ये हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार: मई 2026 में मारुति अर्टिगा, ईको और टोयोटा इनोवा जैसी गाड़ियों का रहा दबदबा

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प्रकाशित: जून 18, 2026 11:10 am । सोनू

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मई 2026 के एमपीवी सेगमेंट के बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं और पिछले महीने इस सेगमेंट की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज हुई। एमपीवी कार हमेशा से बड़े परिवार और कमर्शियल मार्केट के लिए पसंदीदा विकल्प में से एक रही है। वर्तमान में इस सेगमेंट में 9 गाड़ी हैं और नीचे हमने इनकी मई 2026 की परफार्मेंस की जानकारी दी है:

कार का नाम मई 2026 अप्रैल 2026 मई 2025 मासिक ग्रोथ/गिरावट (%) सालाना ग्रोथ/गिरावट (%) मारुति अर्टिगा 20,350 19,063 16,140 7 26 मारुति ईको 13,240 13,087 12,327 1 7 टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा+हाईक्रॉस) 10,325 9,630 8,882 7 16 किआ कैरेंस (क्लाविस सहित) 6,208 5,465 4,524 14 37 मारुति एक्सएल6 3,770 3,527 3,507 7 7 टोयोटा रुमियन 2,119 2,585 1917 (-18) 11 रेनो ट्राइबर 1,890 1,917 1,411 (-1) 34 निसान ग्रेवाइट 1,283 1,428 — (-10) — मारुति इनविक्टो 301 237 223 27 35 कुल 59,486 56,702 48,931 5 22

हमेशा की तरह, मारुति सुजुकी एमपीवी की बिक्री सबसे ज्यादा रही और इस सेगमेंट में अर्टिगा सबसे ज्यादा डिमांड वाली कार बनी हुई है। इस सेगमेंट में 4 मारुति कार: अर्टिगा, ईको, एक्सएल6 और इनविक्टो है। ये गाड़ी एरीना और नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, और मई 2026 में इनकी कुल 33,500 से ज्यादा यूनिट बिकीं।