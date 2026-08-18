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    2026 स्कोडा सुपर्ब से उठा पर्दा: अब टीडीआई डीजल इंजन के साथ हुई वापसी!

    6 साल... इतने लंबे समय बाद हम डीजल इंजन वाली स्कोडा कार देख रहे हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 18, 2026 20:47 ist
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    published onAug 18, 2026 20:47 IST
    last updated onAug 18, 2026 20:47 IST
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    Skoda Superb

    स्कोडा ने चौथी जनरेशन सुपर्ब सेडान से भारत में पर्दा उठाया है। 2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट के साथ पेश की गई नई सुपर्ब की लगभग 6 साल बाद डीजल पावर में वापसी हुई है। इसका सीधा मुकाबला टोयोटा कैमरी से रहेगा। नई स्कोडा सुपर्ब के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सारी जानकारी यहां दी गई है:

    एक्सटीरियर

    • दूसरी स्कोडा कार की तरह, नई सुपर्ब का डिजाइन भी क्लासी और शानदार है।

    • आगे की तरफ इसमें क्रोम बोर्डर वाली एक बड़ी बटरफ्लाई ग्रिल, नीचे चौड़ा एयर डैम और बड़े एलईडी ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं। बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए बंपर के दोनों तरफ एयर वेंट्स भी दिए गए हैं।

    Skoda Superb

    • साइड से देखने पर लंबी और नीची रूफलाइन इसे शानदार लुक देती है और इसकी पूरी लंबाई में क्रीज लाइनें और 18-इंच के सिल्वर अलॉय व्हील भी हैं।

    Skoda Superb
    Skoda Superb

    • पीछे का डिजाइन पारंपरिक है, जिसमें रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स, बूटलिड पर ‘स्कोडा’ ब्रांडिंग, और नीचे सिल्वर एक्सेंट वाला सिंपल बंपर दिया गया है।

    Skoda Superb

    साइज

    लंबाई: 4912 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1849 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1511 मिलीमीटर

    केबिन

    • सुपर्ब के केबिन में ड्यूल-टोन कॉन्यैक और ब्लैक थीम दी गई है जो इसे अंदर से प्रीमियम फील देती है।

    • अगर आप कोडिएक के केबिन में बैठे हैं, तो इसका डैशबोर्ड आपको काफी जाना-पहचाना लगेगा, जिसमें इसका खास डिजाइन, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल है।

    • इसके नीचे आपको एसी और वेंटिलेटेड सीटों को कंट्रोल करने के लिए तीन रोटरी डायल्स मिलते हैं। बीच वाला डायल्स मल्टी-फंक्शनल है, क्योंकि इससे इंफोटेनमेंट और ड्राइव मोड ऑपरेट किए जा सकते हैं।

    Skoda Superb

    • गियर सिलेक्टर को स्टीयरिंग कॉलम पर पोजिशन किया गया है, जिससे सेंटर कंसोल साफ-सुथरा दिखता है और इसमें छिपा हुआ स्टोरेज, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

    Skoda Superb

    • पीछे वाले पैसेंजर को भी काफी जगह मिलती है, साथ ही अलग से एसी वेंट्स और दो यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    • स्कोडा ने फीचर्स के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुपर्ब सेडान कार में थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 13-स्पीकर केनन साउंड सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड, वेंटिलेटेड, मसाजिंग और हीटेड फ्रंट सीटें और एक पावर टेलगेट मिलता है।

    Skoda Superb

    • सुरक्षा के लिए स्कोडा कार में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 10 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    • इस सेडान कार को यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है।

    इंजन

    नई सुपर्ब की सबसे बड़ी खासियत इसका 2-लीटर डीजल इंजन है। हम लंबे समय बाद डीजल इंजन वाली स्कोडा कार देख रहे हैं। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर डीजल टीडीआई

    पावर

    148 पीएस

    टॉर्क

    360 एनएम

    गियरबॉक्स

    7-स्पीड डीएसजी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    डीएसजी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    लॉन्च तारीख, संभावित कीमत और कंपेरिजन

    कार से पर्दा उठ चुका है, इसलिए इसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। नई स्कोडा सुपर्ब की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

    स्कोडा सुपर्ब का मुकाबला टोयोटा कैमरी से रहेगा। इसे मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास और बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज के किफायती विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    सेडान कार और डीजल इंजन, नई सुपर्ब में ये दोनों चीजें हैं जो आज के बाजार में तेजी से कम होती जा रही हैं। एसयूवी कार के इस दौर में, स्कोडा का एक ऐसे ब्रांड के तौर पर बने रहना अच्छी बात है जो खास सेगमेंट और कार के शौकीनों, दोनों की जरूरतों का ध्यान रखती है। भले ही सुपर्ब ज्यादा न बिकती हो, लेकिन इस मशहूर ब्रांड की वापसी कई नए फैंस बना सकती है। अब बस कीमत का इंतजार है, उम्मीद है कि स्कोडा इसकी प्राइस सोच समझकर तय करेगी।

    नई स्कोडा सुपर्ब के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

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    सोनू
    सोनू

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