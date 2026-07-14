सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स-फ्यूल टेस्टिंग के दौरान आई नजर

    क्या मारुति के बाद भारत में फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करने वाली टोयोटा दूसरी कंपनी होगी?

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 14, 2026 12:29 ist
    info icon
    published onJul 14, 2026 12:29 IST
    last updated onJul 14, 2026 12:29 IST
    212 Views
    • Write a कमेंट

    Toyota Innova Hycross Facelift

    टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को कवर से ढके हुए टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे पता चलता है कि जल्द नई हाईक्रॉस आने वाली है। इस फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन अपडेट्स के साथ एक महत्वपूर्ण पावरट्रेन बदलाव के तौर पर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी शामिल होने की उम्मीद है।

    क्या नजर आया?

    Toyota Innova Hycross Facelift

    टेस्टिंग के दौरान देखी गई इनोवा हाईक्रॉस पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन इससे कुछ डिजाइन अपडेट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल में आगे एक बड़ी ग्रिल, नई डीआरएल हाउसिंग और अपडेटेड बंपर देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है। ये बदलाव एमपीवी कार को एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे, जो इसे अपने सेगमेंट में और भी आकर्षक बना देगा।

    Toyota Innova Hycross Facelift

    क्या यह एक बड़ा अपडेट होगा?

    यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि पावरट्रेन में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा बदलाव फ्लेक्स-फ्यूल कंपैटिबिलिटी का जुड़ना हो सकता है। भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ावा दे रही है, और यह कदम इसी दिशा में होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि टोयोटा अपने वाहनों के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन के साथ तैयार है। फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली हाईक्रॉस पेट्रोल के साथ-साथ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर भी चल सकेगी, जिससे रनिंग कॉस्ट कम करने में मदद मिल सकती है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। यह अपडेट इनोवा हाईक्रॉस को भविष्य के लिए तैयार वाहन के रूप में स्थापित करेगा।

    टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के बारे में

    Toyota Innova Hycross

    टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था। यह एमपीवी अपने दमदार हाइब्रिड पावरट्रेन, आरामदायक केबिन और फीचर्स की लंबी लिस्ट के लिए जानी जाती है। यह लैडर फ्रेम चेसिस पर आधारित इनोवा क्रिस्टा से अलग, एक मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो इसे बेहतर राइड क्वालिटी और हैंडलिंग प्रदान करता है। लॉन्च के बाद से ही हाईक्रॉस ने प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। यह 7 सीटर एसयूवी खरीदने वालों के लिए भी एक लोकप्रिय विकल्प है।

    संभावित कीमत और मुकाबला

    Toyota Innova Hycross

    नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने का अनुमान है। इस कीमत पर, यह प्रीमियम एमपीवी और 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला मारुति सुजुकी इनविक्टो, महिंद्रा 7एक्सओ, टाटा सफारी और जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियों से होगा। फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी का जुड़ना इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले एक अलग पहचान दे सकता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो कम रनिंग कॉस्ट और पर्यावरण के अनुकूल वाहन की तलाश में हैं।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एमयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स-फ्यूल टेस्टिंग के दौरान आई नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है