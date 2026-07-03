Kia Hikes Prices Of Sonet, Seltos, Carens Clavis And Carnival By Up To Rs 33,000
Kia has decided to leave out some models from the latest round of price hikes, including the Syros and Carens Clavis EV
Published On Jul 03, 2026 12:43 PM By Rohit
-
- Write a comment
We have recently seen multiple brands across industries increase the prices of their products due to various factors. Multiple carmakers, too, have initiated price hikes across their lineup, and now Kia has joined the list. The Korean marque has cited rising input costs and an overall increase in the operational expenditure, and has hence raised prices of its cars by up to two percent. Kia has implemented the price correction on the Sonet, Seltos, Carens Clavis as well as the Carnival.
In this story, we bring to you the revised variant-wise prices of all the affected Kia cars. So let’s take a look:
Kia Sonet
|
Variant
|
Old Price
|
New Price
|
Difference
|
1.2-litre naturally aspirated (N/A) petrol
|
HTE MT
|
Rs 7.34 lakh
|
Rs 7.41 lakh
|
+Rs 7,000
|
HTE (O) MT
|
Rs 7.77 lakh
|
Rs 7.84 lakh
|
+Rs 7,000
|
HTK (O) MT
|
Rs 8.78 lakh
|
Rs 8.85 lakh
|
+Rs 7,000
|
HTK+ MT
|
Rs 9.15 lakh
|
Rs 9.24 lakh
|
+Rs 9,000
|
HTK+ (O) MT
|
Rs 9.65 lakh
|
Rs 9.72 lakh
|
+Rs 7,000
|
1-litre turbo-petrol
|
HTK (O) iMT
|
Rs 9.17 lakh
|
Rs 9.25 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ (O) iMT
|
Rs 10.12 lakh
|
Rs 10.20 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK (O) DCT
|
Rs 9.97 lakh
|
Rs 10 lakh
|
+Rs 3,000
|
HTK+ (O) DCT
|
Rs 10.92 lakh
|
Rs 11 lakh
|
+Rs 9,000
|
HTX DCT
|
Rs 11.67 lakh
|
Rs 11.75 lakh
|
+Rs 8,000
|
GTX+ DCT
|
Rs 13.58 lakh
|
Rs 13.66 lakh
|
+Rs 8,000
|
GTX+ DCT DT
|
Rs 13.68 lakh
|
Rs 13.76 lakh
|
+Rs 8,000
|
X-Line DCT
|
Rs 13.72 lakh
|
Rs 13.80 lakh
|
+Rs 8,000
|
1.5-litre diesel
|
HTE (O) MT
|
Rs 9.02 lakh
|
Rs 9.20 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTK (O) MT
|
Rs 10 lakh
|
Rs 10 lakh
|
No change
|
HTK+ MT
|
Rs 10.38 lakh
|
Rs 10.56 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTK+ (O) MT
|
Rs 10.88 lakh
|
Rs 11.06 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTX MT
|
Rs 11.33 lakh
|
Rs 11.51 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTE (O) AT
|
Rs 9.82 lakh
|
Rs 10 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTK (O) AT
|
Rs 10.82 lakh
|
Rs 11 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTK+ AT
|
Rs 11.18 lakh
|
Rs 11.36 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTK+ (O) AT
|
Rs 11.68 lakh
|
Rs 11.86 lakh
|
+Rs 18,000
|
HTX AT
|
Rs 12.12 lakh
|
Rs 12.30 lakh
|
+Rs 18,000
|
GTX+ AT
|
Rs 14.09 lakh
|
Rs 14.27 lakh
|
+Rs 18,000
|
GTX+ AT DT
|
Rs 14.19 lakh
|
Rs 14.37 lakh
|
+Rs 18,000
-
Kia has increased the prices of the Sonet sub-4m SUV by up to Rs 18,000, with the diesel variants being subjected to the maximum increment.
-
The second-from-base HTK (O) diesel-MT variant, however, has been spared from the latest price hike.
-
Prices of the petrol variants of the Kia SUV have been revised between Rs 3,000 and Rs 9,000.
Kia Seltos
|
Variant
|
Old Price
|
New Price
|
Difference
|
1.5-litre N/A petrol
|
HTE MT
|
Rs 11 lakh
|
Rs 11 lakh
|
No change
|
HTE (O) MT
|
Rs 12.11 lakh
|
Rs 12.42 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTK MT
|
Rs 13.11 lakh
|
Rs 13.42 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTK (O) MT
|
Rs 14.21 lakh
|
Rs 14.52 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTX MT
|
Rs 15.61 lakh
|
Rs 15.92 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTX (A) MT
|
Rs 16.71 lakh
|
Rs 17.02 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTE (O) CVT
|
Rs 13.41 lakh
|
Rs 13.72 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTK CVT
|
Rs 14.41 lakh
|
Rs 14.72 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTK (O) CVT
|
Rs 15.51 lakh
|
Rs 15.82 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTX CVT
|
Rs 16.91 lakh
|
Rs 17.22 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTX (A) CVT
|
Rs 18.01 lakh
|
Rs 18.32 lakh
|
+Rs 31,000
|
GTX CVT
|
Rs 18.41 lakh
|
Rs 18.72 lakh
|
+Rs 31,000
|
X-Line CVT
|
Rs 18.41 lakh
|
Rs 18.72 lakh
|
+Rs 31,000
|
GTX CVT DT
|
Rs 18.61 lakh
|
Rs 18.92 lakh
|
+Rs 31,000
|
GTX (A) CVT
|
Rs 19.51 lakh
|
Rs 19.82 lakh
|
+Rs 31,000
|
X-Line (A) CVT
|
Rs 19.51 lakh
|
Rs 19.82 lakh
|
+Rs 31,000
|
GTX (A) CVT DT
|
Rs 19.71 lakh
|
Rs 20.02 lakh
|
+Rs 31,000
|
1.5-litre turbo-petrol
|
HTE (O) iMT
|
Rs 12.91 lakh
|
Rs 13.22 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTK iMT
|
Rs 13.91 lakh
|
Rs 14.22 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTK (O) iMT
|
Rs 15 lakh
|
Rs 15.30 lakh
|
+Rs 30,000
|
HTK (O) DCT
|
Rs 16.31 lakh
|
Rs 16.62 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTX DCT
|
Rs 17.71 lakh
|
Rs 18.02 lakh
|
+Rs 31,000
|
HTX (A) DCT
|
Rs 18.81 lakh
|
Rs 19.12 lakh
|
+Rs 31,000
|
GTX DCT
|
Rs 19.21 lakh
|
Rs 19.52 lakh
|
+Rs 31,000
|
X-Line DCT
|
Rs 19.21 lakh
|
Rs 19.52 lakh
|
+Rs 31,000
|
GTX DCT DT
|
Rs 19.41 lakh
|
Rs 19.72 lakh
|
+Rs 31,000
|
GTX (A) DCT
|
Rs 20 lakh
|
Rs 20 lakh
|
No change
|
X-Line (A) DCT
|
Rs 20 lakh
|
Rs 20 lakh
|
No change
|
GTX (A) DCT DT
|
Rs 20.21 lakh
|
Rs 20.21 lakh
|
No change
|
GTX (O) DCT
|
Rs 21.57 lakh
|
Rs 21.57 lakh
|
No change
|
X-Line (O) DCT
|
Rs 21.57 lakh
|
Rs 21.57 lakh
|
No change
|
1.5-litre diesel
|
HTE MT
|
Rs 12.61 lakh
|
Rs 12.94 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTE (O) MT
|
Rs 13.71 lakh
|
Rs 14.04 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTK MT
|
Rs 14.71 lakh
|
Rs 15.04 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTK (O) MT
|
Rs 15.81 lakh
|
Rs 16.14 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTX MT
|
Rs 17.21 lakh
|
Rs 17.54 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTX (A) MT
|
Rs 18.31 lakh
|
Rs 18.64 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTE (O) AT
|
Rs 15 lakh
|
Rs 15.32 lakh
|
+Rs 32,000
|
HTK AT
|
Rs 16.01 lakh
|
Rs 16.34 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTK (O) AT
|
Rs 17.11 lakh
|
Rs 17.44 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTX AT
|
Rs 18.51 lakh
|
Rs 18.84 lakh
|
+Rs 33,000
|
HTX (A) AT
|
Rs 19.61 lakh
|
Rs 19.94 lakh
|
+Rs 33,000
|
GTX AT
|
Rs 19.81 lakh
|
Rs 20 lakh
|
+Rs 19,000
|
X-Line AT
|
Rs 19.81 lakh
|
Rs 20 lakh
|
+Rs 19,000
|
GTX AT DT
|
Rs 20 lakh
|
Rs 20.20 lakh
|
+Rs 20,000
|
GTX (A) AT
|
Rs 20 lakh
|
Rs 20.32 lakh
|
+Rs 32,000
|
X-Line (A) AT
|
Rs 20 lakh
|
Rs 20.32 lakh
|
+Rs 32,000
|
GTX (A) AT DT
|
Rs 20.21 lakh
|
Rs 20.53 lakh
|
+Rs 32,000
|
GTX (O) AT
|
Rs 21.57 lakh
|
Rs 21.82 lakh
|
+Rs 25,000
|
X-Line (O) AT
|
Rs 21.57 lakh
|
Rs 21.82 lakh
|
+Rs 25,000
-
The Kia Seltos has become costlier by up to Rs 33,000, with the maximum price hike affecting some of the diesel variants.
-
That said, the starting price has remained unchanged, and so have the prices of the higher-spec turbo-petrol trims, including the newly launched GTX (O) and X-Line (O) variants.
-
The lowest price increment has been seen by the higher-spec GTX AT and X-Line AT variants, amounting to Rs 19,000.
Kia Carens Clavis
|
Variant
|
Old Price
|
New Price
|
Difference
|
1.5-litre N/A petrol
|
HTE MT 7-seater
|
Rs 11.23 lakh
|
Rs 11.27 lakh
|
+Rs 4,000
|
HTE (O) MT 7-seater
|
Rs 12.19 lakh
|
Rs 12.23 lakh
|
+Rs 4,000
|
HTE (EX) MT 7-seater
|
Rs 12.70 lakh
|
Rs 12.74 lakh
|
+Rs 4,000
|
1.5-litre turbo-petrol
|
HTE (O) MT 7-seater
|
Rs 13.02 lakh
|
Rs 13.10 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTE (EX) MT 7-seater
|
Rs 13.57 lakh
|
Rs 13.65 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ MT 7-seater
|
Rs 15.20 lakh
|
Rs 15.28 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ (O) MT 7-seater
|
Rs 16.22 lakh
|
Rs 16.30 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX MT 7-seater
|
Rs 17.88 lakh
|
Rs 17.96 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX+ MT 7-seater
|
Rs 18.84 lakh
|
Rs 18.92 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX+ MT 6-seater
|
Rs 18.84 lakh
|
Rs 18.92 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX iMT 7-seater
|
Rs 18.17 lakh
|
Rs 18.25 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX+ iMT 7-seater
|
Rs 19.13 lakh
|
Rs 19.21 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX+ iMT 6-seater
|
Rs 19.13 lakh
|
Rs 19.21 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ DCT 7-seater
|
Rs 16.65 lakh
|
Rs 16.73 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ (O) DCT 7-seater
|
Rs 17.66 lakh
|
Rs 17.74 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX (O) DCT 7-seater
|
Rs 19.42 lakh
|
Rs 19.50 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX (O) A DCT 7-seater
|
Rs 19.88 lakh
|
Rs 19.96 lakh
|
+Rs 8,000
|
GTX DCT 7-seater
|
Rs 19.83 lakh
|
Rs 19.91 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX+ DCT 7-seater
|
Rs 20.87 lakh
|
Rs 20.95 lakh
|
+Rs 8,000
|
GTX+ DCT 7-seater
|
Rs 21.59 lakh
|
Rs 21.67 lakh
|
+Rs 8,000
|
X-Line DCT 7-seater
|
Rs 21.59 lakh
|
Rs 21.67 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ DCT 6-seater
|
Rs 16.65 lakh
|
Rs 16.73 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ (O) DCT 6-seater
|
Rs 17.66 lakh
|
Rs 17.74 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX (O) DCT 6-seater
|
Rs 19.42 lakh
|
Rs 19.50 lakh
|
+Rs 8,000
|
GTX DCT 6-seater
|
Rs 19.83 lakh
|
Rs 19.91 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX (O) A DCT 6-seater
|
Rs 19.88 lakh
|
Rs 19.96 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX+ DCT 6-seater
|
Rs 20.87 lakh
|
Rs 20.95 lakh
|
+Rs 8,000
|
GTX+ DCT 6-seater
|
Rs 21.59 lakh
|
Rs 21.67 lakh
|
+Rs 8,000
|
X-Line DCT 6-seater
|
Rs 21.59 lakh
|
Rs 21.67 lakh
|
+Rs 8,000
|
1.5-litre diesel
|
HTE MT 7-seater
|
Rs 13.16 lakh
|
Rs 13.24 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTE (O) MT 7-seater
|
Rs 14.17 lakh
|
Rs 14.25 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTE (EX) MT 7-seater
|
Rs 14.68 lakh
|
Rs 14.76 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ MT 7-seater
|
Rs 16.24 lakh
|
Rs 16.32 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ (O) MT 7-seater
|
Rs 17.02 lakh
|
Rs 17.10 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTX MT 7-seater
|
Rs 18.81 lakh
|
Rs 18.89 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ AT 7-seater
|
Rs 17.37 lakh
|
Rs 17.45 lakh
|
+Rs 8,000
|
HTK+ AT 6-seater
|
Rs 17.37 lakh
|
Rs 17.45 lakh
|
+Rs 8,000
-
Prices of the Kia Carens Clavis (facelifted Carens MPV) have been revised by up to Rs 8,000.
-
Its variants with the naturally aspirated unit have received the lowest increment of Rs 4,000.
Kia Carnival
|
Variant
|
Old Price
|
New Price
|
Difference
|
Limousine Plus
|
Rs 59.45 lakh
|
Rs 59.65 lakh
|
+ Rs 20,000
-
The premium MPV has witnessed a price correction of Rs 20,000.
-
Kia offers it in a single Limousine Plus variant in India, and it comes in an 8-seater layout.
Road Ahead For Kia India
Following the launch of the second-generation Seltos in early 2026, Kia divulged plenty of details about its road ahead in India on the occasion of its Investor Day in April this year. The plan includes the Carnival hybrid and a full generation change for one of its popular SUVs.