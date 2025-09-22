सभी
    मारुति विक्टोरिस vs टाटा हैरियर और सफारी : भारत एनकैप स्कोर कंपेरिजन

    प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 12:40 pm । स्तुति

    53 Views
    इन तीनों एसयूवी कार को वयस्क और चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन को लेकर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन इनमें से कौनसी गाड़ी है सबसे ज्यादा सुरक्षित? जानेंगे इसके बारे में आगे :-

    Maruti Victoris Bharat NCAP test vs Tata Harrier And Safari

    हाल ही हमनें मारुति विक्टोरिस और टाटा हैरियर-सफारी का ग्लोबल एनकैप सेफ्टी स्कोर कंपेरिजन किया था। इन तीनों एसयूवी कारों का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट भी किया गया जिसमें इन तीनों गाड़ियों 5-स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब सवाल यह उठता है कि मारुति विक्टोरिस और टाटा हैरियर और सफारी में से कौनसी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित साबित होती है? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन

    मारुति विक्टोरिस और टाटा की एसयूवी कारों की भारत एनकैप रेटिंग और स्कोर इस प्रकार रहे :- 

    पैरामीटर 

    मारुति विक्टोरिस 

    टाटा हैरियर/सफारी

    वयस्क सेफ्टी 

    		 ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर

    31.66/ 32 पॉइंट्स 

    30.08/ 32 पॉइंट्स 

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर  

    15.66/ 16 पॉइंट्स 

    14.08/ 16 पॉइंट्स 

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर

    16/ 16 पॉइंट्स 

    16/ 16 पॉइंट्स 

    साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट  

    ओके 

    ओके

    चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग

    		 ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐

    चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी स्कोर

    43/ 49 पॉइंट्स 

    44.54/ 49 पॉइंट्स 

    चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर  

    24/ 24 पॉइंट्स 

    23.54/ 24 पॉइंट्स 

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 

    12/ 12 पॉइंट्स 

    12/ 12 पॉइंट्स 

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर 

    7/ 13 पॉइंट्स 

    9/ 13 पॉइंट्स 

    मारुति विक्टोरिस भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट

    Maruti Victoris Bharat NCAP crash test

    मारुति विक्टोरिस एसयूवी को ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघ और पैर के हिस्से के लिए अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती और टिबिया की सुरक्षा 'पर्याप्त' पाई गई। 

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में को-ड्राइवर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट और साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर के सिर, छाती, पेट और पेल्विस के हिस्सों की सुरक्षा 'अच्छी' बताई गई। 

    Maruti Victoris Bharat NCAP crash test

    चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के मामले में मारुति विक्टोरिस एसयूवी को फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी के लिए क्रमशः 8 में से 8 पॉइंट्स और 4 में से 4 पॉइंट्स मिले। 

    यह भी पढ़ें : मारुति विक्टोरिस और टाटा कर्व की भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग में कितना है अंतर? जानिए यहां

    टाटा हैरियर/सफारी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट

    Tata Harrier & Safari Bharat NCAP crash test

    हैरियर-सफारी गाड़ी को फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघ और बाएं टिबिया के हिस्से के लिए 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि दाएं पैर की सुरक्षा को 'पर्याप्त' करार दिया गया और छाती के हिस्से को 'मार्जिनल' प्रोटेक्शन मिला। टाटा हैरियर और सफारी कार में आगे वाले पैसेंजर को ऊपर बताए गए सभी हिस्सों को लेकर 'अच्छी' सुरक्षा मिली। 

    साइड इम्पेक्ट टेस्ट में ड्राइवर के सिर, छाती, पेट और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट के नतीजे साइड इम्पेक्ट टेस्ट के जैसे रहे। इसमें ड्राइवर के सिर, छाती, पेट और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। 

    Tata Harrier & Safari Bharat NCAP crash test

    टाटा की दोनों एसयूवी कार में चाइल्ड सीट को आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज के जरिए पीछे की तरफ फेसिंग करके इंस्टॉल किया गया था। हैरियर और सफारी का 3 साल की बच्ची की डमी के लिए डायनामिक स्कोर 8 में से 8 पॉइंट्स और 4 में से 4 पॉइंट्स रहा। जबकि, 18 महीने की बच्ची की डमी के लिए डायनामिक स्कोर 8 में 7.54 पॉइंट्स और 4 में से 4 पॉइंट्स रहा। 

    निष्कर्ष :

    Maruti Victoris Bharat NCAP crash test

    फ्रंटल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में मारुति विक्टोरिस को ड्राइवर और को-ड्राइवर की सुरक्षा के लिए 'अच्छे' से 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन मिला। जबकि, हैरियर और सफारी का वयस्क पैसेंजर के लिए सेफ्टी स्कोर 'मार्जिनल' से 'अच्छा' रहा। इन तीनों एसयूवी कारों को दोनों वयस्क पैसेंजर के सभी हिस्सों की सुरक्षा के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।

    चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के मामले में विक्टोरिस एसयूवी को 3 साल और 18 महीने की बच्ची की डमी के लिए पूरे अंक मिले। जबकि, हैरियर और सफारी को 3 साल की बच्ची की डमी के लिए पूरे पॉइंट्स मिले। 18 महीने के बच्चे के डायनामिक स्कोर के मामले में दोनों टाटा एसयूवी को विक्टोरिस से कम अंक मिले। हालांकि, इन दोनों गाड़ियों का व्हीकल असेसमेंट स्कोर ज्यादा रहा, जो मारुति विक्टोरिस की तुलना में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी के मामले में उनके बेहतर स्कोर का कारण हो सकता है।

    यह भी पढ़ें :2025 मारुति विक्टोरिस: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

    सेफ्टी फीचर 

    Maruti Victoris Bharat NCAP crash test

    मारुति और टाटा की गाड़ियों में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएसपी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम(एडीएएस) जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।

    कीमत और मुकाबला

    मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) के बीच है, जबकि टाटा हैरियर और सफारी की प्राइस 15 लाख रुपये से शुरू होकर 27.44 लाख रुपये तक जाती है। मारुति विक्टोरिस का मुकाबला होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, सिट्रोएन बसॉल्ट, टाटा कर्व और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पेक्ट एसूयवी कार से है। इसका कंपेरिजन टाटा हैरियर के कुछ वेरिएंट से भी है। 

    जबकि, हैरियर सभी कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों के मुकाबले एक बड़ा एसयूवी ऑप्शन है, इसका मुकाबला एमजी हेक्टर और जीप कंपास से है। टाटा सफारी का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी700, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्काज़ार से है।
    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

