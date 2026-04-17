2026 विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 vs टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस: कौनसी एमपीवी कार खरीदें?

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प्रकाशित: अप्रैल 17, 2026 02:35 pm । सोनू

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वियतनाम की कार कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एमपीवी वीएफ एमपीवी 7 को लॉन्च कर दिया है। इसे मॉडर्न डिजाइन, स्पेशियस केबिन और ईवी-स्पेसिफिक एडवांटेज के साथ पेश किया है, इसका मकसद फैमिली एमपीवी सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाना है।

हालांकि, इस सेगमेंट में कब्जा करना आसान नहीं है क्योंकि यहां टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का दबदबा है, जो 2026 में इनोवा की विरासत को आगे बढ़ा रही है। टोयोटा एमपीवी कार भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी में से एक है, इसकी वजह इसका दमदार हाइब्रिड पावरट्रेन, प्रीमियम फीचर और भरोसेमंद साख है।

अगर आप दोनों एमपीवी कार में से किसी एक को खरीदने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां दोनों गाड़ियों का कई मोर्चों पर कंपेरिजन किया गया है जिससे आपको अपने लिए सही एमपीवी लेने में मदद मिलेगी:

प्राइस

मॉडल विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कीमत (एक्स-शोरूम) 24.49 लाख रुपये 18.7 लाख रुपये से 31.84 लाख रुपये

वीएफ एमपीवी 7 एक वेरिएंट में उपलब है, जिसकी कीमत करीब 24.5 लाख रुपये है।

वहीं टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की प्राइस करीब 19 लाख रुपये से 32 लाख रुपये के बीच है।

वीएफ एमपीवी 7 की कीमत में आप हाईक्रॉस का कोई एक मिड वेरिएंट ले सकते हैं।

आइए इनके साइज, फीचर और पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालें:

साइज

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस अंतर लंबाई 4740 मिलीमीटर 4755 मिलीमीटर (-15 मिलीमीटर) चौड़ाई 1872 मिलीमीटर 1845 मिलीमीटर +27 मिलीमीटर ऊंचाई 1734 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर (-61 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2840 मिलीमीटर 2850 मिलीमीटर (-10 मिलीमीटर)

दोनों एमपीवी कार की लंबाई एक जैसी है, हालांकि हाइक्रॉस थोड़ी सी ज्यादा लंबी है।

चौड़ाई की बात करें तो वीएफ एमपीवी 7 थोड़ी ज्यादा चौड़ी है।

हालांकि इनोवा 61 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है।

व्हीलबेस एक जैसा ही है, जिसका मतलब है कि हम केबिन में एक जैसे स्पेस की उम्मीद कर सकते हैं।

क्या आप विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 की डिजाइन डिटेल्स के बारे ज्यादा जानना चाहते हैं? तो वीएफ एमपीवी 7 की फोटो गैलरी देखें।

पावरट्रेन

इस मामले में दोनों एमपीवी कार एक-दूसरे से बिलकुल अलग हैं। इनोवा अपने दमदार डीजल इंजन के लिए जानी जाती है, जो अब पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन में भी उपलब्ध है। वहीं वीएफ एमपीवी 7 में एक बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। आइए इनके स्पेसिफिकेशन के बीच अंतर पर एक नजर डालते हैं:

विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस बैटरी 60.13 केडब्ल्यूएच इंजन 2-लीटर पेट्रोल इंजन 2-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 204 पीएस पावर 173 पीएस 184 पीएस टॉर्क 280 एनएम टॉर्क 209 एनएम 206 एनएम फुल चार्ज में रेंज 517 किलोमीटर गियरबॉक्स सीवीटी गियरबॉक्स ई-सीवीटी

वियतनामी एमपीवी में आपको 60.13 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, वहीं हाइक्रॉस में दो पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं।

कुल मिलाकर वीएफ एमपीवी 7 ज्यादा आउटपुट देती है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है।

हाईक्रॉस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन को वे लोग चुन सकते हैं जो प्योर इलेक्ट्रिक कार नहीं लेना चाहते, लेकिन ज्यादा माइलेज वाली कार चाहते हैं।

फीचर

फीचर विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 19-इंच अलॉय व्हील 18-इंच अलॉय व्हील अपहोल्स्ट्री लेदर लेदर टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ✅ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ❌ 7-इंच डिस्प्ले आगे वेंटिलेटेड सीटें ❌ ✅ पावर्ड ड्राइवर सीट ❌(6 तरह से मैनुअल एडजस्टेबल) मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से एडजस्ट ऑटोमन सीट ❌ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ हेड-अप डिस्प्ले ❌ ❌ साउंड सिस्टम 4-स्पीकर साउंड सिस्टम 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ❌ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल (एसी) सिंगल-जोन ऑटोमैटिक ड्यूज-जोन ऑटोमैटिक कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ ❌ पैनोरमिक सनरूफ सेंटर आर्मरेस्ट ✅(आगे) ✅(आगे और पीछे) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ एयरबैग 4 6 360-डिग्री कैमरा ❌ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ✅

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, इनोवा हाईक्रॉस में वीएफ एमपीवी 7 की तुलना में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

लोकप्रिय एमपीवी कार में वीएफ एमपीवी 7 की तुलना में एक पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, ओटोमन सीटें, एक बेहतर साउंड सिस्टम, एक पावर्ड टेलगेट, और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इनोवा हाईक्रॉस कार में विनफास्ट एमपीवी की तुलना में कुछ अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। इसमें एडीएएस, ज्यादा एयरबैग और यहां तक कि एक 360 डिग्री कैमरा दिया गया है।

आप इस रिपोर्ट में विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 के सभी फीचर देख सकते हैं। हमने विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 और महिंद्रा एक्सईवी 9एस का कंपेरिजन भी किया है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप दोनों एमपीवी में से किसी एक को चुन रहे हैं तो आपका फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी कार का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं और आप इलेक्ट्रिक कार पर स्विच करने के लिए कितने तैयार हैं।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ज्यादातर ग्राहकों के लिए फीचर से भरपूर और प्रैक्टिकल चॉइस साबित होती है। इसमें ज्यादा वेरिएंट ऑप्शन, ज्यादा प्रीमियम फीचर और पेट्रोल व स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलता है। इसके साथ ही टोयोटा की भरोसेमंद साख और बिना किसी परेशानी के लंबे सफर में इस्तेमाल करने की सुविधा के चलते यह परिवार की सबसे पसंदीदा एमपीवी कार बनी हुई है।

वहीं विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 एक खास तरह का विकल्प है। यह उन लोगों के लिए सही है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर स्विच होना चाहते हैं और एक आरामादायक 7 सीटर कार चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुख्य रूप से शहर में और कभी-कभार हाईवे पर सकें।

अगर आप ओवरऑल पैकेज को देखें तो इनोवा हाईक्रॉस अभी भी ज्यादा कम्प्लीट और फ्यूचर प्रूफ विकल्प लगती है। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि विनफास्ट अभी एक नया ब्रांड है और टोयोटा जितना लोकप्रिय नहीं है।