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    ये हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार: मई 2026 में मारुति अर्टिगा, ईको और टोयोटा इनोवा जैसी गाड़ियों का रहा दबदबा

    इस सेगमेंट में हाल ही में आई रेनो ट्राइबर और निसान ग्रेवाइट के अलावा, टोयोटा रुमियन ही ऐसे मॉडल थे जिनकी मासिक सेल्स में गिरावट दर्ज हुई

    प्रकाशित: जून 18, 2026 11:10 am । सोनू

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    MPV Sales in May 2026

    मई 2026 के एमपीवी सेगमेंट के बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं और पिछले महीने इस सेगमेंट की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज हुई। एमपीवी कार हमेशा से बड़े परिवार और कमर्शियल मार्केट के लिए पसंदीदा विकल्प में से एक रही है। वर्तमान में इस सेगमेंट में 9 गाड़ी हैं और नीचे हमने इनकी मई 2026 की परफार्मेंस की जानकारी दी है:

    कार का नाम

    मई 2026

    अप्रैल 2026

    मई 2025

    मासिक ग्रोथ/गिरावट (%)

    सालाना ग्रोथ/गिरावट (%)

    मारुति अर्टिगा

    20,350

    19,063

    16,140

    7

    26

    मारुति ईको

    13,240

    13,087

    12,327

    1

    7

    टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा+हाईक्रॉस)

    10,325

    9,630

    8,882

    7

    16

    किआ कैरेंस (क्लाविस सहित)

    6,208

    5,465

    4,524

    14

    37

    मारुति एक्सएल6

    3,770

    3,527

    3,507

    7

    7

    टोयोटा रुमियन

    2,119

    2,585

    1917

    (-18)

    11

    रेनो ट्राइबर

    1,890

    1,917

    1,411

    (-1)

    34

    निसान ग्रेवाइट

    1,283

    1,428

    (-10)

    मारुति इनविक्टो

    301

    237

    223

    27

    35

    कुल

    59,486

    56,702

    48,931

    5

    22

    • हमेशा की तरह, मारुति सुजुकी एमपीवी की बिक्री सबसे ज्यादा रही और इस सेगमेंट में अर्टिगा सबसे ज्यादा डिमांड वाली कार बनी हुई है। इस सेगमेंट में 4 मारुति कार: अर्टिगा, ईको, एक्सएल6 और इनविक्टो है। ये गाड़ी एरीना और नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, और मई 2026 में इनकी कुल 33,500 से ज्यादा यूनिट बिकीं।

    Maruti Ertiga

    Toyota Innova Hycross

    • मई 2026 में किआ कैरेंस (कैरेंस क्लाविस सहित) की बिक्री में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दिलचस्प बात ये है कि इसकी सालाना आधार पर बिक्री सबसे ज्यादा 37 प्रतिशत बढ़ी है।

    • मारुति के रीबैज वर्जन टोयोटा रुमियन की बिक्री मई 2026 में 2000 यूनिट से ज्यादा रही और इसकी मासिक आधार पर बिक्री में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है।

    • मई 2026 में मारुति एक्सएल6 की 3700 यूनिट बिकी हुई जो अप्रैल 2026 की तुलना में थोड़ी ज्यादा है।

    • इस सेगमेंट की दो सबसे सस्ती कार: रेनो ट्राइबर और निसान ग्रेवाइट की बिक्री में अप्रैल 2026 की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, और इन दोनों की मिलाकर महज 3,173 यूनिट बिकी।

    Nissan Gravite

    • इनोवा हाईक्रॉस के रीबैज वर्जन, मारुति इनविक्टो की मासिक आधार पर बिक्री 25 प्रतिशत से ज्यादा और सालाना आधार पर बिक्री 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है।

    • कुल मिलाकर, एमपीवी कार सेगमेंट की बिक्री सालाना आधार पर 22 प्रतिशत और मासिक आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ी है।

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