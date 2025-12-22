सभी
    मारुति सेलेरियो और मारुति सियाज का किया गया ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट, यहां देखें नतीजे

    प्रकाशित: दिसंबर 22, 2025 07:14 pm । स्तुति

    50 Views
    मारुति सेलेरियो का केवल 6 एयरबैग वर्जन भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसे वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के लिए 3 स्टार रेटिंग और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 2 स्टार रेटिंग मिली है 

    Maruti GNCAP

    मारुति सेलेरियो और मारुति सियाज का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया है। सेलेरियो के 6 एयरबैग्स और 2 एयरबैग्स दोनों वर्जन का क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें इसे क्रमशः 3 स्टार और 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। जबकि, मारुति सियाज को 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यहां देखें इन दोनों कारों का स्कोर व रेटिंग :- 

    मारुति सेलेरियो 

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

     

    6 एयरबैग्स

    2 एयरबैग्स 

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट 

    8.050 पॉइंट

    8.050 पॉइंट

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट  

    9.993 पॉइंट

    9.993 पॉइंट

    साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट

    ओके

    टेस्ट नहीं किया गया 

    फ्रंटल क्रैश टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन के हिस्से को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती और घुटने की सुरक्षा खराब पाई गई। इसकी बॉडीशेल इंटिग्रिटी और फुटवेल एरिया को अस्थिर करार दिया गया। साइड इम्पेक्ट प्रोटेक्शन टेस्ट में इसे मार्जिनल से पर्याप्त रेटिंग मिली, जबकि साइड पोल टेस्ट में सिर और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, लेकिन छाती और पेट के हिस्से को 'खराब' सुरक्षा मिली। 

    Maruti Celerio

    सेलेरियो के दो एयरबैग वाले वेरिएंट को 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली क्योंकि यह ग्लोबल एनकैप की इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) की कुछ जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी और साइड एयरबैग्स ना होने की वजह से इसका साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट भी नहीं किया गया। 

    चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन

     

    6 एयरबैग्स 

    2 एयरबैग्स

    डायनामिक स्कोर 

    6/24 पॉइंट 

    6/24 पॉइंट 

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर

    10.57/12 पॉइंट 

    3.52/12 पॉइंट 

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर

    2/13 पॉइंट 

    0/13 पॉइंट 

    चाइल्ड सेफ्टी के मामले में सेलेरियो ने फ्रंटल क्रैश टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस दी, जिसमें गर्दन और छाती के हिस्से की सुरक्षा के मामले में कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिली। जबकि, 18 महीने की डमी के लिए रियर फेसिंग सीट इंस्टॉल की गई थी। साइड इम्पैक्ट में 18 महीने की बच्ची की डमी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वहीं 3 साल की बच्ची की डमी के लिए फॉरवर्ड फेसिंग सीट इंस्टॉल की गई थी जिसमें सिर को पूरी तरह से सुरक्षा नहीं मिल सकी।

    Maruti

    मारुति बलेनो का लेटिन एनकैप क्रैश टेस्ट भी किया गया था।  

    मारुति सियाज 

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट 

    7.362 पॉइंट

    साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट  

    12.494 पॉइंट

    साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट

    टेस्ट नहीं किया गया 

    फ्रंटल क्रैश टेस्ट में मारुति सियाज को सिर और गर्दन की सुरक्षा के लिए अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि इसके छाती और घुटने की सुरक्षा खराब पाई गई। इसकी बॉडीशेल इंटिग्रिटी और फुटवेल एरिया को अस्थिर बताया गया। जबकि, साइड इम्पेक्ट टेस्ट में सिर और पेल्विस के हिस्से को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, लेकिन छाती के हिस्से की सुरक्षा खराब पाई गई। इस गाड़ी का साइड पोल टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि इसमें साइड एयरबैग्स मौजूद नहीं हैं। 

    Maruti Ciaz

    चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन 

    डायनामिक स्कोर 

    24/24 पॉइंट

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 

    4.57/12 पॉइंट

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर 

    0/13 पॉइंट

    चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में मारुति सियाज ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। फ्रंटल और साइड इम्पेक्ट टेस्ट में दोनों चाइल्ड सीट को आइएसोफिक्स के जरिए इंस्टॉल किया गया था जिसमें इसे पूरा प्रोटेक्शन मिला। हालांकि, इसमें सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट की कमी थी और इसमें पैसेंजर एयरबैग भी नहीं दिया गया था और ना ही इसमें रियर सेंटर सीट पर चाइल्ड सीट इंस्टॉल की गई थी, जिससे इसका चाइल्ड सेफ्टी स्कोर काफी प्रभावित हुआ। 

    Maruti Ciaz

    कीमत और मुकाबला

    इन तीनों टेस्ट किए गए मॉडल्स में से केवल मारुति सेलेरियो (6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड) और मारुति सियाज भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। मारुति सेलेरियो की कीमत 4.70 लाख रुपये से 6.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति वैगन आर, मारुति ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस और रेनो क्विड जैसी हैचबैक कार से है।

    Maruti Celerio

    मारुति सियाज की कीमत 9.09 लाख रुपये से 11.88 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह गाड़ी हुंडई वरना, होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस जैसी कॉम्पेक्ट सेडान के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है। 

    यदि आप मार्केट में कोई मारुति कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यह ऑप्शन चुन सकते हैं :- 

