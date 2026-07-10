explore similar कारें

Published On जुलाई 10, 2026 18:10 ist

Jul 10, 2026 18:10 IST

last updated on Jul 10, 2026 18:10 IST

Jul 10, 2026 18:10 IST

published on Jul 10, 2026 18:10 IST

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टोयोटा मोटर्स ने अपनी दो फ्लैगशिप एसयूवी कारों हैरियर और सफारी में मैट ब्लैक पेंट ऑप्शन (स्टेल्थ एडिशन) शामिल किया है। स्टेल्थ एडिशन दोनों कारों के टॉप वेरिएंट: फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा के साथ उपलब्ध है। यह नया पेंट शेड कैसा दिखता है और इसमें क्या कुछ खास मिलता है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कीमत

टाटा हैरियर की कीमत 13 लाख रुपये से शुरू होती है और 26.01 लाख रुपये तक जाती है, जबकि सफारी की कीमत 13.40 लाख रुपये से 26.76 लाख रुपये के बीच है। यहां देखें इन दोनों एसयूवी कार की कीमत की जानकारी :-

वेरिएंट फियरलेस अल्ट्रा अकंपलिश्ड अल्ट्रा पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल टाटा हैरियर 23.24 लाख रुपये (एमटी) 24.56 लाख रुपये (एमटी) - - 24.85 लाख रुपये (एटी) 26.01 लाख रुपये (एटी) - - टाटा सफारी - - 24.04 लाख रुपये (एमटी) 25.21 लाख रुपये (एमटी) - - 25.46 लाख रुपये (एटी) 26.66 लाख रुपये (एटी) 25.55 लाख रुपये (एटी 6एस) 26.76 लाख रुपये (एटी 6एस)

*सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।

क्या है नया?

हैरियर और सफारी स्टेल्थ एडिशन में कई स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं, जिसमें नया मैट ब्लैक एक्सटीरियर कलर, कार्बन नॉयर लेदर सीटें, ऑल-ब्लैक इंटीरियर और 19-इंच मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

स्टेल्थ एडिशन में कई खास फीचर जोड़े गए हैं, लेकिन यह हैरियर और सफारी लाइनअप के टॉप वेरिएंट फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा पर बेस्ड है। इनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 14.5-इंच का सैमसंग क्यूएलईडी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम, बिल्ट-इन नेविगेशन सिस्टम (Mappls India), डैशकैम, फ्रंट और रियर कैमरा वॉशर, और रिवर्स करने पर ऑटो-डिप के साथ मेमोरी ओआरवीएम जैसे फीचर शामिल हैं।

अन्य फीचर और सेफ्टी

स्टेल्थ एडिशन में मिलने वाले एक्सक्लूसिव फीचर के अलावा हैरियर और सफारी में 10-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट (जिसमें ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन है), दूसरी रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीटें (सफारी में), इलेक्ट्रिक बॉस मोड (सफारी) और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी कार में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 7 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

टाटा हैरियर और सफारी स्टेल्थ एडिशन में एक जैसे दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2-लीटर डीजल इंजन शामिल है जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 2-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी पावर 170 पीएस 170 पीएस टॉर्क 280 एनएम 350 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी-ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मुकाबला

इन दोनों एसयूवी कार का मुकाबला एमजी हेक्टर, हुंडई अल्कजार, जीप कंपास और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से है। वहीं, सफारी कार महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और एमजी हेक्टर प्लस को भी कड़ी टक्कर देती है।