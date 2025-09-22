मारुति विक्टोरिस और टाटा कर्व की भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग में कितना है अंतर? जानिए यहां

प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 11:32 am । भानु

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति विक्टोरिस एक नई कार के तौर पर शामिल हुई है जिसकी कीमत 10.50 लाख रुपये से लेकर 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इस प्राइस पॉइन्ट पर टाटा कर्व से भी इसका मुकाबला रहेगा जो कि काफी स्टाइलिश कार है। भारत एनकैप की ओर से इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है मगर क्या टाटा की एसयूवी कूपे कार के मुकाबले मारुति की ये नई एसयूवी है ज्यादा सेफ? जानिए आगे:

विक्टोरिस vs कर्व: भारत एनकैप रेटिंग एवं स्कोर

विक्टोरिस और कर्व की भारत एनकैप रेटिंग्स और स्कोर इस प्रकार से है:

पैरामीटर मारुति विक्टोरिस टाटा कर्व वयस्क सुरक्षा रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ वयस्क यात्री सुरक्षा स्कोर 31.66 / 32 स्कोर 29.50 / 32 स्कोर फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.66 / 16 स्कोर 14.65 / 16 स्कोर साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 16 / 16 स्कोर 14.85 / 16 स्कोर साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट (पोल) ओके ओके चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड सेफ्टी (सीओपी) स्कोर 43 / 49 स्कोर 43.66 / 49 स्कोर चाइल्ड सेफ्टी डायनैमिक स्कोर 24/24 स्कोर 22.66 / 24 स्कोर सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12 / 12 स्कोर 12 / 12 स्कोर व्हीकल असेसमेंट 7 / 13 स्कोर 9 / 13 स्कोर

मारुति विक्टोरिस भारत एनकैप

फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, मारुति विक्टोरिस में को-ड्राइवर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली। इसमें ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को भी 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि छाती और पैरों की हड्डियों को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली ।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, सिर, छाती, पेट और पेल्विस सहित पैसेंजर्स के सभी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

चाइल्ड प्रोटेक्शन के मोर्चे पर 18 महीने के बच्चे और 3 साल के बच्चे की डमी के साथ टेस्ट किया गया जिसमें विक्टोरिस को फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में क्रमशः 8 में से 8 और 4 में से 4 अंक मिले।



टाटा कर्व भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

टाटा कर्व एसयूवी-कूप ने अपने फ्रंट ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, को-ड्राइवर के सभी अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि पैर की हड्डियों को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली। ड्राइवर के सभी अंगों को भी 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि बाएं पैर की हड्डी को 'मामूली' सुरक्षा मिली, जबकि दाएं पैर की हड्डी को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में, ड्राइवर के शरीर के सभी हिस्सो को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, लेकिन साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, विक्टोरिस ने पैसेंजर की छाती को 'पर्याप्त' सुरक्षा और अन्य सभी महत्वपूर्ण भागों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए टेस्ट में, टाटा कर्व को फ्रंटल क्रैश टेस्ट में अंक गंवाने पड़े, जहां 18 महीने के बच्चों और 3 साल के बच्चों के डमी को शामिल किया गया था जहां इसे 8 में से क्रमशः 7.07 अंक और 7.89 अंक मिले। हालांकि, साइड क्रैश टेस्ट में, दोनों डमी के लिए इसे पूरे 4 में से 4 अंक मिले।

उपरोक्त फोटो से स्पष्ट होता है कि फ्रंटल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में मारुति विक्टोरिस, ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों को बेहतर सुरक्षा मिली, जो ‘अच्छी’ से लेकर ‘पर्याप्त’ तक पाई गई।

इसकी तुलना में, कर्व में ड्राइवर के एक साइड के पैर की हड्डी को 'मामूली' सुरक्षा मिली। जहां दोनों प्रतिद्वंदी कारों में साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में यात्री के सभी अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, वहीं विक्टोरिस ने साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में कर्व की तरह ही परफॉर्म किया जो कर्व के मामले में नहीं है। यही सब कुछ बताता है कि टाटा एसयूवी-कूपे, वयस्कों की सुरक्षा के मामले में मारुति कॉम्पैक्ट एसयूवी से पीछे रह जाती है।

चाइल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट में, कर्व ने दो तरह ही डमी के साथ किए गए फ्रंटल क्रैश टेस्ट में अंक गंवा दिए । लेकिन विक्टोरिस ने फ्रंटल या साइड इंपैक्ट में कोई अंक नहीं गंवाया । हालांकि, कर्व की तुलना में इसका ओवरआॅल सेफ्टी स्कोर थोड़ा कम होने का कारण व्हीकल असेसमेंट पैरामीटर में इसके कम अंक हैं।

सेफ्टी

मारुति विक्टोरिस और टाटा कर्व दोनों में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, ईएससी, एबीएस के साथ ईबीडी, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड फ़ंक्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट शामिल हैं।

कीमत और कंपेरिजन

दोनों कारों की एक्सशोरूम कीमत इस प्रकार से है:

मारुति विक्टोरिस (इंट्रोडक्ट्री) 10.50 लाख रुपये से लेकर 19.99 लाख रुपये टाटा कर्व 10 लाख रुपये से लेकर 19.52 लाख रुपये

मारुति विक्टोरिस और टाटा कर्व दोनों का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, सिट्रोएन एयरक्रॉस और सिट्रोएन बसाल्ट से है।