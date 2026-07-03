किआ ने सोनेट, सेल्टोस, कैरेंस क्लाविस और कार्निवल की कीमतें बढ़ाई, 30,000 रुपये तक महंगी हुई ये कारें

वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर

1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

एचटीई एमटी 11 लाख रुपये 11 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं

एचटीई (ओ) एमटी 12.11 लाख रुपये 12.42 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीके एमटी 13.11 लाख रुपये 13.42 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीके (ओ) एमटी 14.21 लाख रुपये 14.52 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीएक्स एमटी 15.61 लाख रुपये 15.92 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीएक्स (ए) एमटी 16.71 लाख रुपये 17.02 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीई (ओ) सीवीटी 13.41 लाख रुपये 13.72 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीके सीवीटी 14.41 लाख रुपये 14.72 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीके (ओ) सीवीटी 15.51 लाख रुपये 15.82 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीएक्स सीवीटी 16.91 लाख रुपये 17.22 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीएक्स (ए) सीवीटी 18.01 लाख रुपये 18.32 लाख रुपये + 31,000 रुपये

जीटीएक्स सीवीटी 18.41 लाख रुपये 18.72 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एक्स-लाइन सीवीटी 18.41 लाख रुपये 18.72 लाख रुपये + 31,000 रुपये

जीटीएक्स सीवीटी डीटी 18.61 लाख रुपये 18.92 लाख रुपये + 31,000 रुपये

जीटीएक्स (ए) सीवीटी 19.51 लाख रुपये 19.82 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एक्स-लाइन (ए) सीवीटी 19.51 लाख रुपये 19.82 लाख रुपये + 31,000 रुपये

जीटीएक्स (ए) सीवीटी डीटी 19.71 लाख रुपये 20.02 लाख रुपये + 31,000 रुपये

1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

एचटीई (ओ) आईएमटी 12.91 लाख रुपये 13.22 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीके आईएमटी 13.91 लाख रुपये 14.22 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीके (ओ) आईएमटी 15 लाख रुपये 15.30 लाख रुपये + 30,000 रुपये

एचटीके (ओ) डीसीटी 16.31 लाख रुपये 16.62 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीएक्स डीसीटी 17.71 लाख रुपये 18.02 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एचटीएक्स (ए) डीसीटी 18.81 लाख रुपये 19.12 लाख रुपये + 31,000 रुपये

जीटीएक्स डीसीटी 19.21 लाख रुपये 19.52 लाख रुपये + 31,000 रुपये

एक्स-लाइन डीसीटी 19.21 लाख रुपये 19.52 लाख रुपये + 31,000 रुपये

जीटीएक्स डीसीटी डीटी 19.41 लाख रुपये 19.72 लाख रुपये + 31,000 रुपये

जीटीएक्स (ए) डीसीटी 20 लाख रुपये 20 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं

एक्स-लाइन (ए) डीसीटी 20 लाख रुपये 20 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं

जीटीएक्स (ए) डीसीटी डीटी 20.21 लाख रुपये 20.21 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं

जीटीएक्स (ओ) डीसीटी 21.57 लाख रुपये 21.57 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं

एक्स-लाइन (ओ) डीसीटी 21.57 लाख रुपये 21.57 लाख रुपये कोई बदलाव नहीं

1.5-लीटर डीजल

एचटीई एमटी 12.61 लाख रुपये 12.94 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीई (ओ) एमटी 13.71 लाख रुपये 14.04 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीके एमटी 14.71 लाख रुपये 15.04 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीके (ओ) एमटी 15.81 लाख रुपये 16.14 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीएक्स एमटी 17.21 लाख रुपये 17.54 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीएक्स (ए) एमटी 18.31 लाख रुपये 18.64 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीई (ओ) एटी 15 लाख रुपये 15.32 लाख रुपये + 32,000 रुपये

एचटीके एटी 16.01 लाख रुपये 16.34 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीके (ओ) एटी 17.11 लाख रुपये 17.44 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीएक्स एटी 18.51 लाख रुपये 18.84 लाख रुपये + 33,000 रुपये

एचटीएक्स (ए) एटी 19.61 लाख रुपये 19.94 लाख रुपये + 33,000 रुपये

जीटीएक्स एटी 19.81 लाख रुपये 20 लाख रुपये + 19,000 रुपये

एक्स-लाइन एटी 19.81 लाख रुपये 20 लाख रुपये + 19,000 रुपये

जीटीएक्स एटी डीटी 20 लाख रुपये 20.20 लाख रुपये + 20,000 रुपये

जीटीएक्स (ए) एटी 20 लाख रुपये 20.32 लाख रुपये + 32,000 रुपये

एक्स-लाइन (ए) एटी 20 लाख रुपये 20.32 लाख रुपये + 32,000 रुपये

जीटीएक्स (ए) एटी डीटी 20.21 लाख रुपये 20.53 लाख रुपये + 32,000 रुपये

जीटीएक्स (ओ) एटी 21.57 लाख रुपये 21.82 लाख रुपये + 25,000 रुपये