 एडीएएस और कई शानदार फीचर भी दिए गए हैं।

    • होंडा सिटी: इस सेगमेंट में एक बेंचमार्क, जिसमें रिफाइंड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और आरामदायक केबिन मिलता है। जो लोग माइलेज को ज्यादा अहमियत देते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी मौजूद है।

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    सोनू
    सोनू

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