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    ये हैं वो टॉप 5 माइक्रो कार, जिनका भारत को है इंतजार

    सिंगल-डोर माइक्रोलिनो से लेकर 4-डोर वुलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी तक, ये कारें आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी!

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 20, 2026 11:52 ist
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    published onJul 20, 2026 11:52 IST
    last updated onJul 20, 2026 11:52 IST
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    Top 5 Micro Cars We Wish India To Get

    भारत के कार बाजार में छोटी कारों का दौर फिर से लौट रहा है, जिसका मुख्य कारण शहरों में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या और पार्किंग स्पेस की कमी है। एमजी कॉमेट ईवी जैसी कारों की बढ़ती लोकप्रियता ने एक नई कैटेगरी की तरफ ध्यान खींचा है जिसे "माइक्रोकार" कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट यूके और जापान जैसे देशों के शहरों में पहले से ही काफी सफल रहा है। ये कॉम्पैक्ट, चलाने में आसान और अक्सर इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाली कारें होती हैं, जो शहर की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एकदम फिट बैठती हैं। यहां ऐसी 5 अंतरराष्ट्रीय माइक्रोकार की लिस्ट दी गई है जिनमें भारतीय खरीदारों की दिलचस्पी हो सकती है और जो यहां के शहरी ड्राइविंग अनुभव को पूरी तरह बदल सकती हैं।

    माइक्रो माइक्रोलिनो 2.0

    इस लिस्ट की सबसे अनोखी और आकर्षक कार माइक्रो माइक्रोलिनो 2.0 है। इसका डिजाइन बीएमडब्ल्यू इसेटा से प्रेरित है, जो इसे एक रेट्रो और क्विर्की लुक देता है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका फ्रंट-ओपनिंग हैच है, यानी इसमें दरवाजे साइड में नहीं, बल्कि सामने की तरफ खुलते हैं, जिससे ड्राइवर और पैसेंजर कार में एंट्री और एग्जिट करते हैं। इससे बेहद तंग पार्किंग स्पेस में भी आसानी से उतरने-चढ़ने की सुविधा मिलती है। अपने सुपर स्मॉल फुटप्रिंट के बावजूद, इसके केबिन में दो लोगों के लिए पर्याप्त जगह है। साथ ही, इसमें सनरूफ और एसी जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे एक प्रैक्टिकल सिटी कार बनाते हैं।

    Micro Microlino 2.0

    यह एक फुली-इलेक्ट्रिक कार है और इसमें तीन बैटरी पैक ऑप्शन: 5.5 केडब्ल्यूएच, 10.5 केडब्ल्यूएच और 15 केडब्ल्यूएच मिलते हैं। सबसे बड़े बैटरी पैक के साथ, इसकी फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 228 किलोमीटर तक बताई गई है। इसकी छोटी बैटरी का एक फायदा यह भी है कि इसे घर के सामान्य चार्जर से सिर्फ 4 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें लगी 17 पीएस की इलेक्ट्रिक मोटर शहर के ट्रैफिक के लिए पर्याप्त पावर देती है।

    विनफास्ट वीएफ3

    VinFast VF3

    वियतनाम की कंपनी विनफास्ट की वीएफ3 एक छोटी, रग्ड और इलेक्ट्रिक माइक्रो-एसयूवी है। इसका रेट्रो-थीम वाला बॉक्सी स्टाइल इसे भीड़ से अलग खड़ा करता है। इसके गोल हैलोजन हेडलैंप्स इसे एक दमदार ऑफ-रोडर कार जैसा लुक देते हैं, जो भारतीय ग्राहकों को काफी पसंद आ सकता है। यह कार कॉम्पैक्ट होने के बावजूद अंदर से काफी स्पेशियस है और इसमें चार लोगों के बैठने की जगह है। केबिन में टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ा 10-इंच टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है। सेफ्टी के मामले में भी यह पीछे नहीं है और इसमें कई एयरबैग के साथ एबीएस और ईबीडी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 18.4 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक और 41 पीएस की मोटर दी गई है, जिसकी एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 215 किलोमीटर है। इस लिस्ट में यह इकलौती कार है जिसके भारत आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इसे 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है।

    फिएट टोपोलिनो / सिट्रोएन अमी

    ये दोनों कार स्टेलेंटिस ग्रुप के एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इन्हें खास तौर पर शहर में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। फिएट टोपोलिनो एक रेट्रो-स्टाइल कार है जो क्लासिक फिएट 500 की याद दिलाती है। इसमें गोल हेडलैंप्स, गोल ओआरवीएम, पैनोरमिक ग्लास रूफ और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। केबिन में मोबाइल होल्डर जैसा प्रैक्टिकल फीचर भी है। 

    Fiat Topolino
    Citroen Ami

    वहीं, सिट्रोएन अमी का डिजाइन ज्यादा फंकी और मॉडर्न है। इसमें डेकोरेटिव व्हील कवर और नियॉन एक्सेंट्स के साथ फेक ब्लैक पैनल जैसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे युवाओं के लिए आकर्षक बनाते हैं। दोनों ही कारों में 6 केडब्ल्यूएच का छोटा बैटरी पैक लगा है, इनमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 9 पीएस की पावर और 44 एनएम का टॉर्क जेनरेट करती है। इनकी सर्टिफाइड रेंज 74 किलोमीटर है, जो शहर ड्राइव के लिए पर्याप्त है।

    बाओजुन येप

    Baojun Yep

    बाओजुन येप एक बॉक्सी, 3-डोर वाली इलेक्ट्रिक माइक्रो माइक्रो है, जो उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर एमजी कॉमेट ईवी बनी है। इसका डिजाइन काफी हद तक जीप एसयूवी से प्रेरित है, जो इसे एक मस्कुलर और आकर्षक स्टांस देता है। यह सिर्फ दिखने में ही दमदार नहीं है, बल्कि इसका केबिन भी काफी प्रीमियम और फीचर से भरपूर है। इसमें मॉडर्न डुअल-स्क्रीन सेटअप और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर मिलते हैं जो आमतौर पर इस सेगमेंट की कारों में नहीं देखे जाते। इसमें 28.1 केडब्ल्यूएच का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 303 किलोमीटर बताई गई है। यह रेंज इसे न सिर्फ शहर के लिए बल्कि कभी-कभार छोटे हाईवे ट्रिप्स के लिए भी सक्षम बनाती है।

    वुलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी

    Wuling Hongguang Mini EV

    वुलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी इस लिस्ट की सबसे प्रैक्टिकल कारोमें से एक है, क्योंकि यह इकलौती 4-डोर कार है। चार दरवाजे होने की वजह से पिछली सीटों पर बैठना और उतरना आसान हो जाता है, जो इसे छोटी फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। इसके डिजाइन में मिनी-स्टाइल के गोल हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इसे क्यूट लुक देते हैं। केबिन में एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी का भी इसमें खास ध्यान रखा गया है और इसमें ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) और एक रियर-व्यू कैमरा दिया गया है। इसमें 16.2 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 205 किलोमीटर है।

    बोनस: बजाज क्यूट ईवी

    Bajaj Qute

    बजाज क्यूट भारत की पहली 4-डोर क्वाड्रिसाइकल के रूप में जानी जाती है, जिसे ऑटो-रिक्शा का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अब, बजाज ऑटो को इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। क्यूट का ईवी वर्जन आने से इसकी रनिंग कॉस्ट और भी कम हो जाएगी और यह लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतरीन, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती समाधान बन सकता है। अगर इसे सही कीमत पर लॉन्च किया जाता है, तो यह शहरी ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

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    सोनू
    सोनू

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