किआ ने सोनेट, सेल्टोस, कैरेंस क्लाविस और कार्निवल की कीमतें बढ़ाई, 30,000 रुपये तक महंगी हुई ये कारें

किआ ने सोनेट, सेल्टोस, कैरेंस क्लाविस और कार्निवल की कीमतें बढ़ाई, 30,000 रुपये तक महंगी हुई ये कारें
किया ने सिरोस और कैरेंस क्लाविस ईवी समेत कई गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है
प्रकाशित: जुलाई 03, 2026 02:50 pm । स्तुति
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हाल ही में हमनें कई कार कंपनियों को अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाते हुए देखा। अब किआ भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। कंपनी ने इसकी वजह इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्च में बढ़ोतरी बताई है, जिसके चलते किआ की कारें 2 प्रतिशत तक महंगी हो गई है। नई कीमतें किआ सोनेट, सेल्टोस, कैरेंस क्लाविस और कार्निवल जैसी कारों पर लागू होती हैं।
किआ सोनेट
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत
|
नई कीमत
|
अंतर
|
1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
एचटीई एमटी
|
7.34 लाख रुपये
|
7.41 लाख रुपये
|
+ 7,000 रुपये
|
एचटीई (ओ) एमटी
|
7.77 लाख रुपये
|
7.84 लाख रुपये
|
+ 7,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) एमटी
|
8.78 लाख रुपये
|
8.85 लाख रुपये
|
+ 7,000 रुपये
|
एचटीके + एमटी
|
9.15 लाख रुपये
|
9.24 लाख रुपये
|
+ 9,000 रुपये
|
एचटीके + (ओ) एमटी
|
9.65 लाख रुपये
|
9.72 लाख रुपये
|
+ 7,000 रुपये
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
एचटीके (ओ) आईएमटी
|
9.17 लाख रुपये
|
9.25 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके + (ओ) आईएमटी
|
10.12 लाख रुपये
|
10.20 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) डीसीटी
|
9.97 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
एचटीके+ (ओ) डीसीटी
|
10.92 लाख रुपये
|
11 लाख रुपये
|
+ 9,000 रुपये
|
एचटीएक्स डीसीटी
|
11.67 लाख रुपये
|
11.75 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
जीटीएक्स+ डीसीटी
|
13.58 लाख रुपये
|
13.66 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
जीटीएक्स+ डीसीटी डीटी
|
13.68 लाख रुपये
|
13.76 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एक्स-लाइन डीसीटी
|
13.72 लाख रुपये
|
13.80 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
1.5-लीटर डीजल
|
एचटीई (ओ) एमटी
|
9.02 लाख रुपये
|
9.20 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) एमटी
|
10 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
एचटीके+ एमटी
|
10.38 लाख रुपये
|
10.56 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीके+ (ओ) एमटी
|
10.88 लाख रुपये
|
11.06 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीएक्स एमटी
|
11.33 लाख रुपये
|
11.51 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीई (ओ) एटी
|
9.82 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) एटी
|
10.82 लाख रुपये
|
11 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीके+ एटी
|
11.18 लाख रुपये
|
11.36 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीके+ (ओ) एटी
|
11.68 लाख रुपये
|
11.86 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
एचटीएक्स एटी
|
12.12 लाख रुपये
|
12.30 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
जीटीएक्स+ एटी
|
14.09 लाख रुपये
|
14.27 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
|
जीटीएक्स+ एटी डीटी
|
14.19 लाख रुपये
|
14.37 लाख रुपये
|
+ 18,000 रुपये
-
किआ ने सोनेट सब-4 मीटर एसयूवी की कीमत में 18,000 रुपये तक का इजाफा किया है। इस एसयूवी कार के डीजल वेरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।
-
बेस से ऊपर वाले एचटीके (ओ) डीजल एमटी वेरिएंट की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
-
इस एसयूवी कार के पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये के बीच बढ़ी है।
किआ सेल्टोस
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत
|
नई कीमत
|
अंतर
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
एचटीई एमटी
|
11 लाख रुपये
|
11 लाख रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
एचटीई (ओ) एमटी
|
12.11 लाख रुपये
|
12.42 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीके एमटी
|
13.11 लाख रुपये
|
13.42 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) एमटी
|
14.21 लाख रुपये
|
14.52 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीएक्स एमटी
|
15.61 लाख रुपये
|
15.92 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ए) एमटी
|
16.71 लाख रुपये
|
17.02 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीई (ओ) सीवीटी
|
13.41 लाख रुपये
|
13.72 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीके सीवीटी
|
14.41 लाख रुपये
|
14.72 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) सीवीटी
|
15.51 लाख रुपये
|
15.82 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीएक्स सीवीटी
|
16.91 लाख रुपये
|
17.22 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ए) सीवीटी
|
18.01 लाख रुपये
|
18.32 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
जीटीएक्स सीवीटी
|
18.41 लाख रुपये
|
18.72 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एक्स-लाइन सीवीटी
|
18.41 लाख रुपये
|
18.72 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
जीटीएक्स सीवीटी डीटी
|
18.61 लाख रुपये
|
18.92 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
जीटीएक्स (ए) सीवीटी
|
19.51 लाख रुपये
|
19.82 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एक्स-लाइन (ए) सीवीटी
|
19.51 लाख रुपये
|
19.82 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
जीटीएक्स (ए) सीवीटी डीटी
|
19.71 लाख रुपये
|
20.02 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
एचटीई (ओ) आईएमटी
|
12.91 लाख रुपये
|
13.22 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीके आईएमटी
|
13.91 लाख रुपये
|
14.22 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) आईएमटी
|
15 लाख रुपये
|
15.30 लाख रुपये
|
+ 30,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) डीसीटी
|
16.31 लाख रुपये
|
16.62 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीएक्स डीसीटी
|
17.71 लाख रुपये
|
18.02 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ए) डीसीटी
|
18.81 लाख रुपये
|
19.12 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
जीटीएक्स डीसीटी
|
19.21 लाख रुपये
|
19.52 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
एक्स-लाइन डीसीटी
|
19.21 लाख रुपये
|
19.52 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
जीटीएक्स डीसीटी डीटी
|
19.41 लाख रुपये
|
19.72 लाख रुपये
|
+ 31,000 रुपये
|
जीटीएक्स (ए) डीसीटी
|
20 लाख रुपये
|
20 लाख रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
एक्स-लाइन (ए) डीसीटी
|
20 लाख रुपये
|
20 लाख रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जीटीएक्स (ए) डीसीटी डीटी
|
20.21 लाख रुपये
|
20.21 लाख रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जीटीएक्स (ओ) डीसीटी
|
21.57 लाख रुपये
|
21.57 लाख रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
एक्स-लाइन (ओ) डीसीटी
|
21.57 लाख रुपये
|
21.57 लाख रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
1.5-लीटर डीजल
|
एचटीई एमटी
|
12.61 लाख रुपये
|
12.94 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीई (ओ) एमटी
|
13.71 लाख रुपये
|
14.04 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीके एमटी
|
14.71 लाख रुपये
|
15.04 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) एमटी
|
15.81 लाख रुपये
|
16.14 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीएक्स एमटी
|
17.21 लाख रुपये
|
17.54 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ए) एमटी
|
18.31 लाख रुपये
|
18.64 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीई (ओ) एटी
|
15 लाख रुपये
|
15.32 लाख रुपये
|
+ 32,000 रुपये
|
एचटीके एटी
|
16.01 लाख रुपये
|
16.34 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीके (ओ) एटी
|
17.11 लाख रुपये
|
17.44 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीएक्स एटी
|
18.51 लाख रुपये
|
18.84 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ए) एटी
|
19.61 लाख रुपये
|
19.94 लाख रुपये
|
+ 33,000 रुपये
|
जीटीएक्स एटी
|
19.81 लाख रुपये
|
20 लाख रुपये
|
+ 19,000 रुपये
|
एक्स-लाइन एटी
|
19.81 लाख रुपये
|
20 लाख रुपये
|
+ 19,000 रुपये
|
जीटीएक्स एटी डीटी
|
20 लाख रुपये
|
20.20 लाख रुपये
|
+ 20,000 रुपये
|
जीटीएक्स (ए) एटी
|
20 लाख रुपये
|
20.32 लाख रुपये
|
+ 32,000 रुपये
|
एक्स-लाइन (ए) एटी
|
20 लाख रुपये
|
20.32 लाख रुपये
|
+ 32,000 रुपये
|
जीटीएक्स (ए) एटी डीटी
|
20.21 लाख रुपये
|
20.53 लाख रुपये
|
+ 32,000 रुपये
|
जीटीएक्स (ओ) एटी
|
21.57 लाख रुपये
|
21.82 लाख रुपये
|
+ 25,000 रुपये
|
एक्स-लाइन (ओ) एटी
|
21.57 लाख रुपये
|
21.82 लाख रुपये
|
+ 25,000 रुपये
-
किआ सेल्टोस एसयूवी 33,000 रुपये तक महंगी हो गई है। इस गाड़ी के डीजल वेरिएंट की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं।
-
सेल्टोस की शुरूआती कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस गाड़ी के टॉप टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट (हाल ही में लॉन्च हुए जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) वेरिएंट समेत) की प्राइस भी नहीं बढ़ी है।
-
इस एसयूवी कार के टॉप जीटीएक्स एटी और एक्स-लाइन एटी वेरिएंट की कीमत में सबसे कम 19,000 रुपये का इजाफा हुआ है।
किआ कैरेंस क्लाविस
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत
|
नई कीमत
|
अंतर
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
एचटीई एमटी 7-सीटर
|
11.23 लाख रुपये
|
11.27 लाख रुपये
|
+ 4,000 रुपये
|
एचटीई (ओ) एमटी 7-सीटर
|
12.19 लाख रुपये
|
12.23 लाख रुपये
|
+ 4,000 रुपये
|
एचटीई (ईएक्स) एमटी 7-सीटर
|
12.70 लाख रुपये
|
12.74 लाख रुपये
|
+ 4,000 रुपये
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
एचटीई (ओ) एमटी 7-सीटर
|
13.02 लाख रुपये
|
13.10 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीई (ईएक्स) एमटी 7-सीटर
|
13.57 लाख रुपये
|
13.65 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ एमटी 7-सीटर
|
15.20 लाख रुपये
|
15.28 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ (ओ) एमटी 7-सीटर
|
16.22 लाख रुपये
|
16.30 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स एमटी 7-सीटर
|
17.88 लाख रुपये
|
17.96 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स+ एमटी 7-सीटर
|
18.84 लाख रुपये
|
18.92 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स+ एमटी 6-सीटर
|
18.84 लाख रुपये
|
18.92 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स आईएमटी 7-सीटर
|
18.17 लाख रुपये
|
18.25 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स+ आईएमटी 7-सीटर
|
19.13 लाख रुपये
|
19.21 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स+ आईएमटी 6-सीटर
|
19.13 लाख रुपये
|
19.21 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ डीसीटी 7-सीटर
|
16.65 लाख रुपये
|
16.73 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ (ओ) डीसीटी 7-सीटर
|
17.66 लाख रुपये
|
17.74 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ओ) डीसीटी 7-सीटर
|
19.42 लाख रुपये
|
19.50 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ओ) ए डीसीटी 7-सीटर
|
19.88 लाख रुपये
|
19.96 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
जीटीएक्स डीसीटी 7-सीटर
|
19.83 लाख रुपये
|
19.91 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स+ डीसीटी 7-सीटर
|
20.87 लाख रुपये
|
20.95 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
जीटीएक्स+ डीसीटी 7-सीटर
|
21.59 लाख रुपये
|
21.67 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एक्स-लाइन डीसीटी 7-सीटर
|
21.59 लाख रुपये
|
21.67 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ डीसीटी 6-सीटर
|
16.65 लाख रुपये
|
16.73 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ (ओ) डीसीटी 6-सीटर
|
17.66 लाख रुपये
|
17.74 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ओ) डीसीटी 6-सीटर
|
19.42 लाख रुपये
|
19.50 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
जीटीएक्स डीसीटी 6-सीटर
|
19.83 लाख रुपये
|
19.91 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स (ओ) ए डीसीटी 6-सीटर
|
19.88 लाख रुपये
|
19.96 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स+ डीसीटी 6-सीटर
|
20.87 लाख रुपये
|
20.95 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
जीटीएक्स+ डीसीटी 6-सीटर
|
21.59 लाख रुपये
|
21.67 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एक्स-लाइन डीसीटी 6-सीटर
|
21.59 लाख रुपये
|
21.67 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
1.5-लीटर डीजल
|
एचटीई एमटी 7-सीटर
|
13.16 लाख रुपये
|
13.24 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीई (ओ) एमटी 7-सीटर
|
14.17 लाख रुपये
|
14.25 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीई (ईएक्स) एमटी 7-सीटर
|
14.68 लाख रुपये
|
14.76 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ एमटी 7-सीटर
|
16.24 लाख रुपये
|
16.32 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ (ओ) एमटी 7-सीटर
|
17.02 लाख रुपये
|
17.10 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीएक्स एमटी 7-सीटर
|
18.81 लाख रुपये
|
18.89 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+ एटी 7-सीटर
|
17.37 लाख रुपये
|
17.45 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
एचटीके+एटी 6-सीटर
|
17.37 लाख रुपये
|
17.45 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
-
किआ कैरेंस क्लाविस (फेसलिफ्ट कैरेंस एमपीवी) की कीमत 8,000 रुपये तक बढ़ गई है।
-
इस एमपीवी कार के नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट की प्राइस में सबसे कम 4,000 रुपये का इजाफा हुआ है।
किआ कार्निवल
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत
|
नई कीमत
|
अंतर
|
लिमोजिन प्लस
|
59.45 लाख रुपये
|
59.65 लाख रुपये
|
+ 20,000 रुपये
-
इस प्रीमियम एमपीवी कार की प्राइस में 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है।
-
किआ कार्निवल कार भारत में सिंगल लिमोजिन प्लस वेरिएंट में उपलब्ध है। यह गाड़ी 8-सीटर लेआउट में आती है।
किया इंडिया के फ्यूचर प्लांस
2026 की शुरुआत में सेकंड जनरेशन सेल्टोस की लॉंचिंग के बाद किआ ने इन्वेस्टर डे के मौके पर अप्रैल में अपने फ्यूचर प्लांस साझा किए थे। इस प्लान के तहत कार्निवल हाइब्रिड (कार्निवल हाइब्रिड) और एक पॉपुलर एसयूवी का न्यू जनरेशन अपडेट शामिल है।