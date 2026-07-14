रेनो डस्टर एडवेंचर एडिशन लॉन्च, कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू

Published On जुलाई 14, 2026 13:21 ist

Jul 14, 2026 13:21 IST

last updated on Jul 14, 2026 13:21 IST

Jul 14, 2026 13:21 IST

published on Jul 14, 2026 13:21 IST

रेनो ने अपनी पॉपुलर डस्टर एसयूवी का नया 2026 एडवेंचर एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह स्पेशल एडिशन एसयूवी के टेक्नो वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें कई एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इन बदलावों के साथ यह स्टैंडर्ड टेक्नो वेरिएंट से 50,000 सस्ती है, जो इसे ग्राहकों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बना सकता है।

कीमत और वेरिएंट्स

रेनो डस्टर एडवेंचर एडिशन को टेक्नो वेरिएंट पर तैयार किया गया है। कंपनी ने इसे स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले 50,000 रुपये की कम कीमत पर पेश किया है। यह कीमत में कटौती इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में और भी प्रतिस्पर्धी बनाती है। यह एडिशन तीन पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है।

इंजन एडवेंचर एडिशन टेक्नो अंतर 1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 12.99 लाख रुपये 13.49 लाख रुपये (- 50,000 रुपये) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 13.99 लाख रुपये 14.49 लाख रुपये (- 50,000 रुपये) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी 15.39 लाख रुपये 15.89 लाख रुपये (- 50,000 रुपये)

इस एडवेंचर एडिशन में नया क्या है?

इस स्पेशल एडिशन में बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक यानी लुक तक ही सीमित हैं। मैकेनिकल तौर पर कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मकसद डस्टर को एक फ्रेश और ज्यादा रफ-एंड-टफ अपील देना है। इसमें मिलने वाले खास अपडेट्स इस प्रकार हैं:

इसके C-पिलर पर टोपोग्राफिकल कंटूर लाइन्स वाले खास डिकल्स दिए गए हैं, जो इसके एडवेंचर थीम को और मजबूत करते हैं।

आगे डोर पर लेह के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स वाले इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसे एक एक्सप्लोरर वाली फील देते हैं।

कार पर जगह-जगह एडवेंचर' की बैजिंग दी गई है, जिससे यह स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखती है।

केबिन के अंदर, एडवेंचर एडिशन में खास डिजाइन वाले प्रीमियम फ्लोर मैट्स मिलते हैं।

इन बदलावों के अलावा, कार का ओवरऑल डिजाइन और सिल्हूट पहले जैसा ही है। यह उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो अपनी डस्टर गाड़ी को भीड़ से थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

*संदर्भ के लिए डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

चूंकि डस्टर एडवेंचर एडिशन टेक्नो वेरिएंट पर बेस्ड है, इसलिए इसमें फीचर्स भी उसी वेरिएंट वाले मिलते हैं। इसमें कोई नया फीचर नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को टेक्नो वेरिएंट में मिलने वाले सभी जरूरी और कंफर्ट फीचर्स इस स्पेशल एडिशन में भी मिलेंगे। सेफ्टी के मामले में भी यह स्टैंडर्ड टेक्नो वेरिएंट के फीचर के साथ आती है। कंपनी ने फीचर लिस्ट में कोई कटौती नहीं की है, जो एक अच्छी बात है।

इंजन और परफॉर्मेंस

*संदर्भ के लिए डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

रेनो ने एडवेंचर एडिशन को दो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने की आजादी मिलती है। इसमें पेट्रोल इंजन के मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन है।

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

ये वही इंजन ऑप्शन हैं जो स्टैंडर्ड डस्टर में भी मिलते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में डस्टर पहले से ही अपने सेगमेंट में एक दमदार एसयूवी मानी जाती है, और एडवेंचर एडिशन भी उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखता है।

इनसे है मुकाबला

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा है। रेनो डस्टर एडवेंचर एडिशन का सीधा मुकाबला किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार से है। इन कॉस्मेटिक अपडेट्स और कीमत में कटौती के साथ, रेनो का लक्ष्य उन खरीदारों को आकर्षित करना है जो एक स्टाइलिश और वैल्यू-फॉर-मनी एसयूवी की तलाश में हैं। डस्टर की मजबूती और दमदार परफॉर्मेंस हमेशा से इसकी खासियत रही है, और यह नया एडिशन इसके आकर्षण को और बढ़ा सकता है।