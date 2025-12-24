सभी
    टाटा नेक्सन ईवी ने एक लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार

    प्रकाशित: दिसंबर 24, 2025 10:48 am । स्तुति

    Tata Nexon EV

    टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि नेक्सन ईवी ने 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है I यह आंकड़ा भारत में 2.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचने की घोषणा का भी हिस्सा है, जिससे यह देश में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी बन गई है।  

    नेक्सन ईवी का अब तक कैसा रहा सफर 

    2020 में लॉन्च हुई नेक्सन ईवी भारत में कंपनी की पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार रही। इसमें पहले केवल 30.2 केडब्लूएच बैटरी पैक दिया गया था जिसके जरिए यह 312 किलोमीटर की रेंज देती थी। यह एसयूवी कार अपने कॉम्पेक्ट साइज और लंबी फीचर लिस्ट की वजह से काफी पॉपुलर हो गई है। यह एक वैल्यू फॉर मनी कार भी है। 

    Tata Nexon EV MAX

    टाटा मोटर्स ने साल 2022 में नेक्सन ईवी मैक्स को लॉन्च किया, जिसमें बड़ा 40.5 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया जिसके जरिए यह 453 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देती है। ज्यादा प्राइस पर इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी जोड़े गए जिसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (बाद में जुड़ा) शामिल रहे। 

    Tata Nexon EV

    2023 में टाटा नेक्सन ईवी को पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला। इस बार इस गाड़ी का फ्रंट लुक आईसीई मॉडल से एकदम अलग रखा गया था। इसकी फीचर लिस्ट भी रेगुलर मॉडल से ज्यादा बेहतर थी। इस गाड़ी में एडीएएस और पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई महत्वपूर्ण फीचर अपडेट दिए गए। इन सभी वजहों से टाटा नेक्सन ईवी अपने सेगमेंट में एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन बनी हुई है। 

    नेक्सन ईवी से जुड़ी जानकारी 

    टाटा मोटर्स के ईवी लाइनअप में नेक्सन ईवी को पंच ईवी और कर्व ईवी के बीच में पोजिशन किया गया है। इसकी डिजाइन काफी स्लीक है और आगे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप, ब्लेंक ऑफ ग्रिल और एलईडी हेडलाइट दी गई है। साइड पर इसमें रूफ रेल्स के साथ एरोडायनामिक व्हील कवर और व्हील आर्क पर चौड़ी क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ इसमें छिपे हुए रियर वाइपर के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर और वर्टिकल रिफ्लेक्टर हाउसिंग दी गई है जो इसकी डिजाइन को आकर्षक लुक देती है। 

    Tata Nexon EV

    नेक्सन ईवी कार में पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और सबवूफर के साथ 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Nexon EV

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में टाटा नेक्सन ईवी को 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है। इस गाड़ी में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस (एडीएएस) सूट, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    नेक्सन इलेक्ट्रिक कार में दो बैटरी पैक : 30 केडब्ल्यूएच और 45 केडब्लूएच दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

     

    टाटा नेक्सन ईवी 45

    टाटा नेक्सन ईवी मीडियम रेंज  

    बैटरी साइज 

    45 केडब्ल्यूएच 

    30 केडब्ल्यूएच 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    489 किलोमीटर 

    275 किलोमीटर 

    पावर

    144 पीएस

    129 पीएस

    टॉर्क 

    215 एनएम

    215 एनएम

    Tata Nexon EV

    टाटा नेक्सन ईवी : कीमत और मुकाबला 

    टाटा नेक्सन ईवी गाड़ी की कीमत 12.49 लाख रुपये से 17.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 400 और एमजी विंडसर ईवी से है।

    टाटा नेक्सन ईवी ने एक लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार
