सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 मारुति विक्टोरिस: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

    प्रकाशित: सितंबर 09, 2025 01:09 pm । सोनू

    21 Views
    • Write a कमेंट

    मारुति विक्टोरिस कंपनी की दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है और इसे एरिना शोरूम के जरिए बेचा जाएगा

    Maruti Victoris

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस से पर्दा उठ गया है, यह भारत में कंपनी की ग्रैंड विटारा के बाद दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इसे आकर्षक डिजाइन, और प्रीमियम फीचर के साथ अपमार्केट केबिन में पेश किया गया है। इसमें सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन के रूप में ज्यादा माइलेज वाले इंजन विकल्प भी दिए गए हैं। इसकी कीमत की घोषणा होनी अभी बाकी है, हालांकि इच्छुक ग्राहक विक्टोरिस को ऑनलाइन या नजदीकी एरिना डीलरशिप से बुक करवा सकते हैं।

    आपकी रिसर्च और निर्णय में मदद के लिए यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है:

    मारुति विक्टोरिस शोकेस रिपोर्ट

    मारुति विक्टोरिस से 3 सितंबर को पर्दा उठा था। क्या आप इसका शोकेस देखने से वंचित रह गए? अगर हां, तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके 2025 विक्टोरिस को शोकेस करने की पूरी खबर पढ़ सकते हैं।

    मारुति विक्टोरिस को कैसे बुक करें?

    Maruti Victoris Booking Details: Booking Amount, Website, Delivery Time Explained

    अगर आप मारुति विक्टोरिस में रुचि रखते हैं और इसे खरीदना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपकी मदद करेगी। ग्राहक इसे ऑनलाइन और अधिकृत एरिना डीलरशिप से बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा, इसकी बुकिंग राशि और डिलीवरी टाइमलाइन की जानकारी भी सामने आ गई है, जिसका विवरण यहां दिया गया है:

    मारुति विक्टोरिस फोटो गैलरी

    Maruti Victoris exterior and interior design explained in images

    मारुति विक्टोरिस को डीलरशिप पर पहुंचने में अभी कुछ समय है। हालांकि, अगर आप अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को नजदीक से देखना चाहते हैं, तो यहां इसकी फोटो गैलरी देख सकते हैं, जिसमें आपको कार के एक्सटीरियर और केबिन की पूरी जानकारी मिलेगी।

    मारुति विक्टोरिस को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

    नई कार खरीदते समय अब सुरक्षा ग्राहकों के लिए महत्वूपर्ण फेक्टर बन गया है। इस मामले में विक्टोरिस आपको पूरा आश्वस्त करेगी, क्योंकि भारत एनकैप से इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह पहली मारुति कार भी है, जिसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं। आप क्रैश टेस्ट रिपोर्ट का नीचे विस्तृत विवरण देख सकते हैं:

    मारुति विक्टोरिस माइलेज

    Maruti Victoris mileage revealed

    मारुति की कार ज्यादा माइलेज देने के लिए जानी जाती है और विक्टोरिस भी इस मामले में अलग नहीं है। ग्राहक इसे नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉनग हाइब्रिड इंजन विकल्प में चुन सकते हैं, और ये सभी इंजन अच्छा माइलेज देते हैं। आप नीचे लिंक पर क्लिक करके इसके इंजन अनुसार माइलेज की जानकारी देख सकते हैं:

    मारुति विक्टोरिस के किस वेरिएंट में कौनसा फीचर मिलता है?

    Maruti Victoris: Here’s What Each Variant Of The New Maruti Arena SUV Has On Offer

    कार खरीदते समय सबसे मुश्किल फैसलों में से एक यह होता है कि कौनसा वेरिएंट चुनें। कंपनी ग्राहकों को ढेरों विकल्प देती है, ऐसे में सही वेरिएंट चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके काम को आसान बनाने के लिए हमने नीचे रिपोर्ट में विक्टोरिस के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में बताया है:

    विक्टोरिस के साथ मारुति कार में पहली बार मिलेंगे नए फीचर

    7 Things That Are A First For A Maruti Car Featuring The New Victoris SUV

    मारुति विक्टोरिस ने फीचर के मामले में वाकई कमाल किया है। इसमें कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो मारुति कार में पहली बार मिल रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे फीचर कौनसे हैं? हमने इस रिपोर्ट में इनके बारे में विस्तार से बताया है:

    मारुति विक्टोरिस कलर ऑप्शन फोटो गैलरी

    सही वेरिएंट चुनने के बाद, कुछ ग्राहकों के लिए अगला काम सही कलर चुनना होता है। कारदेखो पर हमने अपने पाठकों के लिए विक्टोरिस के सभी रंगों की एक फोटो गैलरी बनाई है। इसके अलावा, हमने यह भी बताया है कि क्या विक्टोरिस के कुछ रंग किसी खास वेरिएंट तक ही सीमित हैं।

    कंपेरिजन

    मारुति विक्टोरिस vs हुंडई क्रेटा - स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

    मारुति विक्टोरिस उस सेगमेंट में आती है जिस पर फिलहाल हुंडई क्रेटा का दबदबा है। हालांकि, अपनी प्रीमियम स्टाइल और शानदार फीचर लिस्ट के साथ विक्टोरिस इस सेगमेंट लीडर के लिए एक खतरा बनती दिख रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नई मारुति एसयूवी क्रेटा के मुकाबले कैसी है, तो हमने इस बारे में नीचे रिपोर्ट में विस्तार से बताया है:

    मारुति विक्टोरिस vs ग्रैंड विटारा: एक जैसी या अलग?

    Maruti Victoris vs Maruti Grand Vitara: Which Maruti Compact SUV Is The Better Option?

    विक्टोरिस के आने के बाद अब मारुति सुजुकी ग्राहकों को ग्रैंड विटारा के साथ दो कॉम्पैक्ट एसयूवी उपलब्ध करा रही है। अगर आप खास तौर पर मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं, तो सही एसयूवी का चयन करना एक मुश्किम काम है। अगर आपको सही एसयूवी का चयन करने में मुश्किल हो रही है, तो यहां हमने दोनों मारुति एसयूवी की विस्तृत तुलना की है:

    मारुति विक्टोरिस vs मारुति ब्रेजा: क्रॉस सेगमेंट कंपेरिजन

    Maruti Victoris vs Maruti Brezza: Which Maruti SUV Is The Better Choice?

    हालांकि ये दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन हमारा हमारा मानना है कि ब्रेजा के टॉप मॉडल्स कीमत के मोर्चे पर विक्टोरिस को टक्कर देंगे। इसलिए इनका कंपेरिजन किया है। आप नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इनमें से कौनसी कार बेहतर है:

    कौनसी मारुति एसयूवी बेहतर है - ब्रेजा, ग्रैंड विटारा या अपकमिंग विक्टोरिस?

    Maruti Victoris vs Maruti Grand Vitara vs Maruti Brezza: Which Is The Ultimate Maruti SUV?

    इसमें कोई शक नहीं कि मारुति ब्रेजा और ग्रैंड विटारा अच्छी गाड़ियां हैं। लेकिन विक्टोरिस के आने के बाद, हम यह जानना चाहते थे कि कौनसी एसयूवी सबसे बेहतर है। इस रोमांचक कंपेरिजन को पढ़ने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

    मारुति विक्टोरिस बेस वेरिएंट विवरण और तस्वीरें

    Maruti Victoris base-spec LXi variant exterior design

    अधिकांश कारों के बेस मॉडल में केवल न्यूनतम फीचर ही होते हैं। हालांकि, विक्टोरिस ग्राहकों को कुछ अच्छे एलिमेंट्स के साथ अलग दिखाती है, जिससे यह एक बेहतर विकल्प बन जाती है। मारुति विक्टोरिस के बेस वेरिएंट में क्या-क्या खासियते हैं, यह जानने क लिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट यहां देखें:

    was this article helpful ?

    मारुति victoris पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 मारुति विक्टोरिस: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है