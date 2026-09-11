Kia Carnival Hybrid, Carens CNG और Carens Clavis CNG की बुकिंग शुरू, जल्द होंगी लॉन्च

Kia इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में वैकल्पिक ईंधन को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी तीन आगामी कार: Carnival Hybrid, Carens CNG और Carens Clavis CNG के लिए आधिकारिक तौर पर बुकिंग शुरू कर दी है। यह कदम Kia की स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिसका लक्ष्य फ्यूल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच ग्राहकों को ज्यादा किफायती और सस्टेनेबल ऑप्शन देना है।

जहां Carens और Carens Clavis के CNG वर्जन खासतौर पर बजट के प्रति जागरूक परिवारों और कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स को टारगेट करेंगे, वहीं Carnival Hybrid का मकसद MPV के मौजूदा डीजल पावरट्रेन के लिए एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड और फ्यूल-एफिशिएंट विकल्प पेश करना है। आइए इन तीनों अपकमिंग कारों के बारे में अब तक सामने आई सभी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं।

बुकिंग डिटेल्स और लॉन्च टाइमलाइन

Kia ने पूरे भारत में फैले ऑफिशियल डीलरशिप नेटवर्क पर इन तीनों मॉडल्स के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक बुकिंग अमाउंट का खुलासा नहीं किया है। इच्छुक ग्राहक अपने नजदीकी Kia शोरूम पर जाकर इन कारों को बुक कर सकते हैं।

उम्मीद है कि Kia इस महीने के अंत तक इन तीनों कारों की कीमतों की घोषणा कर देगी। फेस्टिव सीजन से पहले यह लॉन्च कंपनी के लिए बिक्री के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

Kia Carens CNG

संभावित कीमत: 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Kia की सबसे किफायती 7-सीटर एमपीवी Carens अब फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ आने वाली है। यह कदम इसे सीधे तौर पर Maruti Ertiga CNG के मुकाबले में खड़ा कर देगा, जो इस सेगमेंट की लीडर है। Carens CNG में 60-लीटर का टैंक दिया जाएगा, जो अच्छी-खासी रेंज सुनिश्चित करेगा।

इसके परफॉर्मेंस आंकड़ों का खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन यह पुष्टि हो चुकी है कि इसमें स्टैंडर्ड Carens वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही होगा, जिसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। CNG पर चलने पर पावर और टॉर्क के आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आमतौर पर CNG कार में होता है।

Kia ने सिर्फ CNG किट ही नहीं लगाई है, बल्कि गाड़ी में कई जरूरी मैकेनिकल बदलाव भी किए हैं। CNG टैंक के अतिरिक्त वजन को संभालने के लिए सस्पेंशन को रीट्यून किया गया है ताकि राइड क्वालिटी और हैंडलिंग पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा, इंजन को CNG के अनुकूल बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी लाइफ के लिए मॉडिफाई किया गया है। तीसरी रो के पैसेंजर्स के कंफर्ट का ध्यान रखते हुए, सीट के रिक्लाइन एंगल को भी रिवाइज किया गया है।

इसमें 4.2-इंच का TFT मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) और एक DTE (डिस्टेंस टू एम्प्टी) रीडआउट मिलेगा, जो CNG और पेट्रोल दोनों के लिए बची हुई रेंज दिखाएगा। यह पावरट्रेन ऑप्शन Carens के सिर्फ एक वेरिएंट Premium (O) में मिलेगा।

Kia Carens Clavis CNG

संभावित कीमत: 12 लाख रुपये से 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Carens के थोड़े ज्यादा प्रीमियम वर्जन Carens Clavis को भी वही फैक्ट्री-फिटेड CNG किट मिलेगी। इसे Carens के ऊपर पोजिशन किया जाएगा और यह Maruti Suzuki XL6 को टक्कर देगी। इसमें भी वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा, जिसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेश किया जाएगा।

Carens CNG की तरह ही, Clavis CNG में भी बेहतर परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए समान इंजन मॉडिफिकेशन, रीट्यून्ड सस्पेंशन और फीचर्स दिए जाएंगे। हालांकि, यह पावरट्रेन कॉम्बो केवल बेस HTE और HTE(O) में ही उपलब्ध होगा, जो यह दर्शाता है कि Kia इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रपोजिशन के तौर पर पेश करना चाहती है। Carens Clavis CNG को पहली बार Kia Inspiration Day 2026 में प्रीव्यू किया गया था।

एक खास बात यह है कि Kia फ्लीट ऑनर्स के लिए Carens CNG और Carens Clavis CNG के कमर्शियल वर्जन भी लॉन्च करेगी। यह फैसला टैक्सी और फ्लीट एग्रीगेटर्स के बीच इन मॉडल्स की अपील को काफी बढ़ा सकता है।

Kia Carnival Hybrid

संभावित कीमत: 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

भारत की सबसे पॉपुलर लग्जरी MPV में से एक Kia Carnival को एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन मिलने जा रहा है। यह पावरट्रेन सेटअप हाल ही में लॉन्च हुई Kia Sorento SUV से लिया गया है। इसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। Kia ने पुष्टि की है कि Carnival में यह सेटअप Sorento के मुकाबले ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा, जो इस भारी MPV के लिए बेहतर पिकअप सुनिश्चित करेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौजूदा 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन बंद नहीं किया जाएगा और यह हाइब्रिड के साथ बिकता रहेगा। स्टाइल के मामले में, हाइब्रिड वर्जन लगभग डीजल जैसा ही दिखेगा, सिवाय नए 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स के।

Kia ने इसके कुछ प्रमुख फीचर्स का भी खुलासा किया है। इसमें एक्टिव एयर फ्लैप्स (जो एयरोडायनामिक्स और एफिशिएंसी में सुधार करते हैं), AQI डिस्प्ले वाला एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, और एंबिएंट लाइटिंग के साथ हाइट-एडजस्टेबल सीटबैक टेबल्स शामिल हैं। ये सभी फीचर्स Carnival के लग्जरी और प्रीमियम अनुभव को और बढ़ाएंगे।

यह स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन खासतौर पर दिल्ली-NCR के ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। दिल्ली-NCR में डीजल गाड़ियों की लाइफ 10 साल तक सीमित है।

कारदेखो का क्या है कहना

Kia का वैकल्पिक ईंधन की तरफ यह कदम निश्चित रूप से सही दिशा में है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG और हाइब्रिड कारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। Carens 7-सीटर सेगमेंट में ब्रांड के लिए एक साइलेंट हिट साबित हुई है, और CNG किट के जुड़ने से यह Maruti Ertiga को और भी कड़ी चुनौती देगी। वहीं, Carens Clavis CNG उन पारिवारिक खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी जो Ertiga से थोड़ा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं और यह सीधे तौर पर Maruti XL6 को टक्कर देगी।

दूसरी ओर, Kia Carnival ने लंबे समय से अपने सेगमेंट में एक मजबूत पकड़ बना रखी है। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का जुड़ना इसे और भी आकर्षक पैकेज बना देगा। बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, स्मूथ और साइलेंट ड्राइव एक्सपीरियंस, और ज्यादा रिफाइनमेंट इसके लग्जरी कैरेक्टर को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब बस यह देखना बाकी है कि Kia इन मॉडल्स की कीमत कितनी प्रतिस्पर्धी रखती है। अगर कीमत सही रही, तो ये तीनों गाड़ियां अपने-अपने सेगमेंट में गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं।

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