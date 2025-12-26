महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का एक​ बार फिर टीजर आया सामने, 540 डिग्री कैमरा और कुछ बेहद खास फीचर्स मिलेंगे इसमें

प्रकाशित: दिसंबर 26, 2025 06:30 pm । भानु

महिंद्रा अपनी अपकमिंग एक्सयूवी 7एक्सओ के प्रचार को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जो मूल रूप से एक्सयूवी700 का अपडेटेड वर्जन है। 5 जनवरी, 2026 को इस अपडेटेड एसयूवी के लॉन्च से पहले ही, कंपनी ने टीजर के जरिए इसके कई फीचर्स की पुष्टि कर दी है। और इस बार भी, नए टीज़र में कुछ नए फीचर्स सामने आए हैं। अगले सेक्शन में हमने सभी फीचर्स का विस्तृत विवरण दिया है:

क्या कुछ आया नजर?

इस लेटेस्ट टीज़र में एक्सयूवी 7एक्सओ के कैमरा सेटअप को दिखाया गया है, और यह सामान्य 360-डिग्री सिस्टम नहीं है बल्कि ये एक 540-डिग्री कैमरा है, जो कार के नीचे के दृश्य भी दिखाता है। यह फीचर हमने पहले टाटा हैरियर ईवी में देखा था।

टीजर से यह भी संकेत मिलता है कि डिस्प्ले मॉडल एएक्स7 एल वेरिएंट है। कारमेकर्स आमतौर पर टीज़र में अपने टॉप-वेरिएंट्स को दिखाते हैं, और एएक्स7 एल पहले एक्सयूवी700 रेंज में सबसे ऊपर था। हालांकि, हाल ही में सामने आए स्पाय शॉट्स से पता चलता है कि एक्सयूवी 7एक्सओ में एएक्स7 एल से ऊपर एएक्स9 एल वेरिएंट भी आ सकता है। इसकी पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी।

टीज़र में ब्रिंग यॉर ओन डिवाइस (बीवायओडी) फीचर के साथ इन-कार थिएटर जैसा अनुभव भी दिखाया गया है, जबकि इंफोटेनमेंट सिस्टम एड्रेनॉक्स प्लस इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड है।



सेफ्टी के रूप में एक और महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जिसमें एक्सयूवी 7एक्सओ को अपग्रेडेड एडीएएस सूट दिया गया है। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले पर एडीएएस विज़ुअलाइज़ेशन ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो आमतौर पर प्रीमियम कारों में देखने को मिलते हैं। इससे ड्राइवर को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है कि व्हीकल अपने आसपास के वातावरण को कैसे पहचान रहा है और उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है।

अन्य फीचर्स और सेफ्टी

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की अन्य कंफर्म फीचर्स में 12.3 इंच का ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट आदि शामिल हैं।

इस एसयूवी में डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सेकंड-रो सीटें, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है।

संभावित इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

लॉन्च और मुकाबला

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को भारत में 5 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा। 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ इस गाड़ी की बुकिंग फिलहाल जारी है। इस एसयूवी कार की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा।