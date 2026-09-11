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    सितंबर में महिंद्रा एसयूवी कार पर पाएं 2.50 लाख रुपये तक की छूट

    महिंद्रा कुछ मॉडल्स के साथ फ्री एसेसरीज भी दे रही है।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 11, 2026 12:34 ist
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    published onSep 11, 2026 12:34 IST
    last updated onSep 11, 2026 12:34 IST
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    Mahindra Cars Offers In September 2026

    हाल के दिनों में, महिंद्रा भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले ब्रांड्स में से एक बनकर उभरा है, जिसने XUV 7XO, थार रॉक्स, XEV 9S और XEV 9e जैसी कई ब्लॉकबस्टर गाड़ियां दी हैं। सितंबर 2026 के महीने में, त्योहारों के सीजन को देखते हुए ब्रांड अब 2.5 लाख रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर दे रहा है, और अगर आप महिंद्रा कार घर लाने की सोच रहे हैं, तो ये ऑफर देखना फायदेमंद हो सकता है:

    Mahindra Bolero Neo

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    5,000 रुपये

    एसेसरीज ऑफर

    5,000 रुपये

    कुल बचत

    10,000 रुपये

    • महिंद्रा की रग्ड सब-4 मीटर बोलेरो नियो पर इस महीने वेरिएंट के आधार पर 10,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

    Mahindra Bolero Neo

    • अभी इसकी कीमत 8.99 लाख रुपये से 10.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

    Mahindra Bolero Neo Plus

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    20,000 रुपये

    एसेसरीज ऑफर

    5,000 रुपये

    कुल बचत

    25,000 रुपये

    Mahindra Bolero Neo Plus

    • SUV की कीमत 11.39 लाख रुपये से 12.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    Mahindra Scorpio Classic

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    20,000 रुपये

    एसेसरीज ऑफर

    20,000 रुपये

    कुल बचत

    40,000 रुपये

    Mahindra Scorpio Classic

    • यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत 13.37 लाख रुपये से 17.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    Mahindra Scorpio N (Pre-facelift)

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    1,30,000 रुपये

    एसेसरीज ऑफर

    20,000 रुपये

    कुल बचत

    1,50,000 रुपये

    • महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पर 1.5 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। हालांकि, ये फायदे सिर्फ प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के बचे हुए स्टॉक पर ही लागू हैं।

    Mahindra Scorpio N

    • महिंद्रा ने इस साल की शुरुआत में स्कॉर्पियो एन को छोटा अपडेट दिया था, लेकिन बदलाव बड़े नहीं हैं, इसलिए आप प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में भी सोच सकते हैं।

    • प्री-फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन की कीमत 13.05 लाख रुपये से 24.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच थी।

    Mahindra Thar

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    40,000 रुपये

    एसेसरीज ऑफर

    10,000 रुपये

    कुल बचत

    50,000 रुपये

    • ऑफ-रोड के शौकीनों के लिए, थार पर इस महीने 50,000 रुपये की छूट मिल रही है। हालांकि, यह ऑफर केवल इसके फोर-व्हील ड्राइव वेरिएंट पर लागू है, और छोटे 1.5-लीटर डीजल इंजन वाले रियर-व्हील ड्राइव वर्जन पर कोई डिस्काउंट नहीं है।

    Mahindra Thar

    • महिंद्रा थार की कीमत 10.32 लाख रुपये और 17.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

    Mahindra Thar Roxx

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    1,00,000 रुपये

    एसेसरीज ऑफर

    20,000 रुपये

    कुल बचत

    1,20,000 रुपये

    • सितंबर 2026 में बड़ी और ज़्यादा फ़ैमिली-फ़्रेंडली थार रॉक्स पर 1.2 लाख रुपये की छूट मिल रही है।

    Mahindra Thar Roxx

    • इसकी कीमत 12.52 लाख रुपये और 23.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    Mahindra XUV 3XO

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    60,000 रुपये

    कुल बचत

    60,000 रुपये

    • महिंद्रा की स्टाइलिश सबकॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO पर 60,000 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    Mahindra XUV 3XO

    • XUV 3XO की कीमत 7.79 लाख रुपये और 15.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    Mahindra XUV400

    ऑफर

    राशि

    नकद डिस्काउंट

    2,25,000 रुपये

    एसेसरीज ऑफर

    25,000 रुपये

    कुल बचत

    2,50,000 रुपये

    • महिंद्रा XUV400 पर इस महीने 2.5 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जो इसे एक अच्छा ऑप्शन बना सकता है अगर आप एक नो-नॉनसेंस EV खरीदना चाह रहे हैं।

    Mahindra XUV400

    • महिंद्रा ने XUV 400 की कीमत 15.49 लाख रुपये से 17.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी है।

    नोट:

    इस स्टोरी में बताए गए ऑफर सिर्फ संदर्भ के लिए हैं और आपके इलाके, डीलर स्टॉक, चुने गए वेरिएंट और दूसरी बातों के आधार पर अलग हो सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप सही जानकारी के लिए अपने लोकल महिंद्रा डीलर से संपर्क करें।

    बिना किसी डिस्काउंट वाली कारें

    महिंद्रा की सेल्स अब तक शानदार रही है, और नीचे बताए गए इन मॉडलों पर कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है:

    इसके अलावा, शहर और वेरिएंट के आधार पर इनमें से कुछ कारों के लिए 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड है! हर SUV के वेटिंग पीरियड को डिटेल में देखने के लिए, यह स्टोरी देखें

    ध्यान दें: महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक रेंज के लिए डिस्काउंट और फायदे अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए इस जगह पर नज़र रखें, क्योंकि जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम इस स्टोरी को अपडेट कर देंगे।

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा की पूरी लाइनअप के लिए ज़्यादा वेटिंग पीरियड और डिमांड को देखते हुए, ऐसे डिस्काउंट आम नहीं हैं, और अगर आप इस त्योहारों के सीजन में ब्रांड की SUV में से कोई एक घर लाना चाहते हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए सही हो सकता है। महिंद्रा की एसयूवी लाइनअप बहुत पसंद की जाती है, जो क्लास-लीडिंग परफॉर्मेंस लेवल, अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हर खरीदार के लिए कई वेरिएंट देती है, जिससे आपकी पसंद बहुत आसान हो जाएगी।

    क्या आप अगले कुछ महीनों में महिंद्रा एसयूवी कार लेने जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं!

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    सोनू
    सोनू

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    सितंबर में महिंद्रा एसयूवी कार पर पाएं 2.50 लाख रुपये तक की छूट
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