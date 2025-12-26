रेनो डस्टर का टीजर हुआ जारी, 26 जनवरी को होगी लॉन्च

प्रकाशित: दिसंबर 26, 2025 03:38 pm । भानु

भारत में कारों को लेकर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विषय 'कॉम्पैक्ट एसयूवी' है। इसी बीच हमने देखा कि टाटा ने नए मॉडल सिएरा को लॉन्च करके पुरानी सिएरा की यादें ताजा कर दीं। अब रेनो इंडिया भी इसी राह पर चलते हुए अपनी अपकमिंग नई डस्टर एसयूवी का टीज़र जारी किया है।

डस्टर के टीजर ने हमें उस पुराने मॉडल की याद दिला दी जिसने 2012 में कॉम्पैक्ट एसयूवी के इस सेगमेंट की शुरुआत की थी। और अब जब यह 26 जनवरी, 2026 को एक नए अवतार में वापसी कर रही है, तो रेनो इसे एक आइकॉन की वापसी बता रही है। टीजर में हमें क्या कुछ आया नजर, जानिए आगे:

नई रेनो डस्टर: क्या कुछ आया नजर?

नई डस्टर को अभी तक गुप्त रखा गया है, हालांकि हमें एसयूवी के पिछले हिस्से की एक झलक देखने को मिली है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध डस्टर के पिछले हिस्से से एक अंतर का संकेत मिलता है, जो कि कनेक्टेड टेललैंप है। इसके अलावा, हमें एलईडी डीआरएल की भी झलक मिली है। ध्यान से देखने पर ऊंची रूफ रेल्स की मौजूदगी भी नजर आ सकती है।

डस्टर को इसकी दमदार बॉडी लाइन्स और साइड में बॉडी क्लैडिंग से एक रफ एंड टफ लुक मिलने की संभावना है। यह कंपनी के सीएमएफ-बी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसका लुक पहले से कहीं ज्यादा बॉक्सी होगा।

अगर आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नई डस्टर अपने पुराने वर्जन से कितनी अलग हो सकती है, तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें।

संभावित फीचर्स

डस्टर में निश्चित रूप से कई अपडेट देखने को मिलेंगे, जिनमें एक बिल्कुल नया डैशबोर्ड शामिल है। हमें उम्मीद है कि इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 6 स्पीकर वाला अर्कामिस साउंड सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ब्रांडेड साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे।

नए स्टैंडर्ड के अनुसार, डस्टर में निश्चित रूप से हर वेरिएंट में छह एयरबैग मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) भी मिलने की उम्मीद है।

संभावित पावरट्रेन

भारत में बिकने वाली रेनो डस्टर के स्पेसिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आए हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर यह निम्न कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है:

1-लीटर एलपीजी 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 100 पीएस 130 पीएस 145 पीएस टॉर्क 170 एनएम 230 एनएम 205 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल ई-सीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

रेनो डस्टर: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

नई रेनो डस्टर कार की कीमत करीब 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, इंडियन कार ऑफ द ईयर मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी कार से रहेगा।