    2025 टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल वेरिएंट से उठा पर्दा, दो नए वेरिएंट और नए फीचर भी हुए शामिल

    प्रकाशित: दिसंबर 22, 2025 05:05 pm । स्तुति

    85 Views
    हैरियर और सफारी में कई कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा स्पेशल रेड डार्क एडिशन भी दिए गए हैं

    Tata Harrier And Safari Petrol

    टाटा मोटर्स ने नई हैरियर और सफारी से पर्दा उठा दिया है। इन दोनों गाड़ियों में कंपनी के नए टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा मौजूदा डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है। टाटा हैरियर और सफारी के लाइनअप में दो नए वेरिएंट क्रमशः फियरलेस अल्ट्रा और अकंपलिश्ड अल्ट्रा भी शामिल हुए हैं। यह वेरिएंट स्पेशल रेड डार्क एडिशन में भी उपलब्ध होंगे। 

    इन दोनों वेरिएंट की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

    क्या है नए अपडेट?

    डिजाइन और इंटीरियर

    Tata Harrier

    Tata Safari

    डिजाइन के मामले में इन दोनों एसयूवी कार में बहुत हल्के-फुल्के बदलाव हुए हैं। हैरियर और सफारी में नया रेड कलर ऑप्शन शामिल किया गया है जिसे क्रमशः निट्रो क्रिमसन और कार्नेलियन रेड नाम दिया गया है। 

    नई टाटा हैरियर एसयूवी कार में केबिन के अंदर नई ऑयस्टर व्हाइट और टाइटन ब्राउन कलर थीम के साथ डुअल-टोन टाइटन वुड डैशबोर्ड दिया गया है। जबकि, सफारी में नई रेड कलर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री और स्टील ब्लैक फिनिश्ड डैशबोर्ड दिया गया है। 

    Tata Harrier

    Tata Safari

    नया इंजन

    टाटा हैरियर और सफारी एसयूवी में सिएरा वाला टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। हालांकि, ज्यादा पावरफुल आउटपुट के लिए इसे इसमें थोड़ा ट्यून करके पेश किया गया है। 

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल) 

    2-लीटर डीजल इंजन 

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    पावर

    170 पीएस

    170 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    350 एनएम

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा हैरियर और सफारी में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है, जबकि टाटा सिएरा में इस इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

    Tata Harrier

    दिलचस्प बात: सिएरा का इस टीजीडीआई-टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नैट्रैक्स में टॉप-स्पीड के लिए टेस्ट किया गया था, और इस गाड़ी ने एक जबरदस्त स्पीड हासिल की – यहां देखें इसकी पूरी जानकारी। 

    कई नए फीचर 

    नई टाटा हैरियर और सफारी दोनों कार में 14.5-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें क्रिस्प रिज़ॉल्यूशन के लिए ओएलईडी डिस्प्ले मौजूद है, साथ ही इसमें 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के लिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, और फ्रंट व रियर कैमरा के लिए एक्सटर्नल वॉशर दिया गया है। 

    Tata Harrier

    Tata Safari

    इन दोनों गाड़ी में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर मिलने जारी हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें आईआरवीएम के साथ इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डैशकैम के अलावा कोई बड़े अपडेट नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर भी दिए गए हैं।  

    वेरिएंट 

    टाटा हैरियर 

    वेरिएंट 

    पेट्रोल मैनुअल 

    पेट्रोल ऑटोमेटिक 

    स्मार्ट 

    प्योर एक्स 

    प्योर एक्स डार्क

    एडवेंचर एक्स 

    एडवेंचर एक्स डार्क

    फियरलेस एक्स

    फियरलेस एक्स डार्क

    फियरलेस एक्स प्लस स्टेल्थ  

    फियरलेस अल्ट्रा (नया)

    फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क (नया)

    टाटा सफारी 

    वेरिएंट 

    पेट्रोल मैनुअल 

    पेट्रोल ऑटोमेटिक 

    स्मार्ट 

    प्योर एक्स 

    प्योर एक्स डार्क 

    एडवेंचर एक्स प्लस 

    एडवेंचर एक्स प्लस डार्क 

    अकंपलिश्ड एक्स

    अकंपलिश्ड एक्स प्लस

    अकंपलिश्ड एक्स प्लस 6-सीटर

    अकंपलिश्ड एक्स प्लस डार्क 

    अकंपलिश्ड एक्स प्लस डार्क 6-सीटर 

    अकंपलिश्ड एक्स प्लस स्टेल्थ 

    अकंपलिश्ड एक्स प्लस स्टेल्थ 6-सीटर 

    अकंपलिश्ड अल्ट्रा (नया) 

    अकंपलिश्ड अल्ट्रा 6-सीटर (नया)   

    अकंपलिश्ड अल्ट्रा रेड डार्क (नया)  

      अकंपलिश्ड अल्ट्रा रेड डार्क 6-सीटर (नया)    

    मुकाबला 

    टाटा हैरियर का मुकाबला एमजी हेक्टर और जीप कंपास से है, जबकि टाटा सफारी कार एमजी हेक्टर प्लस, महिंद्रा एक्सयूवी 700 और हुंडई अल्कजार को कड़ी टक्कर देती है। 

    टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की कीमत फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन नए वेरिएंट पेश करना और लाइनअप में अपडेट करना एक अच्छा कदम है।

    टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की कीमत और वेरिएंट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कारदेखो से जुड़े रहें। 

    टाटा हैरियर पर अपना कमेंट लिखें

