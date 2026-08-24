25 लाख रुपये से कम कीमत में ADAS फीचर वाली SUV कार: Tata Harrier से लेकर Mahindra XUV 3XO तक, देखें पूरी लिस्ट

एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) एक ऐसा फीचर है जिसने हाल के वर्षों में ज्यादातर खरीदारों को अपनी ओर खींचा है। अब यह सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक सीमित नहीं है, कई कार निर्माता अब अपनी मास-मार्केट SUV में भी यह सुविधा दे रहे हैं। अगर आपका बजट 25 लाख रुपये तक का है और आप एक ऐसी SUV की तलाश में हैं जो ADAS से लैस हो, तो बाजार में आपके लिए कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। यहां 25 लाख रुपये से कम कीमत में एडीएएस फीचर वाली कार की लिस्ट दी गई है:

एडीएएस फीचर वाली टाटा एसयूवी

Tata Motors ने मार्केट में ADAS-इक्विप्ड SUV का एक सबसे बड़ा पोर्टफोलियो तैयार किया है। यह टेक्नोलॉजी अब कंपनी की लगभग पूरी SUV रेंज के टॉप वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जो इसे सेफ्टी के मामले में एक मजबूत दावेदार बनाती है।

ADAS वाले मॉडल्स:

Tata की सभी SUV में लेवल 2 ADAS मिलता है, जो फ्रंट-फेसिंग रडार और कैमरा दोनों पर निर्भर करता है। इसकी फीचर लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें कुछ प्रमुख फीचर्स शामिल हैं:

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC): हाईवे पर यह फीचर आगे चल रही गाड़ी से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए आपकी कार की स्पीड को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है।

ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB): अगर सिस्टम को लगता है कि सामने किसी गाड़ी या चीज से टक्कर होने वाली है और ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता, तो यह अपने आप ब्रेक लगा देता है।

फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (FCW): यह टक्कर की संभावना होने पर ड्राइवर को ऑडियो और विजुअल अलर्ट देता है।

लेन कीप असिस्ट (LKA) और लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW): अगर कार बिना इंडिकेटर दिए अपनी लेन से बाहर जाने लगती है तो यह सिस्टम स्टीयरिंग में हल्का सा करेक्शन करके उसे लेन में वापस लाता है या ड्राइवर को चेतावनी देता है।

ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD): यह आपके साइड मिरर पर एक लाइट जलाकर आपको अलर्ट करता है अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में हो।

रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA): पार्किंग से रिवर्स निकलते समय यह आपको दोनों तरफ से आ रहे ट्रैफिक के बारे में चेतावनी देता है।

इनके अलावा, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन (TSR), हाई बीम असिस्ट (HBA), रियर कोलिजन वॉर्निंग (RCW) और लेन चेंज अलर्ट (LCA) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो ड्राइविंग को कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाते हैं।

एडीएएस फीचर वाली महिंद्रा एसयूवी

Mahindra ने पिछले कुछ सालों में अपनी लाइनअप में ADAS को इंटीग्रेट करने में बड़ी प्रगति की है। यह टेक्नोलॉजी अब इसकी पारंपरिक ICE SUV और अगली पीढ़ी के 'बॉर्न-इलेक्ट्रिक' मॉडल्स दोनों में एक महत्वपूर्ण फीचर बन गई है।

ADAS वाले मॉडल्स:

Mahindra अपनी XUV 3XO और XUV 7XO जैसी ICE SUV में लेवल-2 ADAS देने के लिए रडार और कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल करती है। वहीं, INGLO-बेस्ड इलेक्ट्रिक SUV जैसे BE 6, XEV 9e और XEV 9s में एक अपग्रेडेड लेवल-2+ ADAS दिया गया है। यह ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम अतिरिक्त रडार सेंसर, सराउंड-व्यू कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का उपयोग करता है।

स्टैंडर्ड लेवल-2 सुइट में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC), ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), और लेन कीप असिस्ट (LKA) जैसे फंक्शन शामिल हैं। इलेक्ट्रिक SUV पर लेवल-2+ सिस्टम में और भी बेहतर क्षमताएं जुड़ जाती हैं, जैसे:

सुपीरियर लेन सेंटरिंग: यह कार को लेन के बीच में ज्यादा सटीकता से बनाए रखता है।

ऑटो लेन चेंज असिस्ट: हाईवे पर सुरक्षित ओवरटेक के लिए यह फीचर ऑटोमैटिकली लेन बदल सकता है।

इमरजेंसी स्टीयरिंग असिस्ट (ESA): अचानक सामने आए किसी ऑब्जेक्ट से बचने में यह स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है।

ऑटो पार्क असिस्ट (APA): बड़ी eSUV के हायर वेरिएंट्स में यह फीचर कार को अपने आप पार्क कर सकता है।

एडीएएस फीचर वाली हुंडई एसयूवी

Hyundai भी इस प्राइस ब्रैकेट में अपनी Venue और Creta जैसी SUV में ADAS फीचर्स दे रही है। यह उन कुछ विदेशी निर्माताओं में से एक है जो अपने भारतीय पोर्टफोलियो में काफी उपयोगी ADAS सिस्टम की पेशकश कर रहे हैं।

ADAS वाले मॉडल्स:

Hyundai का SmartSense सुइट फ्रंट रडार और कैमरा के कॉम्बिनेशन से लेवल 2 ADAS फंक्शनैलिटी देता है। इस पैकेज में शामिल हैं:

स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो: यह शहर के ट्रैफिक में विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह कार को पूरी तरह से रोक सकता है और ट्रैफिक चलने पर ऑटोमैटिकली फिर से स्टार्ट कर सकता है।

फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट: यह टक्कर से बचने में मदद करता है।

लेन फॉलोइंग असिस्ट और लेन कीप असिस्ट: ये फीचर्स SUV को अपनी लेन के सेंटर में बनाए रखने में मदद करते हैं।

ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट: ये लेन बदलते समय और रिवर्स करते समय अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।

सेफ एग्जिट वॉर्निंग: यह पैसेंजर्स को दरवाजा खोलने से पहले पीछे से आ रहे ट्रैफिक के बारे में अलर्ट करता है।

इनके अलावा, ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। आगामी Creta Electric में सॉफ्टवेयर में सुधार की उम्मीद है जो शहरी वातावरण में सिस्टम की डिटेक्शन क्षमताओं को और बेहतर बनाएगा।

एडीएएस फीचर वाली किआ एसयूवी

Kia अपनी SUV रेंज में ADAS के लिए एक टियर्ड अप्रोच अपनाती है। इसके एंट्री-लेवल मॉडल्स में एक बेसिक सेफ्टी सुइट मिलता है, जबकि इसके नए और ज्यादा प्रीमियम मॉडल्स में एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया है।

ADAS वाले मॉडल्स:

Kia Sonet में एक कैमरा-आधारित लेवल-1 ADAS सिस्टम है। यह सेटअप फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग और हाई बीम असिस्ट जैसे जरूरी सेफ्टी फंक्शन देता है, जो अपने सेगमेंट के लिए एक अच्छा सेफ्टी नेट प्रदान करता है।

वहीं, नई Syros और Seltos में ज्यादा सक्षम रडार-और-कैमरा-आधारित लेवल-2 ADAS सिस्टम मिलता है। इसमें कई महत्वपूर्ण फीचर्स जुड़ते हैं:

स्मार्ट क्रूज कंट्रोल: हाईवे पर ऑटोमेटेड स्पीड और डिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए।

लेन फॉलोइंग असिस्ट: बेहतर लेन सेंटरिंग के लिए।

ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट: अतिरिक्त सुरक्षा के लिए।

जंक्शन टर्निंग असिस्ट: यह एक महत्वपूर्ण फीचर है जो चौराहों पर मुड़ते समय टक्कर को रोकने में मदद कर सकता है।

एडीएएस फीचर वाली एमजी एसयूवी

MG Motor India भारत में Astor के साथ ADAS टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने वाले पहले ब्रांड्स में से एक थी। ब्रांड अपनी SUV और क्रॉसओवर लाइनअप में ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स का एक मजबूत सेट देना जारी रखे हुए है।

ADAS वाले मॉडल्स:

MG का ADAS पैकेज एक लेवल-2 सिस्टम है जो फ्रंट रडार और कैमरा से मिले डेटा को इंटीग्रेट करता है। इस सुइट में शामिल हैं:

अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक जैम असिस्ट: ट्रैफिक जैम असिस्ट एक बहुत ही उपयोगी फीचर है जो धीमे-चलने वाले, भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक में स्पीड और स्टीयरिंग को मैनेज करने में मदद करता है।

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग: ये कोर सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं।

स्पीड असिस्ट सिस्टम: यह स्पीड लिमिट के साइन को पहचान सकता है और ड्राइवर को अलर्ट कर सकता है।

सिस्टम में लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी शामिल हैं। Windsor Pro क्रॉसओवर में अतिरिक्त सॉफ्टवेयर सुधार किए गए हैं, जिनका मक़सद लंबी हाईवे ड्राइव के दौरान आराम को बेहतर बनाना है।

एडीएएस फीचर वाली मारुति एसयूवी

Maruti Suzuki ने हाल ही में ADAS टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश किया है, और अब यह चुनिंदा SUV मॉडल्स में अलग-अलग स्तरों पर उपलब्ध है।

ADAS वाले मॉडल्स:

मारुति का ADAS सिस्टम लेवल-2 ऑटोनॉमस असिस्टेंस को चालू करने के लिए फ्रंट कैमरे के साथ जोड़े गए रडार का इस्तेमाल करता है। इस फीचर सेट में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC), प्री-कोलिजन असिस्ट (PCA), और लेन कीप असिस्ट (LKA) शामिल हैं। पैकेज में ऑटोमैटिक हाई बीम और रोड साइन रिकग्निशन (RSR) भी शामिल हैं।

हाल ही में, ब्रेजा फेसलिफ्ट में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग (BSM), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), और सेफ एग्जिट असिस्ट (SEA) जैसे फीचर भी शामिल हैं, जो शहर और हाईवे दोनों कंडीशन में गाड़ी के आसपास सेफ्टी बबल को काफी बढ़ाते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

हमारी सड़कों के हालात में ADAS का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि भारत में सड़कों के हालात किसी भी समय और जगह पर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए पूरी तरह कंट्रोल में रहना और एक्टिव अवेयरनेस बनाए रखना आपकी और दूसरे सड़क यूजर की सेफ्टी के लिए अभी भी जरूरी है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) जैसे ADAS फीचर्स की वजह से हमारी सड़कों पर एक्सीडेंट हुए हैं और यह समझना जरूरी है कि यह टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप हो रही है। प्रोसेस करने के लिए ज्यादा समय और डेटा मिलने पर, मैन्युफैक्चरर आखिरकार अपनी कारों में ADAS सिस्टम डेवलप करेंगे जो भारत में ट्रैफिक के हालात के लिए बेहतर तरीके से अडैप्टेड होंगे।

तो इन्हें टेस्ट ड्राइव पर जरूर ट्राई करें और अगर वे आपकी जरूरतों के हिसाब से हैं तो फैसला लें।

इनमें से कौनसी ADAS-इक्विप्ड SUV आपकी शॉर्टलिस्ट में है? हमें कमेंट्स में बताएं।