टाटा हैरियर और सफारी के टॉप वेरिएंट में डार्क एडिशन हुए शामिल

Published On जुलाई 14, 2026 19:14 ist

Jul 14, 2026 19:14 IST

last updated on Jul 14, 2026 19:14 IST

Jul 14, 2026 19:14 IST

published on Jul 14, 2026 19:14 IST

टाटा मोटर्स अपनी नई गाड़ियों की लॉन्चिंग में इन दिनों काफी व्यस्त रही है और हाल ही में कंपनी ने सिएरा ईवी को भी पेश किया है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी कार हैरियर और सफारी को अपडेट करना भी नहीं भूला है। कुछ दिन पहले दोनों गाड़ियों के फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट के स्टेल्थ एडिशन लॉन्च किए गए थे, और अब टाटा ने हैरियर फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंट और सफारी अकंपलिश्ड वेरिएंट का डार्क एडिशन लॉन्च किया है। नए डार्क एडिशन मॉडल्स में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :-

कीमतें

टाटा हैरियर फियरलेस अल्ट्रा डार्क एडिशन की कीमत 24.34 लाख रुपये से 25.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी जानकारी :-

वेरिएंट टाटा हैरियर डार्क एडिशन पेट्रोल डीजल फियरलेस अल्ट्रा (एमटी) 23.24 लाख रुपये 24.40 लाख रुपये फियरलेस अल्ट्रा (एटी) 24.66 लाख रुपये 25.85 लाख रुपये

टाटा सफारी अकंपलिश्ड अल्ट्रा डार्क एडिशन की प्राइस 23.78 लाख रुपये से 26.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी जानकारी :-

वेरिएंट टाटा सफारी डार्क एडिशन पेट्रोल डीजल अकंपलिश्ड अल्ट्रा (एमटी) 23.67 लाख रुपये 24.85 लाख रुपये अकंपलिश्ड अल्ट्रा (एटी) 25.08 लाख रुपये 26.30 लाख रुपये

यह 9,000 रुपये से 10,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर 6-सीटर (कैप्टेन सीट) लेआउट में भी उपलब्ध है।

क्या है नया?

डार्क एडिशन एक स्टाइलिंग अपडेट है जो ग्लॉसी ब्लैक पेंट स्कीम और ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ एसयूवी को आकर्षक लुक देता है। राइडिंग के लिए दोनों मॉडल्स के डार्क एडिशन में बड़ा 19-इंच व्हील सेटअप दिया गया है।

हैरियर की बात करें तो इसके फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंट में पहले रेड डार्क एडिशन शामिल किया गया था जिसमें कई रेड एक्सेंट दिए गए थे। अब डार्क एडिशन में एक्सटीरियर और इंटीरियर पर डार्क कलर थीम दी गई है। यही ट्रीटमेंट सफारी अकंपलिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट में भी मिलता है, जिसका पहले रेड डार्क एडिशन पेश किया गया था।

डार्क एडिशन हैरियर और सफारी के टॉप वेरिएंट फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा पर बेस्ड है, ऐसे में इनमें एक जैसे फीचर मिलते हैं जिसमें वॉशर के साथ फ्रंट और रियर कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 14.5-इंच की सैमसंग क्यूएलईडी टचस्क्रीन, बिल्ट-इन नेविगेशन सिस्टम, मेमोरी ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियरव्यू मिरर) और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन शामिल हैं।

अन्य फीचर्स और सेफ्टी

जैसा की ऊपर बताया गया है, यह डार्क एडिशंस हैरियर और सफारी के टॉप फियरलेस प्लस और अकंपलिश्ड अल्ट्रा वेरिएंट पर बेस्ड है, ऐसे में इनमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 14.5-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट की एंट्री, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फ़ंक्शन वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट (ड्राइवर सीट के लिए), डॉल्बी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, बॉस मोड, और दूसरी रो के लिए कैप्टन सीटें और वेंटिलेशन (सफारी के लिए), और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी कार में 7 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एबीएस के साथ ईबीडी, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन और परफॉरमेंस

मैकेनिकल तौर पर इन डार्क एडिशन मॉडल में कोई बदलाव नहीं हुए है। इनमें दो इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 2-लीटर डीजल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी पावर 170 पीएस 170 पीएस टॉर्क 280 एनएम 350 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

मुकाबला

टाटा हैरियर और सफारी का मुकाबला एमजी हेक्टर, हुंडई अल्कज़ार, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और जीप कंपास से है। सफारी कार महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, जीप मेरिडियन और एमजी हेक्टर प्लस को भी कड़ी टक्कर देती है।