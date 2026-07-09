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    2026 निसान टेक्टॉन के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां

    डस्टर के विपरीत, टेक्टॉन में भविष्य में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन नहीं मिलेगा

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 09, 2026 16:16 ist
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    published onJul 09, 2026 16:16 IST
    last updated onJul 09, 2026 16:16 IST
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    Nissan Tekton Variant Wise Powertrain

    निसान टेक्टॉन एसयूवी कार भारत में लॉन्च हो गई है, इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें रेनो डस्टर की तरह दमदार और बोल्ड लुक है। निसान टेक्टॉन छह वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें डस्टर वाले ही फीचर और प्रीमियमनेस मिलती है, और वही टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

    अगर आप निसान टेक्टॉन खरीदने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इसके किस वेरिएंट में कौनसा पावरट्रेन ऑप्शन दिया गया है तो यहां इसके वेरिएंट अनुसार इंजन व गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी देखें:

    2026 निसान टेक्टॉन इंजन ऑप्शन

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • टेक्टॉन में दो टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है।

    Nisaan Tekton Side

    • हालांकि 1.3-लीटर इंजन इस सेगमेंट में बड़ा नहीं है, लेकिन यह सबसे पावरफुल है।

    • छोटे इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प नहीं दिया गया है।

    • जहां डस्टर में इस साल के आखिर तक 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन मिलने वाला है, वहीं टेक्टॉन केवल इन दो इंजन ऑप्शन में मिलेगी।

    2026 निसान टेक्टॉन वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन

    वेरिएंट

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी

    विसिया

    विसिया प्लस

    एसेंटा

    एन-कनेक्टा

    टेक्टना

    टेक्टना प्लस

    2026 निसान टेक्टॉन फीचर और सेफ्टी

    टेक्टॉन में आपको रेनो डस्टर कार वाले फीचर मिलते हैं। इसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्स्टिम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, बिल्ट-इन गूगल सपोर्ट, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, और एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है।

    अन्य फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीट, एक पावर्ड टेलगेट, और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं। जरूरी सुविधाओं में सभी पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीछे एसी वेंट्स और क्रूज कंट्रोल शामिल हैं।

    Nissan Tekton Rear

    सुरक्षा के लिए इसमें फॉलो-मी-होम हेडलैंप्स, ऑटो अप-डाउन फंक्शन के साथ सभी पावर विंडो, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इसमें आपको लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन मिलते हैं।

    2026 निसान टेक्टॉन प्राइस और कंपेरिजन

    निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टेक्टॉन टॉप मॉडल की प्राइस 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी टक्कर रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट से रहेगी।

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    सोनू
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