सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    मारुति विक्टोरिस vs टाटा हैरियर vs सफारी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट स्कोर कंपेरिजन: कौनसी एसयूवी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है?

    प्रकाशित: सितंबर 19, 2025 11:59 am । सोनू

    75 Views
    • Write a कमेंट

    तीनों एसयूवी कार को बड़े और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, लेकिन स्कोर पर गौर से नजर डालने पर कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने आती हैं

    Maruti Victoris vs Tata Harrier and Safari Global NCAP ratings and scores compared

    मारुति विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट की गई सबसे नई कार है, जिसमें इसे बच्चों और बड़ों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, और इसी के साथ यह कंपनी की सबसे सुरक्षित कार बन गई है। ऐसे में हमने इसका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त करने वाली टाटा हैरियर और सफारी से कंपेरिजन करने का फैसला लिया। यहां देखिए इनमें कौनसी एसयूवी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है:

    पैरामीटर

    मारुति विक्टोरिस

    टाटा हैरियर/सफारी

    वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर

    33.72/ 34 पॉइंट

    33.05/ 34 पॉइंट

    फ्रंट ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर

    15.807 पॉइंट

    15.047 पॉइंट

    साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर

    15.913 पॉइंट

    16 पॉइंट

    साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट

    ठीक है

    ठीक है

    चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी स्कोर

    41/ 49 पॉइंट

    45/ 49 पॉइंट

    चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर

    24/ 24 पॉइंट

    24/ 24 पॉइंट

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर

    12/ 12 पॉइंट

    12/ 12 पॉइंट

    व्हीकल असिसमेंट स्कोर

    5/ 13 पॉइंट

    9/ 13 पॉइंट

    मारुति विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम

    Maruti Victoris Global NCAP crash test

    मारुति की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट की गई लेटेस्ट मारुति कार है, जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में एसयूवी ने ड्राइवर के सिर, गर्दन, थाई, पैर और बाईं टिबिया को ‘अच्छा’ प्रोटेक्शन दिया, वहीं को-ड्राइवर के सभी बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। ड्राइवर की छाती और दाईं टिबिया की सुरक्षा को ‘पर्याप्त’ बताया गया।

    साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर के सिर, पेट, और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, जबकि छाती की सुरक्षा ‘पर्याप्त’ थी। हालांकि साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी महत्वपूर्ण अंगो की सुरक्षा को ‘अच्छी’ रेटिंग दी गई।

    Maruti Victoris Global NCAP crash test

    बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए टेस्ट में, बच्चों की सीटों को आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का इस्तेमाल करके इंस्टॉल किया गया था और पीछे की ओर फेसिंग डायरेक्शन में एक लैग सपोर्ट था। 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में पूरे अंक प्राप्त हुए।

    टाटा हैरियर/सफारी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम

    Tata Harrier and Safari Global NCAP

    फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में, नई हैरियर और सफारी ने ड्राइवर और पैसेंजर के सिर व गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा दी। ड्राइवर और पैसेंजर की छाती को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली, ड्राइवर के घुटनों को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली, जबकि पैसेंजर के घुटनों को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

    साइड इंपेक्ट टेस्ट में सिर, छाती, पेट, और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में कर्टेन एयरबैग से सिर और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, जबकि छाती को ‘मार्जिनल’ और पेट को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली।

    दोनों टाटा एसयूवी कार में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर का इस्तेमाल करके बच्चों की सीटों को पीछे की तरफ फेस करके लगाया गया था। सामने से टक्कर में यह 3 साल के बच्चे के सिर को जोखिम से बचाने में कामयाब रही। वहीं 1.5 साल के बच्चे की डमी के सिर को भी पूरी सुरक्षा मिली।

    यह भी पढ़ें: मारुति विक्टोरिस vs फोक्सवैगन टाइगन vs स्कोडा कुशाक : ग्लोबल एनकैप रेटिंग कंपेरिजन

    निष्कर्ष

    Maruti Victoris Global NCAP crash test
    Tata Harrier And Safari Global NCAP test

    इस कंपेरिजन से यह स्पष्ट है कि विक्टोरिस में वयस्क पैसेंजर को ज्यादा बेहतर सुरक्षा मिलती है, और टाटा एसयूवी कार की तुलना में इसने फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट और साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में हैरियर-सफारी ने बेहतर परफॉर्म किया। इसलिए विक्टोरिस को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए बेहतर स्कोर रहा।

    हैरियर और सफारी बेहतर व्हीकल असिस्मेंट स्कोर के चलते बच्चों की सुरक्षा के मामले में बेहतर परदर्शन करती है।

    सेफ्टी फीचर

    Maruti Victoris 6 airbags

    मारुति ने विक्टोरिस में काफी सारे सेफ्टी फीचर दिए हैं, जिनमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टाटा एसयूवी कार में भी ड्राइवर के लिए अतिरिक्त नी एयरबैग के साथ ऐसे ही सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

    यह भी पढ़ें: 2025 मारुति विक्टोरिस: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

    प्राइस और कंपेरिजन

    मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) के बीच है, वहीं टाटा हैरियर और सफारी की प्राइस 15 लाख रुपये से 27.44 लाख रुपये के बीच है। विक्टोरिस का मुकाबला टाटा कर्व, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, सिट्रोएन बसॉल्ट और फॉक्सवैगन टाइगन से है। इसकी टक्कर समान प्राइस वाले टाटा हैरियर ईवी के वेरिएंट से भी है।

    वहीं हैरियर ऊपर बताई गई सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी का एक बड़ा विकल्प है, और इसका मुकाबला एमजी हेक्टर, जीप कंपास और हुंडई ट्यूसॉन से है। टाटा सफारी का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी700, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार से है।

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    was this article helpful ?

    मारुति विक्टोरिस पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    मारुति विक्टोरिस vs टाटा हैरियर vs सफारी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट स्कोर कंपेरिजन: कौनसी एसयूवी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है