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    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का टीजर हुआ जारी: 24 जुलाई को होगी लॉन्च, बुकिंग भी हुई शुरू

    क्या यह फ़ेसलिफ़्ट फ़ीचर्स, कीमत और सेफ्टी के बीच का सही तालमेल हो सकता है? आइए, जानते हैं।

    भानु
    भानु
    Published On जुलाई 15, 2026 16:24 ist
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    published onJul 15, 2026 16:24 IST
    last updated onJul 15, 2026 16:24 IST
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    2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift

    मारुति सुज़ुकी ने 2026 में लॉन्च होने जा रही नई ब्रेज़ा की झलक दिखाई है। ब्रेज़ा के नए इस फेसलिफ्ट वर्जन का लंबे समय से इंतज़ार था और यह जल्द ही, इस महीने के आखिर तक लॉन्च होने वाली है। नई ब्रेज़ा की बुकिंग भी अब 11,000 रुपये में शुरू हो गई है।

    मारुति ब्रेज़ा कार को सबसे पहले 2016 में विटारा ब्रेज़ा के तौर पर लॉन्च किया गया था। भारत में इसे लगभग दस साल हो चुके हैं और इस दौरान इसमें एक बड़ा और कुछ छोटे-मोटे अपडेट किए गए हैं। यह सबसे लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक रही है और इसने घर-घर में पहचान बनाई है।

    ब्रेज़ा को पूरे भारत में इसकी मज़बूती और भरोसेमंद होने की वजह से पसंद किया जाता रहा है। इसकी वजह है इसका शानदार पैकेज और जेब पर भारी न पड़ने वाला ओनरशिप एक्सपीरियंस। अब नई ब्रेज़ा में भी यही फ़ॉर्मूला नजर आने वाला है।  ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं नजर? इसपर आगे डालते है एक नजर:

    क्या कुछ नया आ सकता है नजर?

    नई ब्रेज़ा के टीज़र वीडियो से पता चलता है कि इसका ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। मारुति के अंदाज़ के मुताबिक, हमें इसके आगे और पीछे के बंपर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आगे की तरफ अपडेटेड ट्रिम और फ़ॉग लैंप हाउसिंग का नया डिज़ाइन।

    2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift

    टीज़र में दिख रही ब्रेज़ा के फ्रंट और डोर की गार्निश पर रेड कलर की डिटेलिंग दी गई है। यह देखना बाकी है कि ये एक्सेसरीज़ हैं या असल में डिज़ाइन में किए गए बदलाव।

    2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift
    2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift

    इसमें 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का नया डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। बंपर के निचले हिस्से में नई सिल्वर ट्रिम दी गई है, जबकि हेडलैंप और एयर वेंट्स समेत ज़्यादातर हिस्से मौजूदा मॉडल जैसे ही दिखते हैं।

    2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift

    पीछे का लुक भी मौजूदा टेल लैंप डिज़ाइन और टेलगेट पर ब्रेज़ा ब्रांडिंग वाला ही है।

    संभावित फ़ीचर्स और सेफ्टी

    ब्रेज़ा में पहले से ही कई शानदार फ़ीचर्स मिलते हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर वाला आर्कमीज साउंड सिस्टम, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले, सिंगल-पैनल सनरूफ, क्रूज़ कंट्रोल, इंजन पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री और ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) शामिल है।

    Maruti Brezza

    हमें उम्मीद है कि इसके इंटीरियर केबिन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव होंगे, जैसे कि नई कलर स्कीम और नए फ़ीचर अपडेट्स—जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ़, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले।

    Maruti Brezza

    सेफ़्टी फ़ीचर्स की लिस्ट में 6 एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, 360-डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और रियर डिफॉगर शामिल हैं। मौजूदा ब्रेज़ा का भारत एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है; हालांकि, हमें उम्मीद है कि नई ब्रेज़ा का टेस्ट होगा और यह अच्छा स्कोर करेगी, क्योंकि यह अपने से बड़ी, मारुति विक्टोरिस से काफ़ी मिलती-जुलती है, जिसने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार स्कोर किया है।

    पावरट्रेन

    ब्रेज़ा में सीएनजी ऑप्शन के साथ भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन सिर्फ़ नॉन-सीएनजी इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है। पावरट्रेन का स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121 एनएम

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन / एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक

    नई ब्रेजा में मारुति की दूसरी कारों की तरह अंडरबॉडी सीएनजी का ऑप्शन दिया जा सकता है। 

    Maruti Brezza

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा की शुरुआती कीमत 8.6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है।

    ब्रेज़ा का मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा 3एक्सओ, किआ सोनेट और सिरोस, स्कोडा कायलाक, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से होगा।

     

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    भानु
    भानु
    <p><span id="docs-internal-guid-d5dab83e-7fff-0272-69cc-807a7c6a46e9"><span>बनना तो क्रिकेटर चाहता था मगर, 5-साल तक अखबारों,न्यूज चैनल,न्यूज वेबसाइट के लिए फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज ऑटोमोबाइल की दुनिया में ढेर सारी कारों और उनके कलर,फीचर्स,इंजन, पार्ट्स के बारे में लिखते हुए कारदेखो के साथ शानदार 2 साल पूरे कर चुका हूं। प्रवृति घुमक्कड़ किस्म की है और पूरा हिंदुस्तान ट्रेन में बैठकर देखने का सपना है। काम के अलावा फ्री टाइम में टेस्ट मैच देखना,क्रिकेट खेलना, गंभीर विषयों के बारे में जानना, सोचना और लिखना,डार्क,आर्ट,कॉमेडी सभी तरह की मूवीज़ देखने का शौक है। फेसबुक,ट्विटर,इंस्टाग्राम सभी जगह हायपर एक्टिव भी हूं। ज्यादातर वहां मीम्स ही शेयर करता हूं गंभीर बातें तो अपने तक ही सीमित है। इसके अलावा कुछ खास नहीं।</span></span></p>और देखें

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