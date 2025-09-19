मारुति विक्टोरिस vs टाटा हैरियर vs सफारी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट स्कोर कंपेरिजन: कौनसी एसयूवी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है?

प्रकाशित: सितंबर 19, 2025 11:59 am । सोनू

तीनों एसयूवी कार को बड़े और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, लेकिन स्कोर पर गौर से नजर डालने पर कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने आती हैं

मारुति विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट की गई सबसे नई कार है, जिसमें इसे बच्चों और बड़ों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, और इसी के साथ यह कंपनी की सबसे सुरक्षित कार बन गई है। ऐसे में हमने इसका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त करने वाली टाटा हैरियर और सफारी से कंपेरिजन करने का फैसला लिया। यहां देखिए इनमें कौनसी एसयूवी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है:

पैरामीटर मारुति विक्टोरिस टाटा हैरियर/सफारी वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर 33.72/ 34 पॉइंट 33.05/ 34 पॉइंट फ्रंट ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.807 पॉइंट 15.047 पॉइंट साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.913 पॉइंट 16 पॉइंट साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट ठीक है ठीक है चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी स्कोर 41/ 49 पॉइंट 45/ 49 पॉइंट चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 24/ 24 पॉइंट 24/ 24 पॉइंट सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/ 12 पॉइंट 12/ 12 पॉइंट व्हीकल असिसमेंट स्कोर 5/ 13 पॉइंट 9/ 13 पॉइंट

मारुति विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम

मारुति की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट की गई लेटेस्ट मारुति कार है, जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में एसयूवी ने ड्राइवर के सिर, गर्दन, थाई, पैर और बाईं टिबिया को ‘अच्छा’ प्रोटेक्शन दिया, वहीं को-ड्राइवर के सभी बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। ड्राइवर की छाती और दाईं टिबिया की सुरक्षा को ‘पर्याप्त’ बताया गया।

साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर के सिर, पेट, और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, जबकि छाती की सुरक्षा ‘पर्याप्त’ थी। हालांकि साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी महत्वपूर्ण अंगो की सुरक्षा को ‘अच्छी’ रेटिंग दी गई।

बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए टेस्ट में, बच्चों की सीटों को आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का इस्तेमाल करके इंस्टॉल किया गया था और पीछे की ओर फेसिंग डायरेक्शन में एक लैग सपोर्ट था। 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में पूरे अंक प्राप्त हुए।

टाटा हैरियर/सफारी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट परिणाम

फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में, नई हैरियर और सफारी ने ड्राइवर और पैसेंजर के सिर व गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा दी। ड्राइवर और पैसेंजर की छाती को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली, ड्राइवर के घुटनों को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली, जबकि पैसेंजर के घुटनों को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

साइड इंपेक्ट टेस्ट में सिर, छाती, पेट, और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में कर्टेन एयरबैग से सिर और पेल्विस को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, जबकि छाती को ‘मार्जिनल’ और पेट को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली।

दोनों टाटा एसयूवी कार में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर का इस्तेमाल करके बच्चों की सीटों को पीछे की तरफ फेस करके लगाया गया था। सामने से टक्कर में यह 3 साल के बच्चे के सिर को जोखिम से बचाने में कामयाब रही। वहीं 1.5 साल के बच्चे की डमी के सिर को भी पूरी सुरक्षा मिली।

यह भी पढ़ें: मारुति विक्टोरिस vs फोक्सवैगन टाइगन vs स्कोडा कुशाक : ग्लोबल एनकैप रेटिंग कंपेरिजन

निष्कर्ष

इस कंपेरिजन से यह स्पष्ट है कि विक्टोरिस में वयस्क पैसेंजर को ज्यादा बेहतर सुरक्षा मिलती है, और टाटा एसयूवी कार की तुलना में इसने फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट और साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट में भी बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में हैरियर-सफारी ने बेहतर परफॉर्म किया। इसलिए विक्टोरिस को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए बेहतर स्कोर रहा।

हैरियर और सफारी बेहतर व्हीकल असिस्मेंट स्कोर के चलते बच्चों की सुरक्षा के मामले में बेहतर परदर्शन करती है।

सेफ्टी फीचर

मारुति ने विक्टोरिस में काफी सारे सेफ्टी फीचर दिए हैं, जिनमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। टाटा एसयूवी कार में भी ड्राइवर के लिए अतिरिक्त नी एयरबैग के साथ ऐसे ही सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

यह भी पढ़ें: 2025 मारुति विक्टोरिस: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

प्राइस और कंपेरिजन

मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) के बीच है, वहीं टाटा हैरियर और सफारी की प्राइस 15 लाख रुपये से 27.44 लाख रुपये के बीच है। विक्टोरिस का मुकाबला टाटा कर्व, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, सिट्रोएन बसॉल्ट और फॉक्सवैगन टाइगन से है। इसकी टक्कर समान प्राइस वाले टाटा हैरियर ईवी के वेरिएंट से भी है।

वहीं हैरियर ऊपर बताई गई सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी का एक बड़ा विकल्प है, और इसका मुकाबला एमजी हेक्टर, जीप कंपास और हुंडई ट्यूसॉन से है। टाटा सफारी का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी700, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार से है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।