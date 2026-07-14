टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स-फ्यूल टेस्टिंग के दौरान आई नजर

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को कवर से ढके हुए टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे पता चलता है कि जल्द नई हाईक्रॉस आने वाली है। इस फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन अपडेट्स के साथ एक महत्वपूर्ण पावरट्रेन बदलाव के तौर पर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी शामिल होने की उम्मीद है।

क्या नजर आया?

टेस्टिंग के दौरान देखी गई इनोवा हाईक्रॉस पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन इससे कुछ डिजाइन अपडेट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल में आगे एक बड़ी ग्रिल, नई डीआरएल हाउसिंग और अपडेटेड बंपर देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की संभावना है। ये बदलाव एमपीवी कार को एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे, जो इसे अपने सेगमेंट में और भी आकर्षक बना देगा।

क्या यह एक बड़ा अपडेट होगा?

यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि पावरट्रेन में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा बदलाव फ्लेक्स-फ्यूल कंपैटिबिलिटी का जुड़ना हो सकता है। भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ावा दे रही है, और यह कदम इसी दिशा में होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि टोयोटा अपने वाहनों के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन के साथ तैयार है। फ्लेक्स-फ्यूल इंजन वाली हाईक्रॉस पेट्रोल के साथ-साथ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर भी चल सकेगी, जिससे रनिंग कॉस्ट कम करने में मदद मिल सकती है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। यह अपडेट इनोवा हाईक्रॉस को भविष्य के लिए तैयार वाहन के रूप में स्थापित करेगा।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के बारे में

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था। यह एमपीवी अपने दमदार हाइब्रिड पावरट्रेन, आरामदायक केबिन और फीचर्स की लंबी लिस्ट के लिए जानी जाती है। यह लैडर फ्रेम चेसिस पर आधारित इनोवा क्रिस्टा से अलग, एक मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो इसे बेहतर राइड क्वालिटी और हैंडलिंग प्रदान करता है। लॉन्च के बाद से ही हाईक्रॉस ने प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। यह 7 सीटर एसयूवी खरीदने वालों के लिए भी एक लोकप्रिय विकल्प है।

संभावित कीमत और मुकाबला

नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने का अनुमान है। इस कीमत पर, यह प्रीमियम एमपीवी और 7-सीटर एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला मारुति सुजुकी इनविक्टो, महिंद्रा 7एक्सओ, टाटा सफारी और जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियों से होगा। फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी का जुड़ना इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले एक अलग पहचान दे सकता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो कम रनिंग कॉस्ट और पर्यावरण के अनुकूल वाहन की तलाश में हैं।