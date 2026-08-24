टाटा मोटर्स ने कीमत बढ़ोतरी का ऐलान किया, 25,000 रुपये तक महंगी होंगी कारें

टाटा मोटर्स भारत के कार बाजार में एक सफल ब्रांड रहा है और कंपनी के पोर्टफोलियो में फंकी हैचबैक से लेकर बड़ी प्रीमियम एसयूवी कार तक शामिल हैं। ईवी स्पेस में भी टाटा मोटर्स के पास नेक्सन ईवी, पंच ईवी और नई सिएरा ईवी जैसी कई गाड़ियां हैं।

आईसीई और ईवी दोनों के बड़े पोर्टफोलियो के साथ, यह सेल्स चार्ट में आगे है, जिसमें नेक्सन कॉम्पैक्ट एसयूवी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। हाल ही में, टाटा मोटर्स ने सितंबर 2026 से अपनी कारों की कीमत में इजाफा करने की घोषणा की है, कंपनी ने कीमत बढ़ोतरी की वजह इनपुट कॉस्ट और महंगाई बताई है।

टाटा कार प्राइस: आईसीई और ईवी

हाल के कुछ समय में टाटा मोटर्स की बिक्री में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसमें नेक्सन और पंच जैसे प्रोडक्ट अपने-अपने सेगमेंट में टॉप पर है। हालांकि, ऊपर बताए गए कारणों और बदलते जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए, कंपनी ने अपनी पूरी लाइनअप की कीमत में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

कंपनी ने मॉडल और वेरिएंट वाइज नई कीमत की घोषणा नहीं की है, हम इस बारे में जानकारी मिलते ही नई प्राइस को अपडेट करेंगे।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा मोटर्स की नेक्सन, सिएरा और हाल ही में अपडेट हुई छोटी टियागो हैचबैक कार फीचर से भरपूर है और ज्यादा पैसा वसूल कार भी है। आने वाले सप्ताहों में कीमत में इजाफा हो रहा है, हमें लगता है कि टाटा मोटर्स अभी भी सेल्स चार्ट में आगे रहेगी, क्योंकि लगभग 25,000 रुपये की कीमत में बढ़ोतरी सही है।

टाटा मोटर्स की तरह, मारुति, विनफास्ट, हुंडई और स्कोडा ने भी करेंसी इन्फ्लेक्शन के चलते अपनी कीमतें बढ़ाई हैं।