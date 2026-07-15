2026 किआ सिरोस ईवी से उठा पर्दा: दो बैटरी पैक मिलेंगे, फुल चार्ज में 526 किलोमीटर की रेंज देगी

Published On जुलाई 15, 2026 19:52 ist

Jul 15, 2026 19:52 IST

last updated on Jul 15, 2026 19:52 IST

Jul 15, 2026 19:52 IST

published on Jul 15, 2026 19:52 IST

किआ मोटर्स ने भारत में अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार सिरोस ईवी से पर्दा उठा दिया है। इसमें सिरोस वाले ही स्टाइल पैकेज के साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, एक स्पेशियस केबिन और कुछ अतिरिक्त टेक्नोलॉजी भी दी गई है। आइए जानते हैं किआ ने आज क्या घोषणा की है:

वेरिएंट और बीएएएस प्राइस

नई किआ सिरोस ईवी पांच वेरिएंट: एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में मिलेगी।

42 केडब्ल्यूएच (स्टैंडर्ड रेंज) 51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सेटेंडेड रेंज) एचटीके एचटीके+ ईआर एचटीके+ एचटीएक्स ईआर एचटीएक्स एचटीएक्स+ ईआर - एक्स-लाइन ईआर

ध्यान दें कि कार की कीमत की घोषणा नही हुई है। किआ मोटर्स इसे बीएएएस (बैटरी-ऐज-ए-सर्विस) रेंटल प्रोग्राम के साथ भी पेश करेगी, जिसकी कीमत 3.3 रुपये प्रति किलोमीटर होगी।

एक्सटीरियर

सिरोस ईवी का एक्सटीरियर डिजाइन करीब-करीब आईसीई पावर्ड वर्जन जैसा ही है। इसलिए इसमें भी अनोखा और फ्यूचरिस्टिक स्टाइल पैकेज है!

आगे की तरफ इसमें एक उभरी नोज के साथ किनारों पर बड़े वर्टिकल एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं। इसमें बंद ग्रिल दी गई है, जबकि मोटी क्लेडिंग इसे मस्कुलर लुक देती है।

हाल ही में अपडेट हुई सिरोस आईसीई की तरह, ईवी में भी जीटी-लाइन बंपर के साथ बॉडी कलर इनसर्ट और स्पोर्टी लुक के लिए पतले एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड में सिग्नेचर बॉक्सी स्टांस है, साथ ही मोटी व्हील आर्क क्लेडिंग और एक बॉडी कलर गार्निश दी गई है। इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, फ्लश-फिट डोर हैंडल और बड़ी विंडो भी दी गई है, जो इसे रोड़ पर अलग पहचान देती है।

सिरोस ईवी में नई डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील और आगे वाले फेंडर पर चार्जिंग फ्लेप है, जिससे यह पता चल जाता है कि ये सिरोस ईवी है, न कि पेट्रोल और डीजल वर्जन।

पीछे का डिजाइन भी सिरोस ईवी जैसा है, यहां एक फ्लैट टेलगेट, दो हिस्सों में बंटे एलईडी टेललैंप्स और स्पोर्टी बंपर दिए गए हैं।

साइज: लंबाई: 3995 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1805 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1670 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ), व्हीलबेस: 2550 मिलीमीटर



बुकिंग डिटेल्स

किआ मोटर्स ने सिरोस ईवी की 25,000 रुपये टोकन अमाउंट के साथ बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर पसंदीदा डीलरशिप पर जाकर बुक किया जा सकता है।

कलर ऑप्शन

नई किआ सिरोस ईवी कार 9 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है जो इस प्रकार हैं :-

आइवरी सिल्वर मैट



प्यूटर ऑलिव



मैग्मा रेड



फ्रॉस्ट ब्लू



आइवरी सिल्वर ग्लॉस



ग्लेशियर व्हाइट पर्ल



ग्रेविटी ग्रे



ऑरोरा ब्लैक पर्ल



एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

इनमें से एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ ऑरोरा ब्लैक पर्ल और एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट कलर शेड मिलेंगे।

इंटीरियर

सिरोस ईवी का केबिन काफी स्पेशियस है और इसमें अच्छे क्वालिटी के मटीरियल और टेक्सचर का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इसका इंटीरियर काफी आकर्षक नजर आता है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर कई सारे इंसर्ट और ट्रिम मिलते हैं, जो केबिन को प्रीमियम दिखाते हैं। इस इलेक्ट्रिक कार में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बीच में टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स शामिल हैं।

सिरोस आईसीई मॉडल में मिलने वाले 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील की बजाए इसमें सेल्टोस वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इस गाड़ी में डुअल-टोन व्हाइट और ब्लैक अपहोल्स्ट्री दी गई है जो केबिन को हवादार अहसास देती है।

सिरोस ईवी का रियर सीट एक्सपीरिएंस इसकी एक खास खूबी है। इसमें ऊंचे कद वाले पैसेंजर के लिए अच्छी स्पेस मिलती है, साथ ही विंडो सनशेड, रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट और सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर भी दिए गए हैं। यह सभी फीचर इसे गाड़ी में पीछे बैठने वालो के लिए एक अच्छी चॉइस बनाते हैं।

बूट स्पेस

किआ ने सिरोस ईवी के बूट स्पेस के आंकड़े फिलहाल साझा नहीं किए हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें बोनट के अंदर छोटी 16-लीटर की 'फ्रंक' स्टोरेज स्पेस दी गई है जो कि पोर्टेबल चार्जिंग केबल या फिर स्मॉल बैगपैक रखने के लिए काफी है।

फीचर्स

अपने सेगमेंट में, सिरोस इलेक्ट्रिक कार एक बहुत अच्छे फीचर्स वाली एसयूवी लगती है।

इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन यूनिट है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है और इसे 8-स्पीकर वाले हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम से जोड़ा गया है।

इसमें 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है, जिसमें कई तरह से कस्टमाइज़ करने की सुविधा, साफ़ ग्राफ़िक्स और आसान लेआउट दिया गया है।

इसमें पैनोरमिक सनरूफ, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ड्राइव मोड, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और पैडल शिफ्टर्स जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं।

सेफ़्टी

सेफ़्टी के लिए सिरोस इलेक्ट्रिक कार में 6 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और आगे-पीछे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं।

भारत एनकैप ने सिरोस आईसीई को 5-स्टार क्रैश सेफ़्टी रेटिंग दी है, जिसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर ईवी वर्जन पर लागू नहीं होतीं, फिर भी आप इसी तरह के परफ़ॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

बैटरी 42 केडब्ल्यूएच 51.4 केडब्ल्यूएच पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 404 किलोमीटर 490 किलोमीटर ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

सिरोस ईवी में दो बैटरी पैक का ऑप्शन: 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच मिलता है और दोनों ही एक ही इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़े होंगे।

51.4 केडब्ल्यूएच वाले वर्जन की रेंज 526 किलोमीटर बताई गई है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी बनाती है।

इसके अलावा, इसमें 100 केडब्ल्यू डीसी फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है, जिससे बैटरी को सिर्फ़ 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। यह सुविधा खास तौर पर लंबी रोड ट्रिप के दौरान बहुत काम आ सकती है।

संभावित लॉन्च तारीख, कीमत और कंपेरिजन

किआ सिरोस ईवी को इस महीने के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इस सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की कीमत 14 लाख रुपये से 18 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, एमजी विंडसर ईवी और आगामी इंस्टर बेस्ड हुंडई इलेक्ट्रिक कार से रहेगा।