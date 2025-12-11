सभी
    2026 किआ सेल्टोस के किस वेरिएंट में मिलेंगे कौनसे इंजन ऑप्शन, जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 11, 2025 02:48 pm । स्तुति

    53 Views
    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल, आईएमटी, सीवीटी, डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं 

    Kia Seltos 2026

    2026 किआ सेल्टोस से भारत में पर्दा उठ गया है। इस गाड़ी की डिजाइन एकदम नई है और इसमें अपडेटेड फीचर भी दिए गए हैं। इसमें मौजूदा मॉडल वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। सेल्टोस में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। यह गाड़ी 10 वेरिएंट में आएगी। अब नजर डालते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन पर :-

    2026 किआ सेल्टोस इंजन ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)

    * सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी  - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    2026 किआ सेल्टोस : वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन 

    वेरिएंट 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी 

    1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सीवीटी 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल आईएमटी 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी  

    1.5-लीटर डीजल एमटी 

    1.5-लीटर डीजल एटी

    एचटीई

    एचटीई (ओ)

    एचटीके 

    एचटीके (ओ)

    एचटीएक्स 

    एचटीएक्स (ए)

    जीटीएक्स

    एक्स-लाइन

    जीटीएक्स (ए)

    एक्स-लाइन (ए)

    • यदि आप किआ सेल्टोस का बेस वेरिएंट चुनते हैं तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकेगी।  

    • नई सेल्टोस कार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी और डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट के साथ मिलते हैं। 

    • यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टर्बो-पेट्रोल आईएमटी और डीजल एमटी ऑप्शन केवल लोअर और मिड-वेरिएंट में दिए गए हैं।  

    • पहले के मुकाबले इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन टॉप वेरिएंट के साथ भी दिया गया है, लेकिन इसके साथ केवल सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है। 

    • इसका मिड-वेरिएंट एचटीके (ओ) इकलौता सिंगल वेरिएंट है जिसमें सभी पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। 

    • सेल्टोस के जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट में केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। 

    फीचर 

    नई किआ सेल्टोस कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन, डुअल-जोन ऑटो एसी, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, मेमोरी सेटिंग के साथ 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Kia Seltos 2026 Interior

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट और रियर डैशकैम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यदि आप 2026 किआ सेल्टोस कार की नई डिजाइन देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    2026 किआ सेल्टोस को भारत में 2 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ फिलहाल जारी है और इसकी डिलीवरी जनवरी के मध्य में शुरूहोगी। इस एसयूवी कार की शुरूआती कीमत 11.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। 

    Kia Seltos 2026

    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार का मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक से रहेगा। 

