टाटा मोटर्स की नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी अविन्या एक्स को पहली बार भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ऑटो एक्सपो 2022 में टाटा ने अविन्या को एक सब ब्रांड के रूप में पेश करने की घोषणा की थी, जिसे टाटा मोटर्स और जगुआर-लैंड रोवर के बीच पोजिशन किया जाएगा। लगभग डेढ़ साल बाद, इस कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल टेस्टिंग के दौरान सामने आया है, जो 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है।

क्या नजर आया?

टेस्टिंग के दौरान दिखी अविन्या एक्स का डिजाइन काफी हद तक ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाए गए कॉन्सेप्ट जैसा ही है। इसका सिल्हूट पारंपरिक ऊंची एसयूवी के बजाय नीची रूफ और लंबी एस्टेट जैसा है, जो इसे बेहद प्रीमियम और अलग लुक देता है। आगे की तरफ बोनट के ठीक नीचे एक पतली कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दी गई है, जबकि मुख्य एलईडी हेडलैंप्स को बंपर के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है। आगे से इसे राउंड शेप दिया गया है, जो इसे एक आकर्षक और मॉडर्न अपील देता है।

साइड प्रोफाइल से देखने पर इसका लंबा व्हीलबेस और बड़े व्हील्स (संभवतः 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय) ध्यान खींचते हैं। शार्प तरीके से झुकी हुई विंडशील्ड इसे और भी एयरोडायनामिक बनाती है। प्रीमियम फील को बढ़ाने के लिए इसमें फ्रेमलेस विंडो और पॉप-आउट डोर हैंडल दिए गए हैं, जो आमतौर पर लग्जरी कार में देखने को मिलते हैं।

पीछे का डिजाइन भी उतना ही स्टाइलिश है, इसमें 2-लेयर्ड एलईडी टेललैंप्स हैं जो कनेक्टेड हो सकते हैं। हाल के टाटा मॉडल्स की तरह, इसमें भी रियर वाइपर को रियर स्पॉइलर के नीचे छुपाया गया है, जिससे पीछे का लुक साफ-सुथरा लगता है। टेलगेट पर टाटा के बजाय 'अविन्या' की ब्रांडिंग दी जा सकती है, जो इसे एक अलग पहचान देगी।

क्या उम्मीदें हैं?

अविन्या एक्स को चेरी-जेएलआर फ्रीलैंडर प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो दोनों कंपनियों द्वारा मिलकर बनाया गया प्लेटफॉर्म है। यह इस नए प्लेटफॉर्म पर बना अविन्या ब्रांड का पहला प्रोडक्ट होगा। भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म पर फुल-हाइब्रिड मॉडल्स भी लाए जा सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो, अभी तक आधिकारिक आंकड़ों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह हाल ही में पेश की गई फ्रीलैंडर 8 (चेरी-जेएलआर का प्रोडक्ट) से मिलता-जुलता होगा।

इसका मतलब है कि अविन्या एक्स में 800वी आर्किटेक्चर पर आधारित पावरट्रेन मिल सकता है, जो बेहद तेज चार्जिंग सपोर्ट करेगा। इसमें लगभग 80-90 केडब्ल्यूएच का एक बड़ा बैटरी पैक होने की उम्मीद है, जिससे 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल सकती है। इसकी कीमत 35 लाख रुपये से 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। इस प्राइस रेंज में इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टेरॉन जैसी कारों से होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में फिलहाल इसका कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन अगले दो सालों में इस सेगमेंट में कई नए मॉडल्स आने की उम्मीद है। अविन्या ब्रांड की आधिकारिक घोषणा इस साल के अंत तक हो सकती है, जबकि एसयूवी को 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

अविन्या ब्रांड का लॉन्च टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है। यह टाटा को मौजूदा लाइनअप से ऊपर ले जाकर एक प्रीमियम ईवी प्लेयर के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। 35-45 लाख रुपये का सेगमेंट भारत में तेजी से बढ़ रहा है, और चीनी ब्रांड्स की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच एक मजबूत भारतीय विकल्प पेश करना टाटा के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह उन ग्राहकों को टारगेट करेगा जो टाटा की मौजूदा कारों जैसे हैरियर या सफारी से अपग्रेड करके एक ज्यादा प्रीमियम और भविष्य के लिए तैयार इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहते हैं। अविन्या एक्स का अनोखा डिजाइन, एडवांस्ड प्लेटफॉर्म और संभावित लंबी रेंज इसे प्रीमियम ईवी खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना सकती है। अगर टाटा इसकी कीमत सही रखती है और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने में सफल होती है, तो यह ब्रांड के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

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