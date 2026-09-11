भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 सीएनजी कार: Maruti Wagon R से लेकर Maruti Brezza तक लिस्ट में हैं शामिल

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और लगातार सख्त होते उत्सर्जन नियमों के बीच, भारतीय कार खरीदार अब अपनी रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए ऐसे विकल्पों की तलाश में हैं जो उनकी रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर सकें। इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड कार के अलावा, CNG-पावर्ड गाड़ियां एक बेहद प्रैक्टिकल और किफायती विकल्प के रूप में उभरी हैं। ये न सिर्फ कम खर्च में चलती हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी रेंज की चिंता को भी दूर करती हैं। अगर आप भी एक नई CNG कार खरीदने का मन बना रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है, तो यह लिस्ट आपके लिए है। यहां भारत में उपलब्ध उन 10 सबसे किफायती और बेहतरीन CNG कारों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो परफॉर्मेंस, फीचर्स और माइलेज का एक शानदार संतुलन प्रदान करती हैं।

Maruti Wagon R CNG

कीमत: 5.94 लाख रुपये से 6.47 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Maruti Wagon R दशकों से भारतीय परिवारों की पसंदीदा कार रही है। भले ही इसका डिजाइन कुछ लोगों को बॉक्सी या "कैब जैसा" लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिकैलिटी बेजोड़ है। इसका टॉल-बॉय डिजाइन केबिन के अंदर जबरदस्त हेडरूम और लेगरूम सुनिश्चित करता है, जिससे लंबी यात्राएं भी आरामदायक बन जाती हैं। यह भारत में खरीदी जाने वाली सबसे किफायती फैक्ट्री-फिटेड CNG कार में से एक है, जो इसे बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है।

Wagon R CNG में 1.0-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। यह इंजन अपनी विश्वसनीयता, कम मेंटेनेंस और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। CNG मोड पर, यह शहर के ट्रैफिक में एक स्मूद और आरामदायक राइड प्रदान करता है, जो इसे डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट बनाता है।

Hyundai Exter CNG

कीमत: 7 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Hyundai Exter ने माइक्रो-SUV सेगमेंट में आते ही अपनी जगह बना ली। यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो एक स्टाइलिश SUV लुक के साथ-साथ आधुनिक फीचर्स और सेफ्टी चाहते हैं। Exter CNG का इंटीरियर अच्छी क्वालिटी का है और इसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलती है। सेफ्टी के मामले में भी यह आगे है, जिसमें 6 एयरबैग और ABS के साथ EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) जैसे फीचर्स शामिल हैं।

Exter की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका डुअल-सिलेंडर CNG सेटअप है, जिससे बूट स्पेस काफी हद तक इस्तेमाल करने लायक बना रहता है। इसका 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन अपनी रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। Exter CNG बेस वेरिएंट के लिए 7 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Hyundai Grand i10 Nios CNG

कीमत: 7.27 लाख रुपये से 7.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Hyundai Grand i10 Nios एक प्रीमियम हैचबैक है। यह उन लोगों को आकर्षित करती है जो एक कॉम्पैक्ट कार में प्रीमियम फील और फीचर्स चाहते हैं। इसका केबिन अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और इसमें कई स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं। Grand i10 Nios अपने फ्यूल-एफिशिएंट इंजन और स्मूद-शिफ्टिंग गियरबॉक्स के लिए भी सराही जाती है।

Exter की तरह, Grand i10 Nios में भी डुअल-सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट की अन्य CNG हैचबैक की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है। सीएनजी का विकल्प Magna और Sportz जैसे मिड वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत 7.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Maruti Swift CNG

कीमत: 7.57 लाख रुपये से 8.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Maruti Swift हमेशा से ही उन लोगों की पसंदीदा रही है जो एक बजट हैचबैक में फन-टू-ड्राइव एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसका पेपी इंजन और शानदार हैंडलिंग इसे चलाने में मजेदार बनाते हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन मिलता है, जो CNG मोड में 70 PS की पावर और 102 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

यह पावरट्रेन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। Swift CNG VXI वेरिएंट से लेकर सेकंड-टॉप ZXI मॉडल तक उपलब्ध है, जिससे खरीदारों को फीचर्स के मामले में भी अच्छे विकल्प मिल जाते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो रनिंग कॉस्ट पर बचत करना चाहते हैं लेकिन परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

Hyundai Aura CNG

कीमत: 7.82 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Hyundai Aura एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट सेडान है, जो चार लोगों के परिवार के लिए उपयुक्त है। इसके डुअल-टोन इंटीरियर केबिन को एक प्रीमियम फील देते हैं, और इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस भी मिलते हैं। Aura की पिछली सीटें काफी स्पेशियस हैं, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए भी आरामदायक बनाती हैं।

अपने विश्वसनीय इंजन, आरामदायक राइड और किफायती CNG पावरट्रेन के कारण, Aura टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय है। यह E, S, S Corporate, और SX जैसे कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत 7.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जिन्हें एक किफायती फैमिली सेडान की जरूरत है।

Maruti Fronx CNG

कीमत: 7.89 लाख रुपये से 8.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Maruti Fronx कंपनी की प्रीमियम Nexa लाइनअप का एक स्टाइलिश प्रोडक्ट है। अपने कूपे-SUV डिजाइन के साथ, यह सड़क पर सबसे अलग दिखती है। Fronx अपने सेगमेंट में कई आधुनिक फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ आती है। इसमें कई पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से एक 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन है।

यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। Fronx CNG इसके बेस Sigma और Delta वेरिएंट्स में उपलब्ध है।

Maruti Dzire CNG

कीमत: 8.18 लाख रुपये से 9.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Maruti Dzire भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान है और लंबे समय से अपने सेगमेंट में सेल्स चार्ट पर राज कर रही है। इसकी सफलता का राज इसका बेहतरीन कम्फर्ट, स्पेशियस केबिन और बेहद फ्यूल-एफिशिएंट इंजन है। Dzire एक परफेक्ट फैमिली कार है जो शहर और हाईवे दोनों पर आरामदायक राइड क्वालिटी प्रदान करती है।

CNG वेरिएंट में वही विश्वसनीय 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन मिलता है जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देता है। Dzire CNG केवल VXI और ZXI वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसकी कीमतें 8.18 लाख रुपये से शुरू होकर 9.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Toyota Taisor CNG

कीमत: 8.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Toyota Taisor असल में Maruti Fronx का ही री-बैज्ड वर्जन है, लेकिन Toyota ने इसे अपनी अलग पहचान देने के लिए कुछ स्टाइल बदलाव किए हैं। इसके फ्रंट में एक स्लिम ग्रिल और अलग डिजाइन वाले DRLs हैं, जो इसे Fronx से अलग दिखाते हैं। Taisor कुछ यूनिक कलर ऑप्शंस में भी उपलब्ध है।

इंजन की बात करें तो, इसमें भी 1.2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल-CNG इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जुड़ा है। यह इंजन अपनी स्मूदनेस और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। Toyota Taisor में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट केवल एक ही वेरिएंट E में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 8.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Toyota Glanza CNG

कीमत: 8.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Toyota Glanza, Maruti Baleno का ही रीबैज वर्जन है और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार है। इसमें भी K-सीरीज 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो अपने स्मूद और रिफाइंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। Glanza को फैक्ट्री-फिटेड CNG पावरट्रेन के साथ भी पेश किया जाता है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है।

जो लोग Toyota ब्रांड की विश्वसनीयता और आफ्टर-सेल्स सर्विस के साथ एक प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं, उनके लिए Glanza CNG एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह स्टाइल, कम्फर्ट और कम रनिंग कॉस्ट का एक संतुलित पैकेज प्रदान करती है।

Maruti Brezza CNG

कीमत: 9.35 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Maruti Brezza सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। इसका स्मूद इंजन, प्रैक्टिकल केबिन और फीचर्स की लंबी लिस्ट इसे एक बेहतरीन फैमिली SUV बनाती है। हाल ही में मिले फेसलिफ्ट के साथ, इसमें एक नया डिजाइन किया गया फ्रंट फेशिया, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं।

Brezza CNG में 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसकी एक बड़ी खासियत अंडरबॉडी CNG टैंक है, जो बूट स्पेस को लगभग पूरी तरह से बचा लेता है। चूंकि यह लिस्ट 10 लाख रुपये से कम की कारों के लिए है, Brezza के निचले दो वेरिएंट LXI और VXI इस बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं, जो इसे इस कीमत पर एक आकर्षक SUV विकल्प बनाता है।

कारदेखो का क्या है कहना

हाल की खबरों में, हमें पता चला कि ओवरऑल मार्केट शेयर में हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और CNG जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का दबदबा था, और उन्होंने पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। E20 ब्लेंड को लेकर लोगों के बढ़ते विवाद और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों की वजह से, लोग अब CNG टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं।

आज, CNG गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बनाई जा रही हैं, जैसे कि इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस के लिए डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी देना, अंडरबॉडी CNG टैंक जो खुद को पूरी तरह से छिपा लेता है, और डुअल-सिलेंडर टेक की तुलना में बूट स्पेस को भी ज्यादा इस्तेमाल करने लायक बनाता है। टाटा जैसे कुछ ब्रांड ज्यादा सुविधा के लिए AMT और फैक्ट्री-फिट CNG के साथ टर्बो-पेट्रोल इंजन भी देते हैं।

कुल मिलाकर, आपके रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से, जो आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती, ये टॉप 10 कारें आपके लिए बेहतर रहेंगी।