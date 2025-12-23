टाटा सिएरा ईवी, टाटा अविन्या और नई टाटा पंच ईवी 2026 तक होगी लॉन्च, कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारों को लेकर अपने फ्यूचर प्लान भी किए साझा

सिएरा ईवी, पंच ईवी और अविन्या के अलावा टाटा वित्तीय वर्ष 2030 तक तीन नई इलेक्ट्रिक कारें भी पेश करेगी

टाटा मोटर्स अपनी नई सिएरा एसयूवी को लेकर फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है। अब कंपनी ने घोषणा की है कि वह वित्तीय वर्ष 2030 तक पांच नई इलेक्ट्रिक कारें पेश करेगी और अपनी एक कार को नया अपडेट भी देगी। कंपनी ने सिएरा ईवी, नई पंच ईवी और अविन्या की 2026 तक लॉन्चिंग भी कंफर्म कर दी है। यदि आप भी टाटा के अपकमिंग मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं :-

अपकमिंग ईवी से जुड़ी जानकारी

टाटा सिएरा ईवी

टाटा सिएरा ईवी के प्रोडक्शन रेडी वर्जन की झलक आईसीई वर्जन के साथ पहले ही दिखाई जा चुकी है। डिजाइन के मामले में यह गाड़ी अपने आईसीई वर्जन से काफी हद तक मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव जरूर किए गए हैं जिसमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल की बजाए बॉडी कलर्ड क्लोज़्ड ऑफ फ्रंट ग्रिल शामिल है। सिएरा ईवी को एक्टी.ईवी+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिस पर हैरियर ईवी को भी तैयार किया जा चुका है। अनुमान है कि इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव ऑप्शन भी दिया जा सकता है। टाटा सिएरा ईवी की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है।

टाटा पंच ईवी

टाटा पंच ईवी को 2026 में नया मॉडल ईयर अपडेट मिलेगा। कंपनी इस अपकमिंग कार में कई नए फीचर जोड़ सकती है, साथ ही इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट दे सकती है जैसे एक्सटीरियर और केबिन के लिए नए कलर ऑप्शन। इसमें पतले बेजल के साथ अपडेटेड फ्रीस्टैंडिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया जा सकता है जैसा कि पंच आईसीई फेसलिफ्ट की टेस्टिंग की तस्वीरों में देखा गया था। इसके अलावा इसमें अपडेटेड ऑडियो सेटअप भी दिया जा सकता है। बेहतर रेंज के लिए इसकी पावरट्रेन को भी अपडेट किया जा सकता है।

टाटा अविन्या

टाटा अविन्या टाटा के इलेक्ट्रिक लाइनअप की प्रीमियम कार होगी। टाटा ने अविन्या एक्स को ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस किया था, जिसमें इसकी एसयूवी-कूपे डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग को हाइलाइट किया गया था। इसमें टी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, क्लोज़्ड फ्रंट ग्रिल, वर्टिकल हेडलैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे आकर्षक लुक देगी। केबिन के अंदर इसमें मिनिमल अप्रोच अपनाई गई है और इसमें डुअल-टोन कलर थीम, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और इंटीग्रेटेड डिजिटल डिस्प्ले लेआउट दिया गया है।

अविन्या एक्स से पहले टाटा ने अविन्या कॉन्सेप्ट को 2022 में शोकेस किया था। यह एक प्रॉपर क्रॉसओवर कार थी जिसमें कई आकर्षक डिजाइन एलिमेंट जैसे सुसाइड डोर (रोल्स रॉयस कारों जैसे) दिए गए थे।

और क्या?

इसके अलावा टाटा मोटर्स ने अपने ईवी लाइनअप में तीन नए नाम जोड़ने की भी घोषणा की है। कंपनी ने दावा किया है कि वह भारतीय बाजार में पहले ही 2.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच चुकी हैं, जिनमें नेक्सन ईवी सबसे आगे रही है, जिसकी 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेची गई हैं। टाटा मोटर्स एक लंबे अर्से से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पर फोकस रख रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप में नए नाम जुड़ने से इस सेगमेंट में उनकी मौजूदगी और मजबूत हो रही है।