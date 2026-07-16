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    2026 टोयोटा हाइलक्स का नया टीजर हुआ जारी, 28 जुलाई को होगा लॉन्च

    भारत में टोयोटा के सबसे पसंदीदा मॉडल्स में से एक नई हाइलक्स अब और भी बोल्ड और मजबूत हो गई है

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    Published On जुलाई 16, 2026 11:57 ist
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    published onJul 16, 2026 11:56 IST
    last updated onJul 16, 2026 11:57 IST
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    Toyota Hilux

    टोयोटा ने न्यू जनरेशन हाइलक्स का भारत में पहला टीजर जारी किया है। इस पिकअप ट्रक में नई स्टाइलिंग, आकर्षक इंटीरियर और कई अतिरिक्त फीचर मिल सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें मौजूदा मॉडल वाली डीजल पावरट्रेन दी जा सकती है। जारी हुए नए टीजर में क्या कुछ आया है नजर जानेंगे आगे :- 

    क्या कुछ दिखा टीजर में?

    नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक की डिजाइन मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी दमदार और मॉडर्न है। इसमें आगे की तरफ एक बड़ी ग्रिल दी गई है, जिसके बीच में लोगो की जगह 'टोयोटा' की बोल्ड लेटरिंग मिलती है। यह डिजाइन इसे एक मस्कुलर और अग्रेसिव लुक देती है। आगे के हिस्से पर इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इसके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं। 

    Toyota Hilux

    टीजर में एक नया डार्क येलो शेड भी दिखाया गया है जिसे 'सनग्लो' कहा जा रहा है, जो इसके एडवेंचरस कैरेक्टर को और निखारता है। सामने आए टीजर में बेड पर एक रोलबार भी देखा गया है, हालांकि यह अभी तक साफ नहीं है कि यह फैक्ट्री-फिटेड होगा या डीलर-लेवल एसेसरी के तौर पर उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर, इसका नया डिज़ाइन इसे सड़क पर एक अलग पहचान देगा। मौजूदा वर्जन की तरह भारत में इसे सिर्फ डबल-कैब बॉडी स्टाइल में ही पेश किया जाएगा, जो इसे फैमिली और लाइफस्टाइल दोनों तरह के उपयोग के लिए प्रैक्टिकल बनाएगा। 

    संभावित फीचर्स और सेफ्टी

    2026 टोयोटा हाइलक्स के केबिन में टेक्नोलॉजी और कंफर्ट पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। अनुमान है कि इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और एक बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए 9-स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

    Toyota Hilux

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकती है, जो मॉडर्न ग्राहकों के लिए एक जरूरी फीचर है। सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

    इस पिकअप ट्रक को पहले ही ऑस्ट्रेलियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है।

    पावरट्रेन

    नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक में वही भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है जो मौजूदा मॉडल में भी मिलता है। यह इंजन 204 पीएस की पावर और 420 एनएम (मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ) से 500 एनएम (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ) तक का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4-व्हील ड्राइव (4डब्लूडी) सिस्टम स्टैंडर्ड दिया जा सकता है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमताओं को और बेहतर बनाएगा। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    2.8-लीटर डीजल 

    2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 

    पावर

    204 पीएस

    204 पीएस

    टॉर्क

    420 एनएम (एमटी)/ 500 एनएम (एटी)  

    420 एनएम (एमटी)/ 500 एनएम (एटी)  

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन 

    4डब्लूडी

    4डब्लूडी

    Toyota Hilux

    कयास लगाए जा रहे हैं कि टोयोटा इसमें फॉर्च्यूनर की तरह माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का विकल्प भी दे सकती है, जिससे इसका माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसका एक फुली-इलेक्ट्रिक वर्जन भी उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल इसके भारत में जल्द लॉन्च होने की कोई उम्मीद नहीं है।

    लॉन्च, कीमत और मुकाबला

    टोयोटा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि न्यू जनरेशन हाइलक्स को भारत में 28 जुलाई 2026 को पेश किया जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है, जो इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक के तौर पर पोजिशन करेगी। 

    Toyota Hilux

    भारत में इसके मुकाबले में सीधे तौर पर केवल एक गाड़ी इसुजु वी-क्रॉस मौजूद है। यह इसी कीमत में आने वाली मोनोकॉक एसयूवी जैसे स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन के मुकाबले में भी अच्छा पिकअप ट्रक ऑप्शन है। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी है, जिसे इस साल नया अपडेट मिल सकता है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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