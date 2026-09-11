2026 BMW 7 Series और i7 फेसलिफ्ट लॉन्च, कीमत 1.95 करोड़ रुपये से शुरू

Published On सितंबर 11, 2026 16:59 ist

last updated on Sep 11, 2026 16:59 IST

published on Sep 11, 2026 16:59 IST

BMW India ने अपनी फ्लैगशिप 7 Series और i7 सेडान के फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किए हैं। इन दोनों मॉडल्स में कॉस्मेटिक अपग्रेड्स, रीफ्रेश्ड इंटीरियर और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई टेक्नोलॉजी दी गई है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक i7 में अब एक बड़ा बैटरी पैक भी मिलता है, जो पहले से बेहतर रेंज देता है। चलिए इन लग्जरी सेडान की हर एक डिटेल पर करीब से नज़र डालते हैं।

कीमत और वेरिएंट

2026 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज 2026 बीएमडब्ल्यू आई7 वेरिएंट कीमत वेरिएंट कीमत 740 xDrive 1.95 करोड़ रुपये i7 50 xDrive 1.95 करोड़ रुपये - - i7 M70 xDrive 2.65 करोड़ रुपये

BMW ने पेट्रोल-पावर्ड 7 Series और पूरी तरह-इलेक्ट्रिक i7, दोनों की शुरुआती कीमत 1.95 करोड़ रखी है, जबकि हाई-परफॉर्मेंस i7 M70 की कीमत 2.65 करोड़ (एक्स-शोरूम) है।

7 Series और i7 50 xDrive को भारत में असेंबल करके बेचा जा रहा है, जिससे कंपनी इनकी कीमत को प्रतिस्पर्धी रख पाती है। वहीं, इसका सबसे पावरफुल वर्जन i7 M70 xDrive जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है। इन दोनों सेडान के लिए बुकिंग पिछले महीने ही शुरू हो गई थी और इन्हें BMW की ऑफिशियल वेबसाइट या नज़दीकी डीलरशिप से बुक किया जा सकता है।

डिज़ाइन

पहली नज़र में, फेसलिफ़्ट 7 Series और i7 का फ्रंट डिज़ाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है, लेकिन करीब से देखने पर बदलाव साफ नज़र आते हैं। BMW ने बंपर को नया स्कल्प्टेड लुक दिया है जो इसे और ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है। LED DRLs अब पहले से ज़्यादा पतले हो गए हैं, और वर्टिकली-माउंटेड LED हेडलैंप्स इसके बोल्ड स्टांस को और बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण इसकी रीप्रोफाइल्ड 'किडनी-ग्रिल' है, जिसमें अब इल्यूमिनेशन फीचर भी दिया गया है, जो रात में इसे एक अलग ही पहचान देता है।

साइड प्रोफाइल में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इसका लंबा बोनट, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और खिड़कियों के चारों ओर क्रोम लाइनिंग इसके शाही अंदाज़ को बनाए रखते हैं। हालांकि, BMW ने इसमें नए 20-इंच के अलॉय व्हील्स दिए हैं जो इसके लुक को ताज़गी देते हैं। ज़्यादा स्पोर्टी i7 M70 में 21-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ एक स्टैगर्ड व्हील सेटअप मिलता है, जिसमें पीछे के टायर्स आगे के टायर्स से ज़्यादा चौड़े होते हैं, जो बेहतर ग्रिप और परफॉर्मेंस में मदद करता है।

कार के पिछले हिस्से में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके स्लिम LED टेललैंप्स अब काफी हद तक सेंटर में लगे BMW लोगो तक फैले हुए हैं, जो इसे एक मॉडर्न और चौड़ा लुक देते हैं। रियर बंपर अब पहले से ज़्यादा चंकी और क्लीन डिज़ाइन वाला है, और एग्जॉस्ट टिप्स को बड़े करीने से छिपाया गया है, जो एक क्लीन और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है।

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही, दोनों सेडान का बिल्कुल नया इंटीरियर एक फ्यूचरिस्टिक माहौल का एहसास कराता है। डैशबोर्ड पर अब एक बड़ा 17.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कार के ज़्यादातर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके ठीक बगल में पैसेंजर के लिए भी एक अलग 14.6-इंच की यूनिट दी गई है। एक बड़ा बदलाव यह है कि पारंपरिक ड्राइवर डिस्प्ले को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब डैशबोर्ड के ऊपर एक पतली स्क्रीन दी गई है जो स्पीड और नेविगेशन जैसी ज़रूरी जानकारी दिखाती है। ड्राइवर के लिए एक यूनिक फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। केबिन में हाई-क्वालिटी टेक्सचर और मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, और ग्राहक कई केबिन थीम्स में से चुन सकते हैं। हालांकि, इसकी पिछली सीट ही असल में बैठने की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ दोनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल काफ सपोर्ट दिया गया है, जो लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक बनाता है। छत पर लगी 31.3-इंच की 8K स्क्रीन इसे एक पर्सनल सिनेमा या लाउंज में बदल देती है।

साइज: लंबाई: 5395 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1950 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1550 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 3215 मिलीमीटर

फीचर्स और सेफ्टी

नई 7 Series और i7 टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स से भरी हुई हैं। इनमें 1,965W का 36-स्पीकर वाला Bowers & Wilkins 4D सराउंड साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और पावर्ड डोर शामिल हैं जो एक बटन के टच पर खुलते और बंद होते हैं। सभी सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, 3D हेड-अप डिस्प्ले, एक डिजिटल IRVM (इनसाइड रियर-व्यू मिरर), कई ड्राइव मोड्स और एंबिएंट लाइटिंग के ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी ये कारें किसी से पीछे नहीं हैं। दोनों सेडान में स्टैंडर्ड के तौर पर Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलता है। इसके अलावा, इनमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, और एक 360-डिग्री कैमरा जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल है। नई 7 Series और i7 को Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

पावरट्रेन ऑप्शंस

भारत में 2026 BMW 7 Series को एक पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जबकि i7 दो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शंस में उपलब्ध है, जिसमें एक हाई-परफॉर्मेंस M वेरिएंट भी शामिल है।

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज बीएमडब्ल्यू आई7 इंजन 3-लीटर ट्विन-टर्बो पेट्रोल बैटरी पैक 112.5 केडब्ल्यूएच (50 एक्सड्राइव) 112.5 केडब्ल्यूएच (एम70 एक्सड्राइव) पावर 400 पीएस सर्टिफाइड रेंज (WLTP) 728 किलोमीटर 686 किलोमीटर टॉर्क 580 एनएम इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 2 गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी पावर 461 पीएस 689 पीएस एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 5.4 सेकंड टॉर्क 660 एनएम 1,015 एनएम - - एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे 5.5 सेकंड 3.8 सेकंड

इलेक्ट्रिक i7 में एक बड़ा 112.5 kWh का बैटरी पैक है जो शानदार रेंज देता है।

2026 BMW i7 में 250 kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी सिर्फ 28 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो सकती है।

मुकाबला

लग्जरी सेडान सेगमेंट में BMW 7 Series का सीधा मुकाबला Mercedes-Benz S-Class से है। वहीं, इलेक्ट्रिक i7 का मुकाबला Mercedes-Benz EQS और Porsche Taycan जैसी हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

मौजूदा जनरेशन की 7 Series और i7 को बाजार में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। इन मॉडल्स ने लगातार Mercedes-Benz S-Class को कड़ी टक्कर दी है, जो लंबे समय से भारत में फ्लैगशिप लग्जरी कार खरीदारों की पहली पसंद रही है। इस नए अपडेट के साथ, जिसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस, बेहतर रेंज और और भी ज़्यादा लग्जरी शामिल है, BMW ने एक बार फिर अपनी टॉप-ऑफ-द-लाइन पोजिशनिंग को सही साबित किया है। खासकर उन उत्साही लोगों के लिए जो परफॉर्मेंस और लग्जरी का एक साथ मज़ा लेना चाहते हैं, i7 M70 xDrive एक बेहतरीन पैकेज है। इसका 1,015 Nm का टॉर्क निश्चित रूप से किसी के भी चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला सकता है। इनमें से कौनसी 7 Series आपकी फेवरेट है? हमें कमेंट्स में बताएं