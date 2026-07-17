2026 निसान टेक्टॉन: नई एसयूवी कार को खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

निसान इंडिया ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार टेक्टॉन को 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इसे रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन इसका डिजाइन निसान पेट्रोल से प्रेरित है, जो इसे एक अलग पहचान देता है। दो टर्बो-पेट्रोल इंजन और 6 वेरिएंट्स में उपलब्ध, निसान टेक्टॉन उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो एक प्रीमियम केबिन, एडवांस्ड फीचर्स और दमदार रोड प्रजेंस वाली फैमिली एसयूवी कार चाहते हैं। यहां टेक्टॉन के हर पहलू पर विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि खरीदार अपने लिए सही वेरिएंट चुन सकें।

2026 निसान टेक्टॉन लॉन्च रिपोर्ट

निसान टेक्टॉन को भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के रूप में पेश किया गया है। यह निसान के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत प्रोडक्ट है। इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है। टेक्टॉन को कुल 6 वेरिएंट्स: विसिया, विसिया प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेक्ना और टेक्ना प्लस में पेश किया गया है।

निसान टेक्टॉन बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन

निसान ने टेक्टॉन के लॉन्च के साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्राहक निसान इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन या अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पर जाकर इस एसयूवी को बुक कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि टेक्टॉन की डिलीवरी इसी महीने की 20 तारीख से शुरू हो जाएगी। जल्दी डिलीवरी शुरू होने से उन खरीदारों को फायदा होगा जो फेस्टिव सीजन के आसपास अपनी नई कार घर लाना चाहते हैं। हालांकि, शुरुआती मांग के आधार पर कुछ खास वेरिएंट्स या कलर ऑप्शन्स के लिए वेटिंग पीरियड बढ़ सकता है।

निसान टेक्टॉन ऑन रोड प्राइस

किसी भी गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत उसकी फाइनल कीमत नहीं होती है। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, टीसीएस और कई अन्य अतिरिक्त शुल्क जुड़ते हैं, जिन्हें मिलाकर ऑन-रोड प्राइस बनती है। निसान टेक्टॉन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है, लेकिन इसका ऑन-रोड प्राइस शहर और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगा।

निसान टेक्टॉन ईएमआई बाइंग गाइड

ज्यादातर खरीदार कार लोन के जरिए अपनी गाड़ी फाइनेंस कराते हैं। निसान टेक्टॉन को खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि उनकी मंथली ईएमआई कितनी होगी। ईएमआई की रकम लोन अमाउंट, ब्याज दर और लोन की अवधि (टेन्योर) पर निर्भर करती है। कैलकुलेशन के लिए, हमने आपकी जानकारी के लिए दिल्ली की ऑन-रोड कीमत और 3, 4, 5 और 7 साल की अवधि को आधार माना है।

निसान टेक्टॉन फोटो गैलरी

निसान टेक्टॉन का डिजाइन निसान पेट्रोल से प्रेरित है। कनेक्टेड हेडलैंप डिजाइन जिसमें लाइट के आर-पार लाल रंग की लाइन है, मजबूत बंपर के साथ दमदार दिखने वाला फ्रंट लुक और इंटीग्रेटेड डिजाइन एलिमेंट्स इस एसयूवी को स्पोर्टी लुक देते हैं। साइड से देखने पर, इस एसयूवी का आकार डस्टर जैसा ही लगता है। कनेक्टेड टेल लैंप और पीछे का पूरा डिजाइन भी डस्टर जैसा ही है। अंदर की तरफ, टेक्टॉन में लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन है, जिसमें लेदरेट सीटें, लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर ठंडा रहने वाला स्टोरेज स्पेस है। निसान टेक्टॉन के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी डिटेल्ड इमेज गैलरी देखें।

निसान टेक्टॉन कलर ऑप्शन

निसान टेक्टॉन को कुल 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। खरीदारों को और भी आकर्षक विकल्प देने के लिए, इनमें से 5 रंगों के साथ डुअल-टोन का ऑप्शन भी उपलब्ध है।

निसान टेक्टॉन वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन

सही इंजन और गियरबॉक्स का चुनाव किसी भी कार खरीद का एक अहम हिस्सा होता है। निसान टेक्टॉन में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन और दो ट्रांसमिशन विकल्प दिए गए हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सभी वेरिएंट्स में नहीं मिलते।

निसान टेक्टॉन वेरिएंट अनुसार फीचर

निसान टेक्टॉन एक फीचर से भरपूर एसयूवी कार है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, इन-बिल्ट गूगल सपोर्ट, 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम मिलता है। अन्य सुविधाजनक फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और पीछे एसी वेंट्स शामिल हैं।

हालांकि, फीचर लिस्ट अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे-जैसे आप ऊंचे वेरिएंट्स की ओर बढ़ते हैं, फीचर की लिस्ट भी बढ़ती जाती है। नीचे दी गई हमारी वेरिएंट-वाइज फीचर्स समझाने वाली स्टोरी से आपकी उलझन दूर हो जाएगी।