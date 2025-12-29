पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल से उठा पर्दा, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर हुआ जारी और भी बहुत कुछ

मारुति कारों की क्रैश टेस्ट रेटिंग से लेकर अपकमिंग एसयूवी कारों के टीजर तक नीचे देखें भारत के कार बाजार से जुड़े सभी नए अपडेट..

भारत के कार बाजार में पिछले हफ्ते कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिले। टाटा हैरियर और सफारी में नए इंजन ऑप्शन शामिल हुए, साथ ही कंपनी ने अपनी फ्यूचर इलेक्ट्रिक कारों की लॉन्चिंग को लेकर अपडेट भी दिए। पिछले सप्ताह कई अपकमिंग एसयूवी कारों के टीजर भी जारी किए गए, जिसमें से एक भारतीय बाजार में फिर से वापसी कर रही है। यहां हम पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज पर नजर डालते हैं जिन्हें शायद आपने मिस कर दी है :-

टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट से उठा पर्दा

टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी में मौजूदा डीजल इंजन के साथ अब टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी शामिल कर दिया है। इसमें सिएरा वाला 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। हालांकि, इसे हैरियर और सफारी में थोड़ा ट्यून करके पेश किया गया है। नए इंजन ऑप्शन के अलावा टाटा ने इन दोनों कारों में दो नए वेरिएंट भी जोड़े हैं और इनमें कुछ फीचर अपडेट भी दिए हैं। इन दोनों एसयूवी कार में रेड डार्क एडिशन भी दिया गया है।

महिंद्रा एक्सयूवी एक्स7ओ का टीजर हुआ जारी, 540 डिग्री कैमरा हुआ शोकेस

महिंद्रा ने एक बार फिर अपकमिंग एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर किया है, जिसमें इस गाड़ी के 540-डिग्री कैमरा सिस्टम समेत कई नए फीचर को हाइलाइट किया गया है। यह सेटअप स्टैंडर्ड 360-डिग्री सराउंड व्यू को अंडरबॉडी विजिबिलिटी के साथ जोड़ता है, जिससे ड्राइवर को कम स्पेस वाली जगह पर और ऑफ-रोडिंग की स्थिति में गाड़ी चलाने में मदद मिलती है। इस एसयूवी कार का प्रोडक्शन वर्जन पहली बार टेस्टिंग के दौरान नजर आया है, जिससे इस गाड़ी के इंटीरियर और नए वेरिएंट से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं।

नई रेनो डस्टर का लॉन्चिंग से पहले टीजर हुआ जारी

रेनो ने न्यू जनरेशन डस्टर का नया टीजर जारी किया है और यह पहले से ही एसयूवी पसंद करने वालों के बीच पुरानी यादें ताजा कर रहा है। जारी हुए टीजर में पिछली जेनरेशन डस्टर दिखाई गई है, साथ ही इसकी अपडेटेड और ज्यादा मॉडर्न स्टाइलिंग के संकेत भी दिए गए हैं। नई रनो डस्टर एसयूवी कार को भारत में 26 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा।

मारुति सुजुकी सेलेरियो, सियाज और फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट हुआ

पिछले हफ्ते मारुति सुज़ुकी काफी सुर्ख़ियों में रही क्योंकि कंपनी की तीन गाड़ियों का अलग-अलग एनकैप एजेंसी द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया। फ्रॉन्क्स का ऑस्ट्रेलियन एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया जिसमें इसे केवल 1-स्टार रेटिंग मिली, जबकि सेलेरियो और सियाज का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया जिसमें इन कारों का स्कोर क्रमशः 3 स्टार और 1 स्टार रहा।

टाटा ने इलेक्ट्रिक कारों को लेकर फ्यूचर प्लान किए साझा, नेक्सन ईवी ने एक लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार

टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कारों को लेकर अपने फ्यूचर प्लान साझा किए हैं, जिससे नई इलेक्ट्रिक कारों की लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। इसमें सिएरा ईवी, अविन्या और अपडेटेड पंच ईवी शामिल है।

वहीं, टाटा नेक्सन ईवी ने एक लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का आंकड़ा पार किया है। यहां देखें नेक्सन ईवी का कैसा रहा अब तक का सफर।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस का सेशेल्स में अलग है नाम

पिछले हफ्ते मारुति सुजुकी विक्टोरिस के बारे में एक दिलचस्प बात सामने आई। जहां भारत में इस एसयूवी कार को विक्टोरिस नाम से जाना जाता है, वहीं सेशेल्स और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इसे दूसरे नाम से बेचा जाता है। नाम को छोड़कर डिजाइन और मेकेनिकल्स के मामले में यह दोनों एसयूवी कारें ज्यादातर एक जैसी है।