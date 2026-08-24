Mahindra BE 6 SPORTEQ के फीचर मौजूदा BE 6, XEV 9e और XEV 9S में OTA अपडेट के जरिए मिलेंगे!

Published On अगस्त 24, 2026 15:50 ist

last updated on Aug 24, 2026 15:50 IST

published on Aug 24, 2026 15:50 IST

Mahindra ने हाल ही में BE 6 का अपडेटेड SPORTEQ एडिशन और फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें कई नए फीचर्स और फ्रेश इंटीरियर लेआउट शामिल है। कंपनी ने ऐलान किया है कि BE 6 SPORTEQ के कई नए सॉफ्टवेयर फीचर BE 6, XEV 9e और XEV 9S के मौजूदा ओनर्स को भी दिए जाएंगे। यह अपडेट ओवर-द-एयर (OTA) के जरिए जनवरी 2027 से मिलना शुरू होगा, जिसमें ड्रिफ्ट मोड और डिजिटल कार की जैसे रोमांचक फीचर्स शामिल हैं।

BE 6: कौन-कौनसे फीचर्स रोल बैक होंगे?

Mahindra BE 6 SPORTEQ एडिशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कई अपग्रेड्स लेकर आया है, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और एक नया 70 kWh बैटरी पैक। हालांकि, हार्डवेयर बदलाव पुरानी गाड़ियों में नहीं किए जा सकते, लेकिन कंपनी अपने मौजूदा ग्राहकों को नए सॉफ्टवेयर फीचर्स का फायदा जरूर देगी। यह एक अच्छी पहल है जो दिखाती है कि Mahindra अपने पुराने ग्राहकों को भी महत्व देती है। आइए देखते हैं कि मौजूदा ओनर्स को OTA अपडेट के जरिए कौन-कौनसे नए फीचर्स मिलने वाले हैं:

TEQ Drive

कस्टम ड्राइव मोड

ड्रिफ्ट मोड

ट्राइब ड्राइव

Revive और Revive SOS

ये ड्राइव मोड XEV 9S, XEV 9e और मौजूदा BE 6 मालिकों के लिए ड्राइविंग के अनुभव को और भी मजेदार बना देंगे, खासकर ड्रिफ्ट मोड के साथ!

TEQ Me

ऑटो-डिटेक्शन के साथ यूजर प्रोफाइल

अगर एक ही कार को घर में कई लोग चलाते हैं, तो यह फीचर बहुत काम का है। कार ऑटोमैटिकली ड्राइवर को पहचानकर उसकी पसंदीदा सेटिंग्स (जैसे सीट पोजीशन, क्लाइमेट कंट्रोल, म्यूजिक) को एक्टिवेट कर देगी।

TEQ Secure

Secure360 Pro: इसमें लाइव व्यू के साथ ऑडियो रिले और इंट्रूजन अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

NFC और डिजिटल कार की: यह एक बड़ा अपग्रेड है। आप अपने स्मार्टफोन (iPhone, Android, Samsung) या स्मार्टवॉच (Apple Watch) को ही अपनी कार की चाबी बना सकते हैं। इसके अलावा, एक NFC की कार्ड भी मिलेगा। इस फीचर के साथ, Mahindra, Car Connectivity Consortium (CCC) के मानकों का पालन करने वाली डिजिटल की फंक्शनैलिटी देने वाली पहली भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। इसका मतलब है कि यह टेक्नोलॉजी भरोसेमंद और सुरक्षित है।

थर्ड-स्क्रीन पेरेंटल लॉक

TEQ xting

पर्सनलाइज्ड टेलगेट मैसेजिंग: इस फीचर के जरिए आप कार के LED टेललैंप पर अपना कोई कस्टम मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। यह आपकी कार को एक यूनिक टच देगा।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी फीचर का रोलआउट जनवरी 2027 से शुरू होगा और आपके पास कौनसा मॉडल और वेरिएंट है, उसके आधार पर फीचर्स का सेट अलग हो सकता है।

ओवरव्यू

नई Mahindra BE 6 SPORTEQ अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक SUV है। इसका डिजाइन किसी कॉन्सेप्ट कार जैसा लगता है, जिसमें शार्प कट्स और क्रीज दिए गए हैं। इसका फ्रंट लुक काफी अग्रेसिव है और सड़क पर यह निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचती है। इसके नए Formula E Freedom Edition में कुछ खास डिटेल्स भी जोड़ी गई हैं, जैसे फ्रंट और रियर बंपर पर तिरंगा फ्लैग और एक्सक्लूसिव बैजिंग, जो इसे एक अलग पहचान देते हैं।

फीचर्स के मामले में भी यह SUV काफी लोडेड है। इसमें 12.3-इंच का ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप है, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल टचस्क्रीन और एक पैसेंजर स्क्रीन भी शामिल है। यह वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसमें Google Gemini के साथ एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है। अन्य प्रीमियम फीचर में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, Dolby Atmos के साथ 16-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम, पावर्ड टेलगेट, हेड-अप डिस्प्ले, दो वायरलेस फोन चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं।

सेफ्टी के मामले में, BE 6 SPORTEQ में 7 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलता है।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

Mahindra BE 6 SPORTEQ तीन पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें 59 kWh बैटरी पैक, 79 kWh बैटरी पैक और नया 70 kWh बैटरी पैक शामिल है। यहां हर बैटरी पैक की पूरी जानकारी दी गई है:

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) 1 (रियर-व्हील ड्राइव) पावर 232 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 573 किलोमीटर 651 किलोमीटर 708 किलोमीटर

कीमत और कंपेरिजन

Mahindra BE 6 SPORTEQ की शुरुआती कीमत 19.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, और टॉप Formula E Freedom Edition की प्राइस 29.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में Tata Sierra EV, VinFast VF7, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, Tata Curvv EV, और Toyota Ebella शामिल हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra BE 6 SPORTEQ में नए फीचर और इक्विपमेंट भी हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स, जैसे कस्टम ड्राइव मोड, डिजिटल स्मार्टफोन की, और सबसे चर्चित फीचर ड्रिफ्ट मोड, इलेक्ट्रिक कार को और मजेदार तरीके से चलाने के लिए उत्साहित करेंगे।

BE 6 के मौजूदा मालिकों के साथ-साथ XEV 9S और XEV 9e इलेक्ट्रिक को भी OTA अपडेट के जरिए ये फीचर्स मिल रहे हैं, इससे ड्राइविंग का अनुभव बेहतर होगा और मौजूदा मालिक खुश होंगे।