सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    लेक्सस ईएस 350एच हुई लॉन्च:कीमत,वेरिएंट्स,फीचर्स,स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और डिजाइन के बारे में जानिए यहां

    ईएस लाइनअप का मुख्य मॉडल बनने की संभावना वाली ईएस 350एच की कीमत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन की तुलना में लगभग 24 लाख रुपये कम है!

    ved
    ved
    Published On जुलाई 15, 2026 18:01 ist
    info icon
    published onJul 15, 2026 18:01 IST
    last updated onJul 15, 2026 18:01 IST
    30 Views
    • Write a कमेंट

    Lexus ES 350h

    लेेक्सस इंडिया अपनी गाड़ियों की रेंज को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत, कंपनी ने इस साल की शुरुआत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ईएस लॉन्च की थी। हालांकि, इस बदलाव के बावजूद, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ब्रांड की मुख्य पहचान बनी हुई है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अब ईएस 350एच सेडान को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। यहां उन सभी खासियतों की जानकारी दी गई है, जिनकी वजह से यह भारत में लेेक्सस की सबसे लोकप्रिय सेडान बन सकती है:

    कीमत और वेरिएंट्स

    वेरिएंट्स

    स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    ईवी

    ईएस 350एच एक्सक्विज़िट (नया) 

    66.10 लाख रुपये 

    -

    ईएस 350एच लक्जरी (नया)

    71.80 लाख रुपये

    -

    ईएस 500ई लक्जरी

    -

    89.99 लाख रुपये

    सभी कीमतें पूरे भारत में एक्स-शोरूम हैं।

    • जैसा कि ऊपर बताया गया है, ईएस स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड दो वेरिएंट्स - 'एक्सक्विज़िट' और 'लक्ज़री' में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत 66.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
    • नया ईएस 350एच 'एक्सक्विज़िट' वेरिएंट, अब तक एकमात्र मॉडल ईएस 500ई की तुलना में 23.89 लाख सस्ता है।
    • हालांकि, दोनों ईएस 350एच ट्रिम्स की कीमतों में 5.7 लाख का अंतर है।

    बुकिंग शुरू!

    ईएस 350एच की बुकिंग अब देश के सभी लेक्सस एक्सपीरियंस सेंटर्स पर शुरू हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारा सुझाव है कि आप अपने नज़दीकी लेक्सस डीलरशिप से संपर्क करें।

    बाहर का डिजाइन

    • स्टाइलिंग के मामले में, ईएस 350एच और ईएस 500ई में बहुत कम अंतर है। सामने की तरफ एक खास वेज-शेप वाला फ्रंट नजर आ रहा है, जिसमें शार्प एलईडी डीआरएल सिग्नेचर, एलईडी हेडलैम्प्स के लिए वर्टिकल ब्लैक सराउंड और टेक्सचर्ड लोअर एयर डैम दिया गया है।

    Lexus ES 350h

    • ईएस 350एच के साइड डिजाइन में कूपे जैसी रूफलाइन, फ्लश-फिट डोर हैंडल और ब्लैक एयरो इंसर्ट बरकरार हैं। EV वर्जन के मुकाबले, इसके अलॉय व्हील्स छोटे (19-इंच) के हैं और इनमें एयरो कवर नहीं दिए गए हैं।

    Lexus ES 350h

    • इसका शानदार लुक पीछे की तरफ भी जारी रहता है, जिसमें स्लीक कनेक्टेड एलईडी टेललैम्प सेटअप, स्कल्प्टेड बंपर और फॉक्स डिफ्यूज़र शामिल हैं।

    Lexus ES 350h

    क्या कुछ है अलग?

    अपनी इलेक्ट्रिक वर्जन (ईएस 500ई) के मुकाबले, ईएस 350एच में अलग दिखने के लिए फ्रंट बंपर पर एक छोटा एयर इनटेक और 19-इंच के अलॉय व्हील (ईएस 500ई में 21-इंच के मुकाबले) दिए गए हैं।

    कलर ऑप्शन

    लेक्सस ईएस 350एच को छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ पेश कर रही है:

    • व्हाइट नोवा
    • सोनिक टाइटेनियम
    • सोनिक क्रोम
    • ग्रेफाइट ब्लैक
    • सोनिक कॉपर

    इंटीरियर

    • बाहरी डिज़ाइन की तरह ही, इसका इंटीरियर भी इसके ईवी वर्जन जैसा ही है। डिज़ाइन में मिनिमलिज़्म (सादगी) पर फ़ोकस किया गया है। डैशबोर्ड में लेयर्ड लुक, सॉफ्ट-टच इंसर्ट और सेंटर में छिपे हुए बटन दिए गए हैं, जबकि बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके केबिन का मुख्य आकर्षण है। 

    Lexus ES 350h

    इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बरकरार रखा गया है। सेंटर कंसोल में दो कपहोल्डर, गियरशिफ्टर और प्रीमियम अहसास के लिए वुडन इंसर्ट दिए गए हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    ईएस 350एच में कई तरह के फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल वायरलेस फ़ोन चार्जर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।

    Lexus ES 350h

    सुरक्षा के लिए इसमें 8 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड (ईपीबी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    पावरट्रेन

    इंजन

    2.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    पावर

    247 पीएस कंबाइंड

    टॉर्क

    अभी घोषित नहीं

    ट्रांसमिशन

    ईसीवीटी

    ड्राइवट्रेन

    एडब्ल्यूडी


    Lexus ES 350h

    लेेक्सस के मुताबिक, इस सेडान में एक पावरफुल और एफिशिएंट 2.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है 

    लेेक्सस ईएस 350एच के बोनट के नीचे एक 2.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जिसे एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम के साथ कनेक्ट किया गया है। यह सेटअप मिलकर 247 पीएस की कुल पावर जनरेट करता है, जो शहर और हाईवे दोनों पर आरामदायक परफॉर्मेंस के लिए पर्याप्त है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके टॉर्क के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इस इंजन को ईसीवीटी (इलेक्ट्रॉनिक कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो एक स्मूथ और लैग-फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है। साथ ही, इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) ड्राइवट्रेन भी दिया गया है, जो हर तरह की सड़क पर बेहतर ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। 

    कंपेरिजन

    ईएस 350एच आज बिकने वाली एकमात्र स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड लग्ज़री एग्ज़ीक्यूटिव सेडान है, हालांकि आप इसे बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़, ऑडी ए6 और मर्सिडीज बेंज ई-क्लास जैसी पेट्रोल और डीज़ल वाली कारों के विकल्प के तौर पर भी देख सकते हैं। इसका कंपेरिजन टोयोटा कैमरी से भी किया जा सकता है, जो उसी प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है।

    was this article helpful ?

    ved
    ved
    • Instagram
    Ved Kulkarni is a Correspondent with CarDekho Group, and an automotive journalist with over 5 years of experience under his belt covering cars, motorcycles, mobility solutions and everything in between. A Product Design graduate, he specialises in analysing market trends, testing cars, creating automotive content and gathering customer insights. His love for vehicles began early, and he has vast hands-on experience with everything from classic cars to imported exotics and even the regular mass market vehicles. His technical expertise, combined with a deep-rooted passion for all things automotive, helps give buyers holistic and knowledgeable advice. और देखें

    Lexus ES Electric पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग कूपे कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    लेक्सस ईएस 350एच हुई लॉन्च:कीमत,वेरिएंट्स,फीचर्स,स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और डिजाइन के बारे में जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है