All
New
Used
    • English
    • Login / Register

    Kia Hikes Prices Of Sonet, Seltos, Carens Clavis And Carnival By Up To Rs 33,000

    Kia has decided to leave out some models from the latest round of price hikes, including the Syros and Carens Clavis EV

    Published On Jul 03, 2026 12:43 PM By Rohit

    43 Views
    • Write a comment

    2026 Kia Prices India

    We have recently seen multiple brands across industries increase the prices of their products due to various factors. Multiple carmakers, too, have initiated price hikes across their lineup, and now Kia has joined the list. The Korean marque has cited rising input costs and an overall increase in the operational expenditure, and has hence raised prices of its cars by up to two percent. Kia has implemented the price correction on the Sonet, Seltos, Carens Clavis as well as the Carnival.

    In this story, we bring to you the revised variant-wise prices of all the affected Kia cars. So let’s take a look:

    Kia Sonet

    Variant

    Old Price

    New Price

    Difference

    1.2-litre naturally aspirated (N/A) petrol

    HTE MT

    Rs 7.34 lakh

    Rs 7.41 lakh

    +Rs 7,000

    HTE (O) MT

    Rs 7.77 lakh

    Rs 7.84 lakh

    +Rs 7,000

    HTK (O) MT

    Rs 8.78 lakh

    Rs 8.85 lakh

    +Rs 7,000

    HTK+ MT

    Rs 9.15 lakh

    Rs 9.24 lakh

    +Rs 9,000

    HTK+ (O) MT

    Rs 9.65 lakh

    Rs 9.72 lakh

    +Rs 7,000

    1-litre turbo-petrol

    HTK (O) iMT

    Rs 9.17 lakh

    Rs 9.25 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ (O) iMT

    Rs 10.12 lakh

    Rs 10.20 lakh

    +Rs 8,000

    HTK (O) DCT

    Rs 9.97 lakh

    Rs 10 lakh

    +Rs 3,000

    HTK+ (O) DCT

    Rs 10.92 lakh

    Rs 11 lakh

    +Rs 9,000

    HTX DCT

    Rs 11.67 lakh

    Rs 11.75 lakh

    +Rs 8,000

    GTX+ DCT

    Rs 13.58 lakh

    Rs 13.66 lakh

    +Rs 8,000

    GTX+ DCT DT

    Rs 13.68 lakh

    Rs 13.76 lakh

    +Rs 8,000

    X-Line DCT

    Rs 13.72 lakh

    Rs 13.80 lakh

    +Rs 8,000

    1.5-litre diesel

    HTE (O) MT

    Rs 9.02 lakh

    Rs 9.20 lakh

    +Rs 18,000

    HTK (O) MT

    Rs 10 lakh

    Rs 10 lakh

    No change

    HTK+ MT

    Rs 10.38 lakh

    Rs 10.56 lakh

    +Rs 18,000

    HTK+ (O) MT

    Rs 10.88 lakh

    Rs 11.06 lakh

    +Rs 18,000

    HTX MT

    Rs 11.33 lakh

    Rs 11.51 lakh

    +Rs 18,000

    HTE (O) AT

    Rs 9.82 lakh

    Rs 10 lakh

    +Rs 18,000

    HTK (O) AT

    Rs 10.82 lakh

    Rs 11 lakh

    +Rs 18,000

    HTK+ AT

    Rs 11.18 lakh

    Rs 11.36 lakh

    +Rs 18,000

    HTK+ (O) AT

    Rs 11.68 lakh

    Rs 11.86 lakh

    +Rs 18,000

    HTX AT

    Rs 12.12 lakh

    Rs 12.30 lakh

    +Rs 18,000

    GTX+ AT

    Rs 14.09 lakh

    Rs 14.27 lakh

    +Rs 18,000

    GTX+ AT DT

    Rs 14.19 lakh

    Rs 14.37 lakh

    +Rs 18,000

    Kia Sonet front

    • Kia has increased the prices of the Sonet sub-4m SUV by up to Rs 18,000, with the diesel variants being subjected to the maximum increment.

    • The second-from-base HTK (O) diesel-MT variant, however, has been spared from the latest price hike.

    • Prices of the petrol variants of the Kia SUV have been revised between Rs 3,000 and Rs 9,000.

    Kia Seltos

    Variant

    Old Price

    New Price

    Difference

    1.5-litre N/A petrol

    HTE MT

    Rs 11 lakh

    Rs 11 lakh

    No change

    HTE (O) MT

    Rs 12.11 lakh

    Rs 12.42 lakh

    +Rs 31,000

    HTK MT

    Rs 13.11 lakh

    Rs 13.42 lakh

    +Rs 31,000

    HTK (O) MT

    Rs 14.21 lakh

    Rs 14.52 lakh

    +Rs 31,000

    HTX MT

    Rs 15.61 lakh

    Rs 15.92 lakh

    +Rs 31,000

    HTX (A) MT

    Rs 16.71 lakh

    Rs 17.02 lakh

    +Rs 31,000

    HTE (O) CVT

    Rs 13.41 lakh

    Rs 13.72 lakh

    +Rs 31,000

    HTK CVT

    Rs 14.41 lakh

    Rs 14.72 lakh

    +Rs 31,000

    HTK (O) CVT

    Rs 15.51 lakh

    Rs 15.82 lakh

    +Rs 31,000

    HTX CVT

    Rs 16.91 lakh

    Rs 17.22 lakh

    +Rs 31,000

    HTX (A) CVT

    Rs 18.01 lakh

    Rs 18.32 lakh

    +Rs 31,000

    GTX CVT

    Rs 18.41 lakh

    Rs 18.72 lakh

    +Rs 31,000

    X-Line CVT

    Rs 18.41 lakh

    Rs 18.72 lakh

    +Rs 31,000

    GTX CVT DT

    Rs 18.61 lakh

    Rs 18.92 lakh

    +Rs 31,000

    GTX (A) CVT

    Rs 19.51 lakh

    Rs 19.82 lakh

    +Rs 31,000

    X-Line (A) CVT

    Rs 19.51 lakh

    Rs 19.82 lakh

    +Rs 31,000

    GTX (A) CVT DT

    Rs 19.71 lakh

    Rs 20.02 lakh

    +Rs 31,000

    1.5-litre turbo-petrol

    HTE (O) iMT

    Rs 12.91 lakh

    Rs 13.22 lakh

    +Rs 31,000

    HTK iMT

    Rs 13.91 lakh

    Rs 14.22 lakh

    +Rs 31,000

    HTK (O) iMT

    Rs 15 lakh

    Rs 15.30 lakh

    +Rs 30,000

    HTK (O) DCT

    Rs 16.31 lakh

    Rs 16.62 lakh

    +Rs 31,000

    HTX DCT

    Rs 17.71 lakh

    Rs 18.02 lakh

    +Rs 31,000

    HTX (A) DCT

    Rs 18.81 lakh

    Rs 19.12 lakh

    +Rs 31,000

    GTX DCT

    Rs 19.21 lakh

    Rs 19.52 lakh

    +Rs 31,000

    X-Line DCT

    Rs 19.21 lakh

    Rs 19.52 lakh

    +Rs 31,000

    GTX DCT DT

    Rs 19.41 lakh

    Rs 19.72 lakh

    +Rs 31,000

    GTX (A) DCT

    Rs 20 lakh

    Rs 20 lakh

    No change

    X-Line (A) DCT

    Rs 20 lakh

    Rs 20 lakh

    No change

    GTX (A) DCT DT

    Rs 20.21 lakh

    Rs 20.21 lakh

    No change

    GTX (O) DCT

    Rs 21.57 lakh

    Rs 21.57 lakh

    No change

    X-Line (O) DCT

    Rs 21.57 lakh

    Rs 21.57 lakh

    No change

    1.5-litre diesel

    HTE MT

    Rs 12.61 lakh

    Rs 12.94 lakh

    +Rs 33,000

    HTE (O) MT

    Rs 13.71 lakh

    Rs 14.04 lakh

    +Rs 33,000

    HTK MT

    Rs 14.71 lakh

    Rs 15.04 lakh

    +Rs 33,000

    HTK (O) MT

    Rs 15.81 lakh

    Rs 16.14 lakh

    +Rs 33,000

    HTX MT

    Rs 17.21 lakh

    Rs 17.54 lakh

    +Rs 33,000

    HTX (A) MT

    Rs 18.31 lakh

    Rs 18.64 lakh

    +Rs 33,000

    HTE (O) AT

    Rs 15 lakh

    Rs 15.32 lakh

    +Rs 32,000

    HTK AT

    Rs 16.01 lakh

    Rs 16.34 lakh

    +Rs 33,000

    HTK (O) AT

    Rs 17.11 lakh

    Rs 17.44 lakh

    +Rs 33,000

    HTX AT

    Rs 18.51 lakh

    Rs 18.84 lakh

    +Rs 33,000

    HTX (A) AT

    Rs 19.61 lakh

    Rs 19.94 lakh

    +Rs 33,000

    GTX AT

    Rs 19.81 lakh

    Rs 20 lakh

    +Rs 19,000

    X-Line AT

    Rs 19.81 lakh

    Rs 20 lakh

    +Rs 19,000

    GTX AT DT

    Rs 20 lakh

    Rs 20.20 lakh

    +Rs 20,000

    GTX (A) AT

    Rs 20 lakh

    Rs 20.32 lakh

    +Rs 32,000

    X-Line (A) AT

    Rs 20 lakh

    Rs 20.32 lakh

    +Rs 32,000

    GTX (A) AT DT

    Rs 20.21 lakh

    Rs 20.53 lakh

    +Rs 32,000

    GTX (O) AT

    Rs 21.57 lakh

    Rs 21.82 lakh

    +Rs 25,000

    X-Line (O) AT

    Rs 21.57 lakh

    Rs 21.82 lakh

    +Rs 25,000

    Kia Seltos

    • The Kia Seltos has become costlier by up to Rs 33,000, with the maximum price hike affecting some of the diesel variants.

    • That said, the starting price has remained unchanged, and so have the prices of the higher-spec turbo-petrol trims, including the newly launched GTX (O) and X-Line (O) variants.

    • The lowest price increment has been seen by the higher-spec GTX AT and X-Line AT variants, amounting to Rs 19,000.

    Kia Carens Clavis

    Variant

    Old Price

    New Price

    Difference

    1.5-litre N/A petrol

    HTE MT 7-seater

    Rs 11.23 lakh

    Rs 11.27 lakh

    +Rs 4,000

    HTE (O) MT 7-seater

    Rs 12.19 lakh

    Rs 12.23 lakh

    +Rs 4,000

    HTE (EX) MT 7-seater

    Rs 12.70 lakh

    Rs 12.74 lakh

    +Rs 4,000

    1.5-litre turbo-petrol

    HTE (O) MT 7-seater

    Rs 13.02 lakh

    Rs 13.10 lakh

    +Rs 8,000

    HTE (EX) MT 7-seater

    Rs 13.57 lakh

    Rs 13.65 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ MT 7-seater

    Rs 15.20 lakh

    Rs 15.28 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ (O) MT 7-seater

    Rs 16.22 lakh

    Rs 16.30 lakh

    +Rs 8,000

    HTX MT 7-seater

    Rs 17.88 lakh

    Rs 17.96 lakh

    +Rs 8,000

    HTX+ MT 7-seater

    Rs 18.84 lakh

    Rs 18.92 lakh

    +Rs 8,000

    HTX+ MT 6-seater

    Rs 18.84 lakh

    Rs 18.92 lakh

    +Rs 8,000

    HTX iMT 7-seater

    Rs 18.17 lakh

    Rs 18.25 lakh

    +Rs 8,000

    HTX+ iMT 7-seater

    Rs 19.13 lakh

    Rs 19.21 lakh

    +Rs 8,000

    HTX+ iMT 6-seater

    Rs 19.13 lakh

    Rs 19.21 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ DCT 7-seater

    Rs 16.65 lakh

    Rs 16.73 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ (O) DCT 7-seater

    Rs 17.66 lakh

    Rs 17.74 lakh

    +Rs 8,000

    HTX (O) DCT 7-seater

    Rs 19.42 lakh

    Rs 19.50 lakh

    +Rs 8,000

    HTX (O) A DCT 7-seater

    Rs 19.88 lakh

    Rs 19.96 lakh

    +Rs 8,000

    GTX DCT 7-seater

    Rs 19.83 lakh

    Rs 19.91 lakh

    +Rs 8,000

    HTX+ DCT 7-seater

    Rs 20.87 lakh

    Rs 20.95 lakh

    +Rs 8,000

    GTX+ DCT 7-seater

    Rs 21.59 lakh

    Rs 21.67 lakh

    +Rs 8,000

    X-Line DCT 7-seater

    Rs 21.59 lakh

    Rs 21.67 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ DCT 6-seater

    Rs 16.65 lakh

    Rs 16.73 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ (O) DCT 6-seater

    Rs 17.66 lakh

    Rs 17.74 lakh

    +Rs 8,000

    HTX (O) DCT 6-seater

    Rs 19.42 lakh

    Rs 19.50 lakh

    +Rs 8,000

    GTX DCT 6-seater

    Rs 19.83 lakh

    Rs 19.91 lakh

    +Rs 8,000

    HTX (O) A DCT 6-seater

    Rs 19.88 lakh

    Rs 19.96 lakh

    +Rs 8,000

    HTX+ DCT 6-seater

    Rs 20.87 lakh

    Rs 20.95 lakh

    +Rs 8,000

    GTX+ DCT 6-seater

    Rs 21.59 lakh

    Rs 21.67 lakh

    +Rs 8,000

    X-Line DCT 6-seater

    Rs 21.59 lakh

    Rs 21.67 lakh

    +Rs 8,000

    1.5-litre diesel

    HTE MT 7-seater

    Rs 13.16 lakh

    Rs 13.24 lakh

    +Rs 8,000

    HTE (O) MT 7-seater

    Rs 14.17 lakh

    Rs 14.25 lakh

    +Rs 8,000

    HTE (EX) MT 7-seater

    Rs 14.68 lakh

    Rs 14.76 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ MT 7-seater

    Rs 16.24 lakh

    Rs 16.32 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ (O) MT 7-seater

    Rs 17.02 lakh

    Rs 17.10 lakh

    +Rs 8,000

    HTX MT 7-seater

    Rs 18.81 lakh

    Rs 18.89 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ AT 7-seater

    Rs 17.37 lakh

    Rs 17.45 lakh

    +Rs 8,000

    HTK+ AT 6-seater

    Rs 17.37 lakh

    Rs 17.45 lakh

    +Rs 8,000

    Kia Carens Clavis driving

    • Prices of the Kia Carens Clavis (facelifted Carens MPV) have been revised by up to Rs 8,000.

    • Its variants with the naturally aspirated unit have received the lowest increment of Rs 4,000.

    Kia Carnival

    Variant

    Old Price

    New Price

    Difference

    Limousine Plus

    Rs 59.45 lakh

    Rs 59.65 lakh

    + Rs 20,000

    Kia Carnival

    • The premium MPV has witnessed a price correction of Rs 20,000.

    • Kia offers it in a single Limousine Plus variant in India, and it comes in an 8-seater layout.

    Road Ahead For Kia India

    Following the launch of the second-generation Seltos in early 2026, Kia divulged plenty of details about its road ahead in India on the occasion of its Investor Day in April this year. The plan includes the Carnival hybrid and a full generation change for one of its popular SUVs.

    Was this article helpful ?

    Write your Comment on Kia Seltos

    Explore similar cars

    Similar cars to compare & consider

    Car News

    • Trending News
    • Recent News

    Related News

    Trending SUV Cars

    • Latest
    • Upcoming
    • Popular
    Latest Cars
    Upcoming Cars
    Popular Cars

    All Brands

    View All Brands
    Home
    New Cars
    News
    Kia Hikes Prices Of Sonet, Seltos, Carens Clavis And Carnival By Up To Rs 33,000
    *Ex-showroom price in New Delhi
    India’s #1

    Largest Auto portal

    AI Expert

    Simplify your car search

    Offers

    Stay updated pay less

    Compare

    Decode the right car

    © 2026 Girnar Software Pvt. Ltd.

    ×
    We need your city to customize your experience