किआ सोरेंटो की अनऑफिशियल बुकिंग हुई शुरू

last updated on Jul 16, 2026 13:46 IST

किआ इंडिया के कुछ डीलर ने कंपनी की आने वाली एसयूवी सोरेंटो के लिए 25,000 रुपये में अनऑफिशियल बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। यह एसयूवी भारत में किया की अब तक की सबसे बड़ी पेशकश होगी। इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कोडियाक, जीप मेरिडियन और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लोकप्रिय गाड़ियों से होगा।

सोरेंटो क्या होगी?

किआ सोरेंटो भारतीय बाजार में एक फुल-साइज प्रीमियम एसयूवी के तौर पर अपनी जगह बनाएगी। कंपनी का लक्ष्य उन ग्राहकों को टारगेट करना है जो सेल्टोस या कैरेंस से अपग्रेड करना चाहते हैं और किया के लाइनअप में ही एक ज्यादा बड़ी और लग्जरी गाड़ी की तलाश में हैं। इसे भारत में असेंबल करके बेचा जाएगा। ग्लोबल मार्केट में, सोरेंटो 5, 6 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, जिससे उम्मीद है कि भारत में भी ग्राहकों को सीटिंग के कई ऑप्शन मिल सकते हैं। यह किया के पोर्टफोलियो में कार्निवल के नीचे और सेल्टोस के ऊपर पोजिशन की जाएगी।

एक्सटीरियर

किआ सोरेंटो एक दमदार और मस्कुलर लुक वाली एसयूवी कार है। इसकी ऊंची बोनट लाइन और बॉक्सी सिल्हूट इसे सड़क पर एक दमदार प्रजेंस देते हैं। किया ने अपने लेटेस्ट डिजाइन फिलॉसफी को इसमें बखूबी इस्तेमाल किया है, जो इसे मॉडर्न और आकर्षक बनाती है। ओवरऑल लुक काफी प्रीमियम है और यह अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के सामने बिल्कुल भी फीकी नहीं लगती। साइड में क्रोम एक्सेंट और बड़े अलॉय व्हील्स इसके प्रीमियम कैरेक्टर को और बढ़ाते हैं।

आगे का डिजाइन

सामने से देखने पर सोरेंटो का चेहरा कार्निवल की याद दिलाता है। इसमें बड़े एल-शेप वाले डे-टाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं, जो अब किया की नई गाड़ियों जैसे सॉनेट और कैरेंस क्लैविस में भी देखे जा सकते हैं। यह डीआरएल डिजाइन दूर से ही इसे एक किया गाड़ी के तौर पर पहचान दिलाते हैं। बीच में किया की सिग्नेचर 'टाइगर-नोज' ग्रिल है, जो काफी बड़ी है और इसके चारों ओर एक मोटा क्रोम लिप दिया गया है, जो इसे एक बोल्ड लुक देता है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर सोरेंटो का बॉक्सी सिल्हूट साफ नजर आता है, जो एक पारंपरिक एसयूवी का एहसास कराता है। विंडो लाइन और सी-पिलर के पीछे क्विंक पर क्रोम एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके प्रीमियम अपील को बढ़ाते हैं। ग्लोबल-स्पेक मॉडल में 18 से 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और उम्मीद है कि भारतीय मॉडल में भी इसी साइज के व्हील्स दिए जाएंगे। यह न सिर्फ गाड़ी के स्टांस को बेहतर बनाते हैं बल्कि इसे एक मजबूत लुक भी देते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे से भी सोरेंटो का डिजाइन काफी आकर्षक है। इसमें वर्टिकली स्टैक्ड बॉक्सी एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो इसे एक यूनिक लुक देते हैं। बूट लिड के ऊपर की तरफ एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉयलर है जो इसके एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। बंपर का डिजाइन थ्री-लेयर्ड है, जो इसे एक रग्ड और मस्कुलर फील देता है। कुल मिलाकर, पीछे का डिजाइन भी इसके ओवरऑल बोल्ड कैरेक्टर से मेल खाता है।

केबिन

सोरेंटो का केबिन प्रीमियम और मॉडर्न फील देता है। इसमें ब्लैक और ग्रे कलर की थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक सोफिस्टिकेटेड लुक देती है। डैशबोर्ड का डिजाइन लेयर्ड है और इसमें सॉफ्ट-टच मटेरियल्स का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। केबिन का मुख्य आकर्षण इसका डुअल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक टचस्क्रीन सिस्टम शामिल है। सेंटर कंसोल पर गियर सिलेक्टर के लिए एक रोटरी नॉब दिया गया है, जो केबिन को और भी अपमार्केट बनाता है। पीछे की बेंच पर लेगरूम काफी अच्छा मिलता है, हालांकि इसकी चौड़ाई तीन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक शायद न हो।

फीचर

इसमें कई हाई-एंड फीचर्स मिल सकते हैं जो इसे एक आरामदायक और सुविधाजनक गाड़ी बनाएंगे। इसमें ये फीचर मिल सकते हैं:

12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ)

12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

10-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

आगे वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स

पैनोरमिक सनरूफ

हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)

वायरलेस फास्ट चार्जर

कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

इंजन

भारत में किआ सोरेंटो को दो इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जिसमें एक पेट्रोल हाइब्रिड और एक डीजल इंजन शामिल है। यह दोनों ही इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएंगे, जो एक स्मूथ और पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देंगे।

इंजन 1.6-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 261 पीएस 201 पीएस टॉर्क 349 एनएम 440 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड टीसी 8-स्पीड डीसीटी

संभावित कीमत और कंपेरिजन

किआ सोरेंटो की कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने का अनुमान है। भारत में इसे असेंबल करके बेचा जाएगा। इसका मुकाबला सेगमेंट की कुछ सबसे लोकप्रिय गाड़ियों से होगा।

स्कोडा कोडियाक : यह सोरेंटो की सबसे करीबी प्रतिद्वंदी होगी, जो अपने प्रीमियम केबिन, फीचर्स और पेट्रोल इंजन के लिए जानी जाती है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर: फॉर्च्यूनर अपनी रिलायबिलिटी, ऑफ-रोड क्षमता और दमदार रीसेल वैल्यू के लिए मशहूर है।

जीप मेरिडियन : यह अपनी शानदार राइड क्वालिटी और डीजल इंजन परफॉर्मेंस के लिए पसंद की जाती है।

फोक्सवैगन टाइगन: यह भी एक प्रीमियम एसयूवी है जो अपनी बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जानी जाती है।

किया अपनी अग्रेसिव प्राइस और लंबी फीचर लिस्ट के साथ इन सभी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। अगर आप एक बड़ी, फीचर-लोडेड और स्टाइलिश एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो किआ सोरेंटो के ऑफिशियल लॉन्च का इंतजार करना एक अच्छा फैसला हो सकता है।