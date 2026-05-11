पिछले सप्ताह क्या रहा ऑटो सेक्टर में खास? जानिए यहां

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक और महत्वपूर्ण और रोमांचक सप्ताह रहा, जिसमें टाटा की दो कारों के नए वेरिएंट, एक पॉपुलर एसयूवी के मॉडल-ईयर अपडेट, एक पॉपुलर सेडान के फेसलिफ्ट की पुष्टि और लॉन्च की तारीख, और एक स्पोर्टी जर्मन कार का लॉन्च शामिल था। अच्छी खबर यह है कि इस सप्ताह मासक मार्केट कारों से लेकर लग्जरी एसयूवी तक, सभी के लिए कुछ न कुछ था।

तो अगर आप खबरों से अपडेट नहीं रह पाए, तो आइए पिछले सप्ताह की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव खबरों पर डालते हैं एक नज़र:

बीएमडब्ल्यू एम440आई लॉन्च हुई

बीएमडब्ल्यू ने भारत में बीएमडब्ल्यू एम440आई कन्वर्टिबल को सिंगल फुल लोडेड एक्सड्राइव वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसकी खासियत है फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप, जो सिर्फ 18 सेकंड में खुल या बंद हो सकता है। इसमें 3-लीटर इनलाइन-6 टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 48 वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.9 सेकंड में पकड़ लेता है।

टाटा नेक्सन को मिला नया वेरिएंट

टाटा नेक्सन का नया प्योर प्लस पीएस वेरिएंट लॉन्च हो गया है, जिससे यह भारत में पैनोरमिक सनरूफ वाली सबसे किफायती एसयूवी बन गई है। इसकी शुरुआती कीमत 9.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। नया वेरिएंट 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल सीएनजी इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, साथ ही इसमें मैनुअल और एएमटी दोनों विकल्प भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें कई अन्य प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं।

टाटा हैरियर और सफारी में अपडेट

टाटा हैरियर और सफारी के डीजल वेरिएंट में नए टॉप-स्पेक अल्ट्रा ट्रिम्स और स्पोर्टी रेड डार्क एडिशन जोड़े गए हैं। इन वेरिएंट में 2-लीटर डीजल इंजन के साथ कुछ और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। रेड डार्क एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड भी शामिल हैं, जिसमें रेड कलर का इंटीरियर शामिल है। नए वेरिएंट की कीमतें हैरियर के लिए 23.85 लाख रुपये और सफारी के लिए 24.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं।

इंपोंर्टेड रेंज रोवर एसयूवी की कीमत में हुई कटौती

भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (एफटीए) के बाद इंपोर्टेड व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है और जगुआर लैंड रोवर ने भारत में पूरी तरह से इंपोर्टेड रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी की कीमतों में कमी की है। रेंज रोवर एसवी की कीमत अब 3.50 करोड़ रुपये (75 लाख रुपये की कमी) है, जबकि रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी की कीमत 2.35 करोड़ रुपये (40 लाख रुपये की कमी) हो गई है। लोकल लेवल पर असेंबल किए गए मॉडलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

जल्द लॉन्च होंगी होंडा की नई कारें!

होंडा के फैंस के लिए खुशखबरी! जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा 22 मई को 2026 मॉडल की फेसलिफ्टेड होंडा सिटी, सिटी हाइब्रिड और नई होंडा जेडआर-वी लॉन्च करने जा रही है। सिटी और सिटी हाइब्रिड के फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक अपडेट, बेहतर इंटीरियर और नए फीचर्स शामिल होंगे, जबकि इनके मौजूदा इंजन बरकरार रहेंगे। जेडआर-वी को हाइब्रिड सेटअप वाली नई फ्लैगशिप इम्पोर्टेड एसयूवी के रूप में पेश किया जाएगा। इस खबर के बारे में और जानने के लिए, यह स्टोरी पढ़ें।

टाटा कर्व ईवी सीरीज एक्स हुई लॉन्च

टाटा कर्व ईवी को नए सीरीज एक्स वेरिएंट के साथ अपडेट किया गया है, जिसमें अकम्प्लिश्ड एक्स 55 और एम्पावर्ड एक्स 55 ट्रिम्स के साथ-साथ एक नया नाइट्रो क्रिमसन कलर ऑप्शन भी शामिल है। इनकी शुरुआती कीमत 16.99 लाख रुपये है, जबकि टॉप-स्पेक एम्पावर्ड एक्स 55 डार्क एडिशन की कीमत 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अपडेटेड लाइनअप में अब पहले से ज्यादा फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं और 45 केडब्ल्यूएच की छोटी बैटरी को बंद कर दिया गया है।

निसान ग्र्रेवाइट अब सीएनजी में भी उपलब्ध

निसान ग्रेवाइट अब डीलरशिप रेट्रोफिट किट के रूप में ट्विन-सिलेंडर सीएनजी इंजन विकल्प के साथ पेश कर दी गई है, जिसकी कीमत 82,999 रुपये है। सभी मैनुअल वेरिएंट में उपलब्ध, सीएनजी के पावर फिगर्स अभी जारी नहीं किए गए हैं। निसान 60 शहरों में अपने डीलरों के माध्यम से यह रेट्रोफिट सुविधा दे रही है, जिससे एमपीवी एक किफायती और एफिशिएंट फैमिली कार बन गई है।

इनमें से कौन सा अपडेट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें।