क्या आप जानते हैं मारुति विक्टोरिस का अफ्रीका के सेशेल्स में नाम दूसरा है? यहां देखें

विक्टोरिस, जिसे अक्रॉस नाम से भी जाना जाता है, मारुति सुजुकी की इकलौती कार है जिसे सेशेल्स में दूसरे नाम से लॉन्च किया गया है

मारुति विक्टोरिस कंपनी की नई एसयूवी कार है जिसे इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 अवॉर्ड मिला है। विक्टोरिस एक बार फिर से खबरों में आ गई है, इस बार इसलिए क्योंकि हमें पता चला है कि इसे सीशेल्स के बाजार में एक अलग नाम 'अक्रॉस' से बेचा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विक्टोरिस को छोड़कर इस बाजार में बेची जाने वाली दूसरी मेड-इन-इंडिया मारुति कारों के नाम वही हैं जो भारत में बिकने वाले मॉडल्स के हैं।

हम जानना चाहते हैं कि आपको विक्टोरिस नाम पसंद है या अक्रॉस तो कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। चलिए जानते हैं कि इन दोनों मॉडल्स में क्या कुछ कॉमन है और क्या अलग है :-

अक्रॉस विक्टोरिस से कितनी है अलग?

अक्रॉस नाम से जानी जाने वाली मारुति विक्टोरिस को सीशेल्स में फिलहाल लॉन्च होना बाकी है। हालांकि, इस गाड़ी के फीचर और स्पेसिफिकेशन से पहले ही पर्दा उठ चुका है। डिजाइन और कॉन्फिगरेशन के मामले में अक्रॉस कार विक्टोरिस (यहां देखें विक्टोरिस भारतीय वर्जन की डिजाइन) से काफी मिलती जुलती लगती है। इन दोनों कारों में केवल एक अंतर है और वो यह है कि अक्रॉस कार लेफ्ट-हैंड लेआउट में आती है, जबकि विक्टोरिस भारत में राइट-हैंड-ड्राइव सेटअप में उपलब्ध है।

केबिन के अंदर अक्रॉस कार में डार्क ऑल-ब्लैक कलर थीम और अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसे विक्टोरिस से अलग दिखाती है, जबकि विक्टोरिस में डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट कलर इंटीरियर थीम मिलती है।

दिलचस्प बात : सुजुकी अक्रॉस आमतौर पर यूरोप जैसे बड़े ग्लोबल मार्केट में टोयोटा आरएवी4 का रीबैज्ड वर्जन रही है।

अक्रॉस एसयूवी कार में विक्टोरिस वाले फीचर दिए गए हैं जिसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला 8-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और रियर वेंट के साथ ऑटो एसी शामिल हैं। इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस गाड़ी (हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन में भी उपलब्ध) के मुकाबले अक्रॉस में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 103 पीएस टॉर्क 137 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव, ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट से है।