सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा हैरियर और सफारी के टॉप वेरिएंट में डार्क एडिशन हुए शामिल

    क्या आपको इसका स्टेल्थ एडिशन या डार्क एडिशन खरीदना चाहिए?

    स्तुति
    स्तुति
    Published On जुलाई 14, 2026 19:14 ist
    info icon
    published onJul 14, 2026 19:14 IST
    last updated onJul 14, 2026 19:14 IST
    78 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Harrier and Safari Dark Edition

    टाटा मोटर्स अपनी नई गाड़ियों की लॉन्चिंग में इन दिनों काफी व्यस्त रही है और हाल ही में कंपनी ने सिएरा ईवी को भी पेश किया है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कार हैरियर और सफारी को अपडेट करना भी नहीं भूला है। कुछ दिन पहले दोनों गाड़ियों के फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट के स्टेल्थ एडिशन लॉन्च किए गए थे, और अब टाटा ने हैरियर फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंट और सफारी अकंपलिश्ड वेरिएंट का डार्क एडिशन लॉन्च किया है। नए डार्क एडिशन मॉडल्स में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :- 

    कीमतें

    टाटा हैरियर फियरलेस अल्ट्रा डार्क एडिशन की कीमत 24.34 लाख रुपये से 25.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी जानकारी :-

    वेरिएंट 

    टाटा हैरियर डार्क एडिशन 

    पेट्रोल 

    डीजल 

    फियरलेस अल्ट्रा (एमटी) 

    23.24 लाख रुपये 

    24.40 लाख रुपये 

    फियरलेस अल्ट्रा (एटी)

    24.66 लाख रुपये 

    25.85 लाख रुपये 

    Tata Harrier & Safari Dark Edition

    टाटा सफारी अकंपलिश्ड अल्ट्रा डार्क एडिशन की प्राइस 23.78 लाख रुपये से 26.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी जानकारी :-

    वेरिएंट 

    टाटा सफारी डार्क एडिशन  

    पेट्रोल 

    डीजल 

    अकंपलिश्ड अल्ट्रा (एमटी) 

    23.67 लाख रुपये 

    24.85 लाख रुपये 

    अकंपलिश्ड अल्ट्रा (एटी) 

    25.08 लाख रुपये 

    26.30 लाख रुपये 

    यह 9,000 रुपये से 10,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर 6-सीटर (कैप्टेन सीट) लेआउट में भी उपलब्ध है। 

    Tata Harrier & Safari Dark Edition

    क्या है नया?

    डार्क एडिशन एक स्टाइलिंग अपडेट है जो ग्लॉसी ब्लैक पेंट स्कीम और ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ एसयूवी को आकर्षक लुक देता है। राइडिंग के लिए दोनों मॉडल्स के डार्क एडिशन में बड़ा 19-इंच व्हील सेटअप दिया गया है। 

    Tata Harrier & Safari Dark Edition

    हैरियर की बात करें तो इसके फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंट में पहले रेड डार्क एडिशन शामिल किया गया था जिसमें कई रेड एक्सेंट दिए गए थे। अब डार्क एडिशन में एक्सटीरियर और इंटीरियर पर डार्क कलर थीम दी गई है। यही ट्रीटमेंट सफारी अकंपलिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट में भी मिलता है, जिसका पहले रेड डार्क एडिशन पेश किया गया था।

    डार्क एडिशन हैरियर और सफारी के टॉप वेरिएंट फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा पर बेस्ड है, ऐसे में इनमें एक जैसे फीचर मिलते हैं जिसमें वॉशर के साथ फ्रंट और रियर कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 14.5-इंच की सैमसंग क्यूएलईडी टचस्क्रीन, बिल्ट-इन नेविगेशन सिस्टम, मेमोरी ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियरव्यू मिरर) और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन शामिल हैं। 

    अन्य फीचर्स और सेफ्टी

    जैसा की ऊपर बताया गया है, यह डार्क एडिशंस हैरियर और सफारी के टॉप फियरलेस प्लस और अकंपलिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट पर बेस्ड है, ऐसे में इनमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 14.5-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट की एंट्री, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फ़ंक्शन वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट (ड्राइवर सीट के लिए), डॉल्बी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, बॉस मोड, और दूसरी रो के लिए कैप्टन सीटें और वेंटिलेशन (सफारी के लिए), और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Harrier & Safari Dark Edition

    सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी कार में 7 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एबीएस के साथ ईबीडी, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन और परफॉरमेंस

    मैकेनिकल तौर पर इन डार्क एडिशन मॉडल में कोई बदलाव नहीं हुए है। इनमें दो इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इंजन ऑप्शन की जानकारी :- 

    इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    2-लीटर डीजल इंजन 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    पावर

    170 पीएस 

    170 पीएस

    टॉर्क 

    280 एनएम

    350 एनएम

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    मुकाबला 

    टाटा हैरियर और सफारी का मुकाबला एमजी हेक्टर, हुंडई अल्कज़ार, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और जीप कंपास से है। सफारी कार महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, जीप मेरिडियन और एमजी हेक्टर प्लस को भी कड़ी टक्कर देती है। 

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    टाटा सफारी पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा हैरियर और सफारी के टॉप वेरिएंट में डार्क एडिशन हुए शामिल
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है