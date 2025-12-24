सभी
    2025 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ टेस्टिंग के दौरान आई नजर, 5 जनवरी को होगी लॉन्च

    प्रकाशित: दिसंबर 24, 2025 03:33 pm । स्तुति

    स्पाय शॉट से एक्सयूवी 7एक्सओ में उन फीचर का मिलना कंफर्म हो गया है जिसकी झलक महिंद्रा ने पहले दिखाई थी और इसमें नया टॉप वेरिएंट भी दिया जाएगा

    Mahindra XUV 7XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को भारत में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। यह महिंद्रा एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है। अब तक इस एसयूवी कार को केवल टीजर में देखा गया था, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन वर्जन सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। जारी हुई तस्वीरों में इस गाड़ी से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं जिसमें नए फीचर्स, नई कलर स्कीम और नया टॉप वेरिएंट एएक्स9 एल शामिल है। नीचे देखें इससे जुड़ी जानकारी :- 

    तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर? 

    इस एसयूवी कार को पूरा कवर से ढ़का हुआ था, लेकिन फिर भी हम इससे जुड़ी कई अहम जानकारियों के बारे में पता लगा सके। आगे की तरफ इसमें नए डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिसे हम महिंद्रा के टीजर में पहले देख चुके हैं। नीचे की तरफ इसमें एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें नई डिजाइन के एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिस पर एक्सईवी 9एस से इंस्पायर्ड पिक्सेल स्टाइल एलिमेंट मिलते हैं। राइडिंग के लिए इसमें नए अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं जिसका साइज 19-इंच हो सकता है। 

    Mahindra XUV 7XO

    Mahindra XUV 7XO rear

    केबिन के अंदर एंटर करने पर आपको सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें ब्लैक, टैन और बेज कलर थीम दी गई है जो दिखने में काफी प्रीमियम (हालांकि मेंटेन करने में मुश्किल) लगती है। केबिन के अंदर इसमें ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है जिसकी झलक महिंद्रा ने पहले जारी हुए टीजर में दिखाई थी। इस गाड़ी में नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है जिस पर ब्लैक और टैन कलर फिनिश मिलती है और यह केबिन को काफी स्पोर्टी टच देता है। 

    Mahindra XUV 7XO dashboard

    इस गाड़ी का सेंटर कंसोल काफी क्लीन और मिनिमल है और इस पर कोई फिजिकल एसी बटन नहीं दिए गए हैं। इसमें गियर लीवर, वायरलेस फोन चार्जर, रोटरी इंफोटेनमेंट कंट्रोलर और दो कपहोल्डर को फ्लोर कंसोल पर दिया गया है। 

    Mahindra XUV 7XO

    Mahindra XUV 7XO seats

    इस एसयूवी कार में 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट कंट्रोल्स भी मिलेंगे जिसे डोर पैनल पर पोजिशन किया गया है।  

    Mahindra XUV 7XO front seat

    Mahindra XUV 7XO rear seat

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सईवी 9एस वाले कई फीचर दिए जा सकते हैं, जिसमें से सेकंड रो के लिए स्लाइडिंग सीट एक फीचर हो सकता है। 

    प्री-बुकिंग गाइड :

    यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को खरीदने के इच्छुक है तो आप 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर इसे प्री-बुक करवा सकते हैं। यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया। 

    इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-  

    इंजन 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2.2-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) 

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    लॉन्च और मुकाबला 

    Mahindra XUV 7XO rear

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को भारत में 5 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की बुकिंग फिलहाल जारी है। इस एसयूवी कार की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा।

