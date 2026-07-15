निसान टेक्टॉन ईएमआई ग्राइड: हर महीने कितना देना होगा जानिए
आपकी जानकारी के लिए, हमने चुने हुए वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत डाउन पेमेंट और 9.5 प्रतिशत की स्टैंडर्ड ब्याज दर को ध्यान में रखा है।
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ग्रेवाइट के लॉन्च होने के बाद कुछ समय बाद, निसान ने अपनी नई एसयूवी, टेक्टॉन के साथ जबरदस्त वापसी की है। इसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) रखी गई है। अगर आप टेक्टॉन को ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं, तो यह ईएमआई से संबंधित गाइड आपको डाउन पेमेंट की योजना बनाने और ईएमआई की संभावित रकम का अंदाज़ा लगाने में मदद करेगी। आईये, इस पर विस्तार से डालते हैं एक नजर:
ध्यान दें कि इस स्टोरी के लिए हमने नई दिल्ली में निसान टेक्टॉन के टॉप-स्पेक 'टेक्ना प्लस' वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत को आधार माना है।
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वेरिएंट
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टेक्ना प्लस (डीसीटी)
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ऑन रोड कीमत दिल्ली
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21,44,660 रुपये
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डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20%)
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4,30,000 रुपये
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लोन राशि
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17,14,660 रुपये
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ब्याज दर
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9.5%
निसान टेक्टॉन के ईएमआई पेमेंट के बारे में विस्तार से जानने के लिए, यहां क्लिक करें।
नोट:
ये आंकड़े सिर्फ़ अंदाज़न हैं; असल ईएमआई की रकम आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फ़ाइनेंसिंग ऑफ़र, डाउन पेमेंट और दूसरी चीज़ों के आधार पर अलग हो सकती है। सही जानकारी के लिए हम आपको अपनी स्थानीय डीलरशिप और पसंदीदा बैंक या फाइनेंसर से संपर्क करने की सलाह देते हैं।
निसान टेक्टॉन: 3-ईयर ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4,30,000 रुपये
ईएमआई अमाउंट: 54,926 रुपये
3 साल में कुल लागत: 19,77,336 रुपये (ब्याज सहित)
निसान टेक्टॉन: 4-ईयर ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4,30,000 रुपये
ईएमआई अमाउंट: 43,078 रुपये
4 साल में कुल लागत: 20,67,744 रुपये (ब्याज सहित)
निसान टेक्टॉन: 5-ईयर ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4,30,000 रुपये
ईएमआई अमाउंट: 36,011 रुपये
5 साल में कुल लागत: 21,60,660 रुपये (ब्याज सहित)
निसान टेक्टॉन: 7-ईयर ईएमआई प्लान
डाउन पेमेंट: 4,30,000 रुपये
ईएमआई अमाउंट: 28,024 रुपये
7 साल में कुल लागत: 23,54,016 रुपये (ब्याज सहित)
निसान टेक्टॉन: ओवरव्यू
टेक्टॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसका डिज़ाइन निसान की खास एसयूवी, 'पेट्रोल' से प्रेरित है। इसका लुक सीधा और ऊंचा है, इसमें कनेक्टेड हेडलैंप और दमदार बंपर दिया गया है, साथ ही इसके डिज़ाइन के कुछ हिस्से हमें 'पेट्रोल' की याद दिलाते हैं। हालांकि, निसान टेक्टॉन का ओवरऑल आकार बिल्कुल इसकी सहयोगी कंपनी की कार, रेनो डस्टर जैसा ही है।
अंदर की तरफ़, टेक्टॉन प्रीमियम अहसास देती है। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन, लेदरेट सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट-सेंटर आर्मरेस्ट और अंदर कूल्ड स्टोरेज स्पेस जैसी खूबियां मौजूद हैं।
इसके फ़ीचर्स की लिस्ट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर वाला आर्कमीज साउंड सिस्टम, इंटीग्रेटेड गूगल इकोसिस्टम और 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। साथ ही, इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट, स्मार्ट कार्ड एंट्री, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं।
सेफ़्टी की बात करें तो, टेक्टॉन में लेवल-2 एडीएएस, 6 एयरबैग्स, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर्स (पार्किंग असिस्ट के साथ), ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।
इंजन की बात करें तो, टेक्टॉन में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। इसकी टेक्निकल डिटेल्स इस प्रकार हैं:
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल
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पावर
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100 पीएस
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163 पीएस
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टॉर्क
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166 एनएम
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280 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन
वेरिएंट के हिसाब से पावरट्रेन विकल्पों के बारे में और जानने के लिए, यह स्टोरी देखें।
निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। निसान टेक्टॉन का मुकाबला स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, टाटा सिएरा और टाटा कर्व, होंडा एलिवेट, और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी कार से है।