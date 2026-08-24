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    Skoda Slavia vs Skoda Kushaq: सेडान कार खरीदें या एसयूवी कार?

    स्लाविया एक बेहतर खरीद हो सकती है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस ऐसा नहीं है कि इसे नजरअंदाज किया जाए।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 24, 2026 11:33 ist
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    published onAug 24, 2026 11:33 IST
    last updated onAug 24, 2026 11:33 IST
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    Skoda Slavia vs Skoda Kushaq

    Skoda India ने हाल ही में नई डिजाइन और अपग्रेडेड फीचर्स के साथ Slavia फेसलिफ्ट को पेश किया है। इससे पहले इस साल की शुरूआत में Kushaq फेसलिफ्ट को उतारा गया था। दिलचस्प बात यह है कि Skoda के इन दोनों फेसलिफ्ट मॉडल्स में कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं, जिनमें रियर सीट मसाजिंग और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है। भले ही ये दोनों कारें अलग-अलग बॉडी स्टाइल की हैं, लेकिन इनका टारगेट वे ग्राहकों हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस और डायनामिक्स को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक Skoda कार को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो सिर्फ ग्राउंड क्लीयरेंस के आधार पर फैसला करना सही नहीं होगा। आइए, इन दोनों कारों के बीच के अंतर को विस्तार से समझते हैं।

    कीमत

    Skoda Slavia फेसलिफ्ट की कीमतों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के आसपास ही होगी।

    मॉडल

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

    स्कोडा कुशाक

    कीमत

    10.50 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (संभावित)

    10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं

    • स्कोडा ने अभी तक फेसलिफ्ट स्लाविया की कीमत नहीं बताई हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा होगी।

    • हालांकि, फिर भी उम्मीद है कि इसकी कीमत कुशाक (जो एक SUV है) से थोड़ी कम या उसके बराबर ही होगी।

    • कॉम्पैक्ट SUV होने के नाते, कुशाक की कीमत काफी सही है। इसलिए, जो लोग सब-4 मीटर सेगमेंट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कुशाक का शुरुआती मॉडल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

    साइज

    पैरामीटर

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

    स्कोडा कुशाक

    अंतर

    लंबाई

    4,541 मिलीमीटर

    4,229 मिलीमीटर

    +312 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,752 मिलीमीटर

    1,760 मिलीमीटर

    (-8 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1,507 मिलीमीटर

    1,612 मिलीमीटर

    (-105 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2,651 मिलीमीटर

    2,651 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं

    ग्राउंड क्लीयरेंस

    145 मिलीमीटर

    155 मिलीमीटर

    (-10 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    521 लीटर

    385 लीटर

    (-136 लीटर)

    • Slavia एक सेडान Kushaq से काफी लंबी है, लेकिन दोनों कारों का व्हीलबेस एक जैसा है। इसका मतलब है कि दोनों कारों के अंदर लेगरूम और ओवरऑल केबिन स्पेस लगभग बराबर हो सकता है।

    Skoda Slavia Facelift
    Skoda Kushaq

    • Kushaq एक SUV है, इसलिए यह Slavia से 105 mm ज्यादा ऊंची है।

    Skoda Slavia Facelift
    Skoda Slavia

    • एक सेडान और दूसरी SUV होने के बावजूद, इनके ग्राउंड क्लीयरेंस में सिर्फ 10 mm का मामूली अंतर है।

    कलर ऑप्शन

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

    स्कोडा कुशाक

    आर्कटिक सिल्वर (नया)

    शिमला ग्रीन

    कैपुचिनो बेज (नया)

    चेरी रेड

    शिमला ग्रीन

    स्टील ग्रे

    ब्रिलियंट सिल्वर

    ब्रिलियंट सिल्वर

    कैंडी व्हाइट

    कैंडी व्हाइट

    कार्बन स्टील

    कार्बन स्टील

    स्टील ग्रे

    डीप ब्लैक

    लावा ब्लू

    लावा ब्लू

    चेरी रेड

    -

    डीप ब्लैक

    -

    • Skoda Kushaq फेसलिफ्ट में Shimla Green, Cherry Red, और Steel Grey जैसे नए रंग जोड़े गए हैं।

    • Skoda Slavia सेडान के लिए Arctic Silver और Cappuccino Beige नए ऑप्शन हैं। हालांकि, Cappuccino Beige कलर की डिलीवरी दिसंबर से मिलेगी।

    • इनमें से कुछ रंग वाकई अलग दिखते हैं, लेकिन स्कोडा कारों के सादगी भरे अंदाज को देखते हुए ये बहुत ज्यादा भड़कीले नहीं लगते।

    Skoda Slavia

    हमारी पसंद:

    स्लाविया का 'आर्कटिक सिल्वर' रंग हमें बहुत अच्छा लगा और यह स्कोडा की शानदार स्टाइल से मेल खाता है।

    फीचर

    फीचर

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

    स्कोडा कुशाक

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ AI गूगल असिस्टेंट

    10.1-इंच वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ

    10.1-इंच वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ

    एलईडी कॉर्नरिंग लैंप

    एलईडी फॉग लैंप

    एलईडी टेल लैंप

    ✅(कनेक्टेड)

    क्रोम डोर हैंडल

    ✅(फ्रंट डोर रिक्वेस्ट सेंसर के साथ)

    ✅(फ्रंट डोर रिक्वेस्ट सेंसर के साथ)

    शार्क-फिन एंटीना

    फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट

    रियर स्पॉयलर

    बूटलिप स्पॉयलर

    रूफ स्पॉयलर

    अलॉय व्हील्स

    16-इंच डुअल-टोन

    17-इंच डुअल-टोन

    रूफ रेल्स

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (10.25-इंच)

    सनरूफ

    सिंगल-पेन

    पैनोरमिक

    पीछे सीट मसाजर

    आगे वेंटिलेटेड सीट्स

    रिवर्स कैमरा

    वायरलेस चार्जिंग

    एम्बिएंट लाइटिंग

    क्रूज कंट्रोल

    कूल्ड ग्लोवबॉक्स

    पीछे एसी वेंट्स

    साउंड सिस्टम

    8 स्पीकर सबवूफर के साथ

    6 स्पीकर सबवूफर के साथ

    यूएसबी-सी पोर्ट्स

    2 फ्रंट + 2 रियर

    2 फ्रंट + 2 रियर

    360-डिग्री कैमरा

    पैसिव कीलेस एंट्री

    एलईडी डीआरएल

    ✅(कनेक्टेड)

    • फीचर के मामले में, दोनों कारें लगभग एक जैसी हैं और अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं। हालांकि, Slavia फेसलिफ्ट में 360-डिग्री कैमरा और ज्यादा स्पीकर मिलते हैं।

    Skoda Slavia
    Skoda Slavia

    • दोनों ही कारों में क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Skoda Slavia Facelift

    • हालांकि, यह उम्मीद की जा सकती है कि Skoda आने वाले समय में Kushaq को भी 360-डिग्री कैमरे के साथ अपडेट कर सकती है।

    • अगर आप पुरानी स्लाविया और स्लाविया फेसलिफ्ट के बीच के अंतर के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करें

    सेफ्टी

    फीचर

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

    स्कोडा कुशाक

    ग्लोबल NCAP रेटिंग

    5 स्टार

    5 स्टार

    एयरबैग्स

    6, सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड

    6, सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड

    ईएससी, एबीएस, ईबीडी

    मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग (एमकेबी)

    इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएस)

    हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी)

    टीपीएमएस

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स

    एंटी-थेफ्ट अलार्म

    इंजन इमोबिलाइजर

    • दोनों ही कारें सेफ्टी फीचर्स के मामले में बिल्कुल एक जैसी हैं।

    Skoda Slavia

    • EDS जैसे फीचर Skoda-VW ग्रुप की कारों की खासियत हैं, जब आप कार को तेजी या जोश के साथ चलाते हैं, तो यह सुरक्षा को और बेहतर बनाता है।

    • Skoda ने अपने मास-मार्केट मॉडल्स में कई सुरक्षा फीचर स्टैंडर्ड तौर पर दिए हैं।

    इंजन

    मॉडल

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

    स्कोडा कुशाक

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    178 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीएसजी

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीएसजी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक), डीएसजी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Skoda Slavia

    • दोनों स्कोडा कार का इंजन एक जैसा है।

    • वेरिएंट और ट्रांसमिशन के आधार पर, कुशाक का वजन स्लाविया से औसतन लगभग 50 किलोग्राम ज्यादा है। इसलिए शहर में दोनों के माइलेज में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। हाईवे पर, स्लाविया के एरोडायनामिक का फायदा उसे SUV जैसी दूसरी कार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कुशल बना सकता है।

    Skoda Slavia vs Skoda Kushaq

    • स्कोडा कारों में अब 1.5-लीटर इंजन के लिए मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    बाजार में मौजूद ब्रांड्स में स्कोडा की एक अलग ही पहचान है। ये उन लोगों को पसंद आती हैं जो यूरोपियन अनुभव चाहते हैं। इसका मतलब है - अच्छा ड्राइविंग अनुभव, शानदार स्टाइल और बहुत सारे फीचर्स की उम्मीद न करना। ये कारें बेहतरीन माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के लिए नहीं जानी जातीं, जो आम तौर पर एक भारतीय खरीदार की प्राथमिकता होती है। हाहांकि, ऐसी कारों का फायदा इनके बेहतरीन अनुभव में है, जैसे कि ड्राइविंग का शानदार मजा, मजबूत बनावट और सदाबहार डिजाइन, यही वजह है कि लोग इन्हें दिमाग से ज्यादा दिल की सुनकर खरीदते हैं।

    इन कारों पर भी विचार करें

    अगर आप Skoda Slavia के विकल्प तलाश रहे हैं, तो इस सेगमेंट में कुछ और दमदार दावेदार भी मौजूद हैं:

    • Hyundai Verna: यह Hyundai कार फीचर से भरपूर है। इसकी इंटीरियर क्वालिटी मुकाबले में मौजूद कारों से बेहतर है और इसका केबिन भी सबसे शांत है।

    • Honda City: यह अपनी क्लास की सबसे भरोसेमंद और नो-नॉनसेंस कारों में से एक है। अगर आपको एक नॉन-टर्बो इंजन चाहिए, तो City का इंजन सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

    • Volkswagen Virtus: Virtus इस सेगमेंट में सबसे स्पोर्टी दिखने वाली और शायद सबसे अच्छी हैंडलिंग वाली कार है। फिलहाल, इसे अभी तक मिड-लाइफ फेसलिफ्ट नहीं मिला है, लेकिन यह अभी भी एक मजबूत दावेदार है।

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    सोनू
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