टोयोटा महाराष्ट्र में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी

प्रकाशित: मई 12, 2026 02:45 pm । सोनू

टोयोटा इंडिया ने महाराष्ट्र में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की घोषणा की है। इस प्लांट में प्रोडक्शन 2029 के शुरुआती 6 महीनों में शुरू हो जाएगा और यहां नई एसयूवी कार तैयार की जाएगी। यह भारत में टोयोटा का तीसरा प्लांट होगा, और इससे जापानी ब्रांड को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने और नजदीकी एक्सपोर्ट मार्केट को भी सर्विस मिलने की उम्मीद है।

प्लांट के बारे में ज्यादा जानकारी

नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा, और 2029 के पहले 6 महीनों में कार का प्रोडक्शन शुरू होगा।

एक बार चालू होने के बाद, इस प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1 लाख गाड़ी की होगी और इसमें लगभग 2800 लोग काम करेंगे।

इस प्लांट में स्टैंम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, और असेंबली जैसी सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी और एक नया एसयूवी मॉडल तैयार होगा।

मौजूदा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो

वर्तमान में भारत में टोयोटा के लाइनअन में ये कारें हैं:

मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) टोयोटा ग्लैंजा 6.46 लाख रुपये से 9.64 लाख रुपये टोयोटा टाइजर 7.25 लाख रुपये से 12.63 लाख रुपये टोयोटा रुमियन 9.56 लाख रुपये से 13.86 लाख रुपये टोयोटा हाइराइडर 10.99 लाख रुपये से 20.19 लाख रुपये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 19.18 लाख रुपये से 26.12 लाख रुपये टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 18.70 लाख रुपये से 32.95 लाख रुपये टोयोटा हाइलक्स 28.52 लाख रुपये से 36 लाख रुपये टोयोटा फॉर्च्यूनर 34.76 लाख रुपये से 50.46 लाख रुपये टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 42.92 लाख रुपये से 48.29 लाख रुपये टोयोटा कैमरी 47.28 लाख रुपये से 47.62 लाख रुपये टोयोटा वेलफायर 1.19 करोड़ रुपये से 1.29 करोड़ रुपये टोयोटा लैंड क्रूजर 300 2.17 करोड़ रुपये से 2.24 करोड़ रुपये

ऊपर बताए मॉडल में वेलफायर और लैंड क्रूजर 300 ही ऐसे दो मॉडल्स हैं जिन्हें भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाता है। बाकी मॉडल्स भारत में ही तैयार किए जाते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

इस निवेश से भारत में टोयोटा की मौजूदगी बढ़ेगी। सालाना एक लाख प्रोडक्शन क्षमता और करीब 3000 नौकरी से भारतीय बाजार में विश्वास बढ़ता है और कंपनी भारत को घरेलू प्रोडक्शन हब बनाने और रीजनल एक्सपोर्ट बेस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। टोयोटा जल्द टोयोटा इबेला के साथ इलेक्ट्रिक कार बाजार में कदम रखने वाली है, इसे पहले ही शोकेस किया जा चुका है और अब इसकी कीमत की घोषणा होनी बाकी है।