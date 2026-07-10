explore similar कारें

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    टाटा हैरियर और सफारी के स्टेल्थ एडिशन भारत में लॉन्च

    इन दोनों एसयूवी कार के स्टेल्थ एडिशन वेरिएंट में ऑल-ब्लैक इंटीरियर और कार्बन नॉयर लेदर सीटें दी गई हैं  

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    Published On जुलाई 10, 2026 18:10 ist
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    published onJul 10, 2026 18:10 IST
    last updated onJul 10, 2026 18:10 IST
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    Tata Harrier and Safari Stealth Edition

    टोयोटा मोटर्स ने अपनी दो फ्लैगशिप एसयूवी कारों हैरियर और सफारी में मैट ब्लैक पेंट ऑप्शन (स्टेल्थ एडिशन) शामिल किया है। स्टेल्थ एडिशन दोनों कारों के टॉप वेरिएंट: फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा के साथ उपलब्ध है। यह नया पेंट शेड कैसा दिखता है और इसमें क्या कुछ खास मिलता है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    कीमत 

    टाटा हैरियर की कीमत 13 लाख रुपये से शुरू होती है और 26.01 लाख रुपये तक जाती है, जबकि सफारी की कीमत 13.40 लाख रुपये से 26.76 लाख रुपये के बीच है। यहां देखें इन दोनों एसयूवी कार की कीमत की जानकारी :-  

    वेरिएंट 

    फियरलेस अल्ट्रा 

    अकंपलिश्ड अल्ट्रा  

    पेट्रोल 

    डीजल 

    पेट्रोल 

    डीजल 

    टाटा हैरियर 

    23.24 लाख रुपये (एमटी)

    24.56 लाख रुपये (एमटी) 

    -

    -

     

    24.85 लाख रुपये  (एटी)

    26.01 लाख रुपये  (एटी)

    -

    -

    टाटा सफारी 

    -

    -

    24.04 लाख रुपये  (एमटी)

    25.21 लाख रुपये (एमटी)

     

    -

    -

    25.46 लाख रुपये  (एटी)

    26.66 लाख रुपये (एटी)

     

     

     

    25.55 लाख रुपये (एटी 6एस)

    26.76 लाख रुपये  (एटी 6एस)

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है। 

    क्या है नया?

    हैरियर और सफारी स्टेल्थ एडिशन में कई स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं, जिसमें नया मैट ब्लैक एक्सटीरियर कलर, कार्बन नॉयर लेदर सीटें, ऑल-ब्लैक इंटीरियर और 19-इंच मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स शामिल हैं। 

    Tata Harrier Alloy Wheel

    स्टेल्थ एडिशन में कई खास फीचर जोड़े गए हैं, लेकिन यह हैरियर और सफारी लाइनअप के टॉप वेरिएंट फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा पर बेस्ड है। इनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 14.5-इंच का सैमसंग क्यूएलईडी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम, बिल्ट-इन नेविगेशन सिस्टम (Mappls India), डैशकैम, फ्रंट और रियर कैमरा वॉशर, और रिवर्स करने पर ऑटो-डिप के साथ मेमोरी ओआरवीएम जैसे फीचर शामिल हैं। 

    Tata Harrier Ventilated Seats

    Tata Safari Infotainment System

    अन्य फीचर और सेफ्टी 

    स्टेल्थ एडिशन में मिलने वाले एक्सक्लूसिव फीचर के अलावा हैरियर और सफारी में 10-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट (जिसमें ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन है), दूसरी रो में वेंटिलेटेड कैप्टन सीटें (सफारी में), इलेक्ट्रिक बॉस मोड (सफारी) और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Tata Harrier Stealth Front Sliding Armrest

    Tata Safari Panoramic Sunroof

    सुरक्षा के लिए दोनों एसयूवी कार में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 7 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Safari ADAS Technology

    इंजन ऑप्शन 

    टाटा हैरियर और सफारी स्टेल्थ एडिशन में एक जैसे दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2-लीटर डीजल इंजन शामिल है जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    2-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    पावर 

    170 पीएस 

    170 पीएस

    टॉर्क 

    280 एनएम 

    350 एनएम

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    *एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी-ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    मुकाबला 

    इन दोनों एसयूवी कार का मुकाबला एमजी हेक्टर, हुंडई अल्कजार, जीप कंपास और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से है। वहीं, सफारी कार महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और एमजी हेक्टर प्लस को भी कड़ी टक्कर देती है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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